News

Null-Bock-Tage: Umfrage zeigt, wer sie besonders schätzen würde

Ein Tag Pause bei Bedarf, ohne Krankmeldung oder eingereichten Urlaub? In Großbritannien gibt es solche „Reset-Days“ schon in einigen Unternehmen. Aber wäre das Modell auch für Beschäftigte in Deutschland eine Option? Das wollte eine Umfrage herausfinden.