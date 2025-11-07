Nutzernamen bei Whatsapp: So lange musst du dich noch gedulden – und so sicherst du dir deinen Namen

Whatsapp plant die Einführung von Benutzernamen und Business-Scoped User IDs bis Juni 2026. Diese Neuerung verspricht mehr Privatsphäre und eine verbesserte Kommunikation für Nutzer und Unternehmen. (Bild: Shutterstock/oasisamuel)

Vor wenigen Monaten wurde erstmals bekannt, dass Whatsapp an Nutzernamen arbeitet. Sie sollen die Kommunikation transparenter, sicherer und individueller gestalten. Eine ähnliche Funktion ist vielen Nutzer:innen schon von anderen Messengern wie Telegram oder Signal bekannt. Auf Whatsapp hingegen lief die Kommunikation und auch die Kontaktaufnahme bislang klassisch über die Telefonnummer. Letztere soll im Zuge der Neuerung im Chat nicht mehr angezeigt werden. Wer das optionale Feature nutzen möchte, könnte bald die Möglichkeit erhalten, den favorisierten Usernamen zu reservieren – schnell sein lohnt sich.

Nun wurden weitere Details zum geplanten Launch der Nutzernamen bekannt. Wie WABetaInfo berichtet, habe die Entwicklung der Funktion laut Whatsapp mehr Zeit beansprucht als erwartet. Doch 2026 soll es endlich so weit sein. Die Ankündigung des Features richtete sich an Business-Nutzer:innen, doch auch User mit einem regulären Account können bald auf die optionale Funktion zugreifen.

Bis zu diesem Zeitpunkt müssen Businesses aktiv werden

Neben den Usernames führt Whatsapp auch die sogenannten Business-Scoped User IDs (BSUID) ein. Hierbei handelt es sich um einzigartige Identifier für Whatsapp-User, die es Businesses ermöglichen, mit diesen zu kommunizieren, ohne ihre Telefonnummer zu kennen. Whatsapp rief die der Ankündigung beiwohnenden Unternehmen dazu auf, ihre Systeme bis Juni 2026 zu aktualisieren, um die Unterstützung für Usernames sowie die neuen Identifier zu gewährleisten. Möglicherweise ist mit einer Einführung der Usernames also im kommenden Sommer zu rechnen.

Schon früher könntest du Zugriff auf ein anderes neues Whatsapp-Feature erhalten. Denn Apple arbeitet an einer optimierten Integration der Music-App mit dem Whatsapp-Status, welche im Zuge der Veröffentlichung von iOS 26.2 eingeführt werden könnte. Bereits jetzt können die User via Spotify Musik mit ansprechendem Layout im Status teilen oder alternativ auf eine direkt in Whatsapp verfügbare Musikbibliothek zugreifen. Künftig soll Musik inklusive Songtexten auch über Apple Music mit verbessertem Look im Status geteilt werden können.

Mit der neuen Option, Songs via Apple Music direkt auf Whatsapp zu teilen, setzen Apple und Meta ihre Kooperation fort. Vor wenigen Tagen erfreuten die beiden Tech-Unternehmen die User schon mit der Ankündigung einer eigenen Whatsapp-App für die Apple Watch.

