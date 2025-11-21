Nvidia verschafft den Aktienmärkten nur eine kurze Verschnaufpause

Chiphersteller Nvidia hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt: Der Umsatz stieg auf 57 Milliarden, ein Plus von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gewinn lag bei 32 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinnsprung von rund 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anzeige Anzeige

Außerdem verfügt Nvidia über Barreserven von 60 Milliarden US-Dollar, mit denen er weitere Zukäufe und Investitionen stemmen kann.

Auch die Prognose liegt deutlich über den Erwartungen der Analysten: Mindestens 63 Milliarden Dollar will CEO Jensen Huang im kommenden vierten Quartal einnehmen, zwei Milliarden mehr als geplant.

Anzeige Anzeige

Erleichterung an den Börsen

Die Vorlage der Quartalszahlen war mit Spannung erwartet worden: Für viele Investoren war es ein Stresstest angesichts des aktuellen KI-Booms. Kritiker sehen darin eine anwachsende Blase, die bald platzen könnte und zweifeln daran, dass sich die hohen Investitionen von Tech-Giganten wie Microsoft oder Meta bald in konkreten Gewinnen niederschlagen.

Nvidia, als Lieferant dringend benötigter KI-Prozessoren, wird dabei oft mit dem Unternehmen verglichen, das im Goldrausch Hacken und Schaufeln verkauft. Ob andere wirklich auf Gold stoßen, ist dann eine andere Geschichte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auch die steigende Zahl von Kreislaufgeschäften der KI-Unternehmen macht Anleger nervös. Microsoft etwa steckte 13 Milliarden Dollar in OpenAI, erhält das Geld aber indirekt zurück, weil OpenAI dafür Microsofts Clouddienste buchte. CoreWeave liefert Rechenleistung im Wert von 22 Milliarden Dollar und begleicht einen Teil davon über Aktiengewinne, die OpenAI zufallen. Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar bei OpenAI investieren – und profitiert natürlich davon, dass das KI-Unternehmen das Geld nutzt, um seine Chips zu kaufen.

Ein weiteres Problem für Nvidia: Tech-Giganten wie die Google-Mutter Alphabet und Amazon entwickeln mittlerweile ihre eigenen KI-Chips, um in Zukunft weniger abhängig von dem Chiphersteller zu sein.

Anzeige Anzeige

Eine KI-Blase will CEO Huang trotzdem nicht erkennen. In einem Analysten-Call skizzierte er drei große Wachstums­treiber, die Nvidia auch weiterhin seine dominante Stellung sichern sollen: Die Verlagerung von Nicht-KI-Software wie Ingenieur-Simulationen und Data-Science-Anwendungen weg von klassischen Zentralprozessoren hin zu Nvidias Chips, die Entstehung völlig neuer KI-Anwendungen wie etwa Programmierassistenten sowie den Übergang von virtueller zu physischer KI etwa in Autos und Robotern.

Aktienmärkte atmen nur kurz auf

Von der Euphorie angesichts der starken Nvidia-Zahlen konnten Tech-Aktien allerdings nicht lange profitieren. Zwar legte die Nvidia-Aktie am Donnerstag im frühen New Yorker Handel um 4,1 Prozent zu, beendete den Handel dann allerdings drei Prozent im Minus. Auch andere Tech- und KI- Aktien reagierten zunächst mit einem Aufwärtstrend, bevor ein Teil der Gewinne im volatilen Marktumfeld wieder verloren ging.

Noch vor der Vorlage der Quartalszahlen hatten Investoren wie der japanische Technologiekonzern Softbank und der Wagniskapitalgebers Peter Thiel Gewinne mitgenommen und ihre Nvidia-Beteiligungen verkauft.

Anzeige Anzeige

Die Sorgen vor einem Platzen der KI-Blase mögen daher durch das starke Wachstum für einen Moment zerstreut worden sein – weggewischt sind sie nicht. Anleger werden weiterhin die extrem hohen Bewertungen der Tech-Firmen kritisch beäugen, die aktuell stark in den KI-Boom investieren. Entsprechend angespannt ist die Stimmung im Tech-Segment. Der Nasdaq-Index hat seit Anfang November rund fünf Prozent verloren.

Auch Kryptowährungen profitieren nur kurzfristig von der Erleichterung durch die starken Nvidia-Zahlen. Der Bitcoin notierte am Freitagmorgen wieder deutlich unter der 90.000-Euro-Marke bei 84.187 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit April.

Die gemischte Stimmung an der Börse hängt allerdings auch an anderen Faktoren: So scheint etwa eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) unwahrscheinlicher zu werden. Außerdem wurden am Donnerstag Zahlen zum US-Arbeitsmarkt vorgelegt: Die wegen des US-Government-Shutdowns verspäteten Zahlen zeigen, dass im September deutlich mehr neue Stellen geschaffen wurden als erwartet. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote aber auf 4,4 Prozent.