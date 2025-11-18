Nur wenige wechseln von DSL oder Kabel: Warum Glasfaser so unbeliebt ist

Glasfaseranschlüsse gibt es immer mehr. Jedoch bleiben viele Kund:innen bei DSL oder Kabelinternet. (Bild: Shutterstock/Proxima Studio)

Bis 2030 sollen in Deutschland die alten DSL-Leitungen abgeschaltet werden und Netzbetreiber ihre Kund:innen zu einem Wechsel auf moderne Glasfasertechnik bewegen. Der aktuelle Zwischenstand lässt aber nicht darauf hoffen, dass dieses Ziel erreicht werden kann. So wurde Mitte 2025 festgestellt, dass etwa 800.000 Haushalte noch auf Internetanschlüsse mit weniger als zehn Megabit pro Sekunde (Mbit/s) angewiesen sind. Wie eine Marktstudie jetzt zudem zeigt, wechseln selbst Kund:innen, bei denen Glasfaser schon verfügbar ist, nur selten ihren Tarif.

Internet per Glasfaser: Werden regionale Monopole zum Problem?

Die Studie von Bearingpoint zeigt zunächst, dass der Glasfaserausbau zwar vorangeht, aber die Wechselwilligkeit ausbleibt. 2024 lag die Verfügbarkeit von Highspeed-Internetanschlüssen bei 43 Prozent. Die Take-up-Rate, also der Anteil von Kund:innen, die schon zu Glasfaser gewechselt sind, lag damals bei 26 Prozent. 2025 ist die Verfügbarkeit zwar auf 53 Prozent, aber die Take-up-Rate lediglich auf 27 Prozent gestiegen.

Gerade im Vergleich mit anderen Ländern sind große Unterschiede ersichtlich. In Schweden können 87 Prozent der Haushalte mit Glasfaser versorgt werden und 82 Prozent nutzen dieses Angebot schon. Die Gründe gegen einen Wechsel zu Glasfaser sind bei den Deutschen vielfältig. 33 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit ihrem aktuellen DSL- oder Kabelanschluss zufrieden sind und dementsprechend kein Bedarf besteht. 25 Prozent wollen die Kosten vermeiden, die mit dem Wechsel einhergehen und zwölf Prozent finden, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Glasfaser nicht stimmt.

In ähnliche Kerben schlagen 15 Prozent, die keinen erkennbaren Vorteil von Glasfaseranschlüssen sehen und 13 Prozent, die nicht genau wissen, was die Unterschiede zu DSL und Kabel sind. Immerhin noch acht Prozent müssten doppelt zahlen, weil sie durch den Wechsel zeitweise zwei Verträge gleichzeitig hätten. Nur wenige haben noch Sorge, dass sie lange auf den neuen Anschluss warten (fünf Prozent) oder Baulärm während des Ausbaus befürchten müssen (drei Prozent).

Laut Bearingpoint gibt es aber noch größere Probleme, auf die der Glasfaserausbau und die deutschen Internetanbieter zusteuern. So sagt Julius Hafner, Partner bei Bearingpoint: „Kunden wollen die Auswahl zwischen möglichst vielen Anbietern, um das Angebot zu wählen, das am besten zu ihnen passt. Stattdessen verirrt sich der Markt in überwiegend regionalmonopolistischen Strukturen, die für den Kunden unübersichtlich sind und die Netze der ausbauenden Unternehmen halb leer lassen. Daher braucht es einen konsequenten Fokus auf Open Access“.

Heißt: Deutsche Anbieter schließen meist regionale, exklusive Partnerschaften, die Kund:innen dann zu einem Angebot drängen. Für eine mögliche Lösung schaut das Unternehmen ebenfalls in andere Länder. In Schweden betreiben kommunale Stadtnetzgesellschaften die Netze und stellen sie ohne Einschränkungen allen Anbietern zur Verfügung. In Dänemark hat sich OpenNet durchgesetzt. Das Unternehmen verbindet Internetanbieter mit anderen Dienstleistern, die die Glasfasernetze betreiben.

Dementsprechend gibt Bearingpoint mehrere Handlungsempfehlungen, damit die DSL-Abschaltung bis 2030 realisiert und der Glasfaserzugang flächendeckend realisiert werden kann. Dazu zählen unter anderem technische Standards für Open-Access-Modelle, die Förderung von zentralen Plattformen der Netzintegration und eine Trennung der Infrastruktur von den Dienstleistungen, um Interessenkonflikte zu vermeiden.

