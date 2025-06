Der KI-Boom der vergangenen Jahre hat dem Chipkonzern Nvidia einen rasanten Aufwärtskurs beschert, was Umsätze sowie Aktienpreis und Marktkapitalisierung angeht. Mit 3,85 Billionen Dollar ist Nvidia schon jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt – Tendenz: weiter steigend.

Nvidia-Bosse verkaufen Aktien

Kein Wunder, dass die Nvidia-Führungsriege einen Teil der Gewinne der vergangenen Monate mitnehmen will. Einem Bericht der Financial Times zufolge sollen Firmeninsider:innen in den vergangenen zwölf Monaten Nvidia-Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar verkauft haben, davon 500 Millionen allein im Juni 2025.

Seit Beginn des Jahres 2025 ist die Nvidia-Aktie aller Sorgen um mögliche Ein- und Ausfuhrbeschränkungen zum Trotz insgesamt um 17 Prozent gestiegen. Allein seit dem Tiefstand Anfang April gab es eine 60-Prozent-Rallye.

Der erneute Sprung über die Marke von 150 Dollar dürfte dann auch der Auslöser dafür gewesen sein, dass Nvidia-Chef Jensen Huang ein größeres Aktienpaket abgestoßen hat, wie Daten von Veritydata nahelegen, das Insider:innen-Verkäufe großer Firmen trackt. Laut Nvidia hat Huang damit zum ersten Mal seit September 2024 wieder Nvidia-Aktien verkauft.

Konzernchef Huang verkauft nach Plan

Und das sowieso nicht zufällig, sondern laut einem im März 2025 beschlossenen Trading-Plan. Darin sind die Kurse und Daten festgehalten, bei denen entsprechende Verkäufe ausgelöst werden. Demnach kann Huang im Laufe dieses Jahres noch sechs Millionen Nvidia-Aktien abstoßen, was ihm allein fast eine Milliarde Dollar einbringen könnte.

Schon jetzt befindet sich Huang mit einem Vermögen von 138 Milliarden Dollar auf Platz elf der Milliardärsliste von Bloomberg. Demnach ist er seit Anfang 2025 um 23,4 Milliarden Dollar reicher geworden.

Nvidia-Rallye: Führungsriege casht aus

Neben Huang haben laut dem FT-Bericht weitere hochrangige Nvidia-Insider:innen Aktien im großen Umfang verkauft. So hat Verwaltungsratsmitglied Mark Stevens seit Anfang Juni Anteile im Wert von 288 Millionen Dollar abgestoßen. Ein noch einmal so hoher Brocken soll folgen.

Mit Tench Coxe und Brooke Seawell haben zwei weitere Verwaltungsratsmitglieder allein im Juni Aktienpakete im Wert von 143 beziehungsweise 48 Millionen Dollar verkauft. Vice-President Jay Puri cashte immerhin 25 Millionen Dollar aus.

Ist Nvidia am Zenit angekommen?

Anleger:innen sollten derweil nicht nervös werden. Gewinnmitnahmen von hochrangigen Führungskräften sind nach einer solchen Rallye wie sie Nvidia in den vergangenen Jahren hingelegt hat, nichts Ungewöhnliches. Beobachter:innen trauen dem Konzern für die kommenden Monate weitere Höhenflüge zu.

Schließlich sollen die Einnahmen im laufenden Geschäftsjahr um 44 Prozent steigen. Die Aktie gilt zwar nicht gerade als billig, aber auch nicht als überteuert. Hält der KI-Boom weiter an, wird Nvidia darin vorerst sicher kräftig mitverdienen.

