Nur Bargeld? Was wir auf dem Vesuv über die Digitalisierung in Deutschland lernen können

Hoch oben auf dem Vulkan kann man immer noch mit Karte zahlen. (Foto: t3n)

Wir stehen also ganz oben auf dem Vesuv. Ein Shuttlebus hat mich und einen Freund über etliche Serpentinen zum Startpunkt des Rundgangs um den Vulkan gebracht. Das Wetter ist furchtbar; es regnet und stürmt, die Wolken hängen so tief, dass wir keine drei Meter weit sehen können. Vom Vesuv und seinem Krater erblicken wir an diesem Tag also nichts. Statt etlicher Fotos zu machen, suchen wir Unterschlupf in einem winzigen Shop. Eine windschief wirkende Hütte, kurz vor dem Endpunkt, hoch oben auf dem Vulkan.

Anzeige Anzeige

Neben Postkarten und Schmuck aus Vulkanstein gibt es hier vor allem Instant-Kaffee. Wir bestellen zwei davon – und müssen uns um die Bezahlung keine Sorgen machen. Vor der frierenden Verkäuferin steht ein Kartenlesegerät auf dem Tresen. Ja, selbst hier oben, in dieser entlegenen Gegend, hätte ich kontaktlos mit meiner Karte zahlen können. Auch wenn die beiden Kaffee unter fünf Euro gekostet haben.

Ich zahle trotzdem Bar, da ich mir vor dem Urlaub ordentlich Geld abgehoben hatte. Davon ausgehend, dass man in Neapel, dieser alten, engen und turbulenten Stadt, gerne Bargeld sieht.

Anzeige Anzeige

Wollen die Deutschen nur bar zahlen?

Aber weit gefehlt. Ich kann überall mit Karte zahlen. An den U-Bahnen ist sogar „tap and go“ möglich. Egal ob mit der Karte selbst, oder über Apple Pay: ich halte mein iPhone einfach an einen Scanner, bezahle automatisch – und kann direkt durch das Drehkreuz gehen.

Zurück in Berlin möchte ich mir wenige Tage später am Abend in einem Späti noch ein Erfrischungsgetränk kaufen. Mitten in der Stadt, in einer gutbesuchten Gegend. Und finde kein Kartenlesegerät. So ist es vielerorts, nicht nur in Berlin. Kioske, Restaurants oder Cafés. Selbst in Taxis ist Kartenzahlung noch nicht bundesweit vorgeschrieben. Wollen die Leute alle lieber mit Bargeld zahlen?

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Laut einer Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI wurden 2024 rund 63,5 Prozent des Einzelhandelsumsatzes mit Karte bezahlt. 33,8 Prozent in Bar. Betrachtet man aber alle gemachten Transaktionen, lag der Anteil von Bargeld noch bei 54,6 Prozent. Das betrifft vor allem kleinere Beträge und besonders die Gastronomie. Der Kaffee unterwegs oder das Szene-Lokal also. Wenn die Möglichkeit besteht, zahlen die Menschen in Deutschland also anscheinend gerne mit Karte. Nur besteht diese Möglichkeit noch immer viel zu selten.

Es geht um Entscheidungsfreiheit

Freilich gibt es einige Gründe, die für das Bezahlen mit Bargeld sprechen. Etwa die Verlässlichkeit. Oder dass beim Barzahlen nicht ein Haufen Daten entstehen, die im Zweifelsfall auch gehackt werden können. Der digitale Fingerabdruck ist beim Bezahlen mit Karte – und im Speziellen mit Dienstleistern wie Apple Pay oder Paypal – natürlich deutlich höher.

Anzeige Anzeige

Doch geht es hier um die Entscheidungsfreiheit. Nicht ständig zu einem Geldautomaten laufen zu müssen. Nicht zwingend Bargeld bei sich zu haben. Oder etwa Apps nutzen zu wollen, die die Ausgaben automatisch tracken, um einen besseren Überblick über die Finanzen haben zu können.

Die aktuelle Regierung hat im Koalitionsvertrag angekündigt, dass zukünftig gesetzmäßig „mindestens eine digitale Zahlungsoption schrittweise angeboten“ soll. Dann kann man sich entscheiden, ob man lieber mit Karte oder bar zahlen möchte. Wieso es dafür erst ein Gesetz braucht, ist mir schleierhaft. Auf dem Vesuv ist die Digitalisierung jedenfalls schon angekommen.