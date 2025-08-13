Nur ein PR-Stunt? Perplexity will Chrome zum Schleuderpreis kaufen

Will auf dem KI-Markt mitmischen und jetzt offenbar Chrome kaufen: Das Startup Perplexity. (Foto: T. Schneider/Shutterstock)

Perplexity hat laut einer Meldung des Nachrichtendienstes Reuters Google ein überraschendes Angebot gemacht: Das noch junge KI-Suchunternehmen hat in einem Brief an CEO Sundar Pichai vorgeschlagen, den weltweit meistgenutzten Webbrowser Chrome für 34,5 Milliarden Dollar zu kaufen.

Anzeige Anzeige

Das Angebot kommt unerwartet und fällt in eine Zeit, in der Google unter regulatorischem Druck steht. In den USA könnte ein Gerichtsurteil den Konzern zwingen, sich von Chrome zu trennen. Für viele Expert:innen ist der gebotene Preis allerdings bemerkenswert niedrig – vor allem im Verhältnis zu Chromes dominanter Marktstellung.

Erfolgreichster Browser der Welt zum Schnäppchenpreis?

Chrome hält laut Statcounter rund 68 Prozent Marktanteil weltweit. Damit ist es nicht nur der führende Browser, sondern auch ein wichtiges Einfallstor für Google-Dienste und -Werbung.

Anzeige Anzeige

Vergleichswerte lassen erahnen, wie niedrig Perplexitys Angebot ausfällt: DuckDuckGo schätzte den Wert von Chrome im April laut Bloomberg auf über 50 Milliarden Dollar.

Perplexity selbst hat bislang etwa 1,5 Milliarden Dollar an Kapital eingesammelt. Am Markt wird das Unternehmen mit rund 18 Milliarden Dollar bewertet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das heißt: Perplexity will ein Produkt kaufen, das fast doppelt so teuer ist wie der eigene Firmenwert. Eine gesicherte Finanzierung diesbezüglich ist bislang nicht bekannt. Beobachter:innen fragen sich daher, ob das Angebot mehr PR-Stunt als realistischer Kaufversuch ist.

Perplexitys Pläne für den Chrome-Browser

Im Rahmen der vorgeschlagenen Übernahme erklärte Perplexity sogar Details dazu, wie die Zukunft des Browsers aussehen sollte. So dürfe Google weiterhin die voreingestellte Suchmaschine in Chrome bleiben, auch wenn Nutzer:innen ihre Einstellungen anpassen könnten.

Anzeige Anzeige

Das Unternehmen sagte außerdem, es werde Chromium weiterhin pflegen und unterstützen. Chromium bildet als Open-Source-Plattform die Basis für Chrome – aber auch andere Browser, wie Microsofts Edge oder Opera.

Chrome verkaufen: Politischer Druck auf Google

Das US-Justizministerium hatte im März vorgeschlagen, Google zur Abgabe von Chrome zu verpflichten. Grund ist ein Urteil, das dem Konzern illegale Monopolpraktiken im Suchmarkt bescheinigt.

Google weist die Vorwürfe zurück und will sich juristisch wehren. Sollte das Gericht aber tatsächlich einen Verkauf anordnen, könnten mehrere Interessenten ins Rennen gehen – darunter womöglich auch große Tech-Konzerne, die deutlich tiefer in die Tasche greifen können als Perplexity.

Anzeige Anzeige

Googles neue KI-Suche geht nach hinten los

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)