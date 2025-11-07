Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Nutzernamen bei Whatsapp: So lange musst du dich noch gedulden – und so sicherst du dir deinen Namen

Ende des Jahres, kommendes Jahr oder doch erst 2027? Endlich hat Whatsapp Hinweise darauf geliefert, wann mit der Einführung von Nutzernamen zu rechnen ist. Zudem bringt der Messenger eine neue Musik-Integration in den Status.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Nutzernamen bei Whatsapp: So lange musst du dich noch gedulden – und so sicherst du dir deinen Namen

Whatsapp plant die Einführung von Benutzernamen und Business-Scoped User IDs bis Juni 2026. Diese Neuerung verspricht mehr Privatsphäre und eine verbesserte Kommunikation für Nutzer und Unternehmen. (Bild: Shutterstock/oasisamuel)

Vor wenigen Monaten wurde erstmals bekannt, dass Whatsapp an Nutzernamen arbeitet. Sie sollen die Kommunikation transparenter, sicherer und individueller gestalten. Eine ähnliche Funktion ist vielen Nutzer:innen schon von anderen Messengern wie Telegram oder Signal bekannt. Auf Whatsapp hingegen lief die Kommunikation und auch die Kontaktaufnahme bislang klassisch über die Telefonnummer. Letztere soll im Zuge der Neuerung im Chat nicht mehr angezeigt werden. Wer das optionale Feature nutzen möchte, könnte bald die Möglichkeit erhalten, den favorisierten Usernamen zu reservieren – schnell sein lohnt sich.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Nun wurden weitere Details zum geplanten Launch der Nutzernamen bekannt. Wie WABetaInfo berichtet, habe die Entwicklung der Funktion laut Whatsapp mehr Zeit beansprucht als erwartet. Doch 2026 soll es endlich so weit sein. Die Ankündigung des Features richtete sich an Business-Nutzer:innen, doch auch User mit einem regulären Account können bald auf die optionale Funktion zugreifen.

Bis zu diesem Zeitpunkt müssen Businesses aktiv werden

Neben den Usernames führt Whatsapp auch die sogenannten Business-Scoped User IDs (BSUID) ein. Hierbei handelt es sich um einzigartige Identifier für Whatsapp-User, die es Businesses ermöglichen, mit diesen zu kommunizieren, ohne ihre Telefonnummer zu kennen. Whatsapp rief die der Ankündigung beiwohnenden Unternehmen dazu auf, ihre Systeme bis Juni 2026 zu aktualisieren, um die Unterstützung für Usernames sowie die neuen Identifier zu gewährleisten. Möglicherweise ist mit einer Einführung der Usernames also im kommenden Sommer zu rechnen.

Anzeige
Anzeige

Schon früher könntest du Zugriff auf ein anderes neues Whatsapp-Feature erhalten. Denn Apple arbeitet an einer optimierten Integration der Music-App mit dem Whatsapp-Status, welche im Zuge der Veröffentlichung von iOS 26.2 eingeführt werden könnte. Bereits jetzt können die User via Spotify Musik mit ansprechendem Layout im Status teilen oder alternativ auf eine direkt in Whatsapp verfügbare Musikbibliothek zugreifen. Künftig soll Musik inklusive Songtexten auch über Apple Music mit verbessertem Look im Status geteilt werden können.

Mit der neuen Option, Songs via Apple Music direkt auf Whatsapp zu teilen, setzen Apple und Meta ihre Kooperation fort. Vor wenigen Tagen erfreuten die beiden Tech-Unternehmen die User schon mit der Ankündigung einer eigenen Whatsapp-App für die Apple Watch.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

Top-Artikel
MIT Technology Review Messenger Whatsapp
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren