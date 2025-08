Nur 18 Prozent nutzen KI im Job – aber jeder Vierte erwartet erhebliche Auswirkungen

Künstliche Intelligenz (KI) treibt die Hoffnung auf immense Effizienz- und Produktivitätsgewinne, nicht zuletzt an den Börsen. Eine Randstadt-Umfrage zeigt jedoch, dass nur wenige die neuen Technologien regelmäßig im Arbeitsalltag nutzen. Nur 18 Prozent der Deutschen geben an, KI regelmäßig einzusetzen. Das ist interessant, weil viele der Befragten glauben, dass die Technologie ihre Arbeit künftig beeinflussen wird.

KI im Alltag: Große Erwartungen, wenig Anwendung

So erwarten 30 Prozent moderate und 24 Prozent erhebliche Auswirkungen auf ihren Tätigkeitsbereich durch Künstliche Intelligenz. Vier Prozent geben an, dass KI jetzt schon ihren Arbeitsalltag spürbar beeinflusst. Sechs Prozent erwarten sogar einen Jobverlust durch KI.

Die Befragung wirft auch einen Blick in die Unternehmen selbst. 72 Prozent der befragten Arbeitgeber gehen davon aus, dass es in ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren weder zu einem Stellenaufbau noch zu einem Stellenabbau durch den Einsatz von KI kommt. Mit 21 Prozent erwartet jedes fünfte Unternehmen aktuell einen Stellenabbau – insbesondere in der Verwaltung, im kaufmännischen Bereich und in der Sachbearbeitung.

Das Potenzial von KI im Arbeitsalltag gilt als hoch. Schon heute wird sie bei der Zusammenfassung von Daten- und Textmengen sowie für die Pflege von Datenbanken genutzt. Auch in der Programmierung wird eine Übernahme von Aufgaben und dadurch eine Disruption von Entwicklerjobs erwartet. Hauptsächlich Big-Tech-Unternehmen selbst prophezeien, dass der Großteil des Codes bis 2030 von KI geschrieben wird.

Wie die Randstad-Befragung weiter zeigt, herrscht in Deutschland allerdings nach wie vor eine große Skepsis gegenüber dem Einsatz von KI. Zwar erkennen viele Arbeitnehmer, dass KI ihren Job beeinflussen wird, aber die tatsächliche Nutzung und Anwendung steckt noch in den Anfängen, sowohl auf Seiten der Arbeitnehmenden als auch der Arbeitgeber.

Mehr KI-Schulungen erhöhen Akzeptanz

Um das Potenzial von KI voll auszuschöpfen, ist Weiterbildung ein zentraler Faktor. Laut der Randstad-Umfrage legen 74 Prozent der Jobsuchenden besonderen Wert auf Weiterbildungsmöglichkeiten bei ihrem künftigen Arbeitgeber. Werden Beschäftigte umfassend geschult und die Möglichkeit haben, KI in der Praxis auszuprobieren, reduziert das die Ängste und steigert zugleich das Vertrauen in die Technologie.

