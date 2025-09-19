KI-Wettrüsten: So wichtig ist China für Nvidia

China ist für Nvidia ein wichtiger Absatzmarkt. Der wird durch die US-Politik gefährdet. (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Algi Febri Sugita)

Obwohl sich die Anzeichen für eine KI-Blase verdichten, gibt es eine Firma, die von der Goldgräberstimmung rund um generative KI profitiert und den Boom überdauern dürfte: Nvidia. Vor der Veröffentlichung von ChatGPT macht die US-Firma den Großteil ihres Geldes mit Gaming-Grafikkarten. Die sind dank ihrer Rechenleistung auch wichtiger Treiber für die Anfänge des Krypto-Hypes.

2025 hat sich der Umsatzmix komplett verändert. Im vergangenen Quartal machte Gaming nur noch rund zehn Prozent der Einnahmen von Nvidia aus. Fast 90 Prozent des Quartalsumsatzes von rund 50 Milliarden US-Dollar entfallen auf die Rechenzentrumssparte.

Nicht mit eingerechnet: die potenziellen Verkäufe der extra für den chinesischen Markt entwickelten H20-Beschleuniger. Denn wie schon im ersten Quartal des laufenden Fiskaljahrs bleibt die Chip-Firma auf ihrem Inventar sitzen, weil die US-Regierung ihren Exportstopp offiziell noch nicht aufgehoben hat.

Während sich dieses Problem mit dem geplanten Abtreten von 15 Prozent der Einnahmen mit H20-Verkäufen nach China an die US-Regierung lösen lässt, steht Nvidia jetzt vor einer neuen Herausforderung. Laut eines Berichts der Financial Times hat die chinesische Regierung heimischen Firmen verboten, KI-Beschleuniger wie den für den chinesischen Markt zugeschnittenen RTX Pro 6000D zu kaufen und zu nutzen. Hat das China-Geschäft von Nvidia noch eine Zukunft?

Was darf Nvidia exportieren, was nicht?

Hindernisse für den China-Export gibt es für Nvidia nicht erst seit 2025. Genauer gesagt ist es der frühere Präsident Joe Biden, der den politischen Widersacher auf technologischer Ebene bedeutend schwächt. Mit drei gesonderten Beschlüssen aus den Jahren 2022, 2023 und 2024 führt die Biden-Regierung Exporteinschränkungen für Chips, Hochleistungsspeicher respektive speziell für KI-Anwendungen entwickelte Chips ein.

Darunter fallen 2022 die zu diesem Zeitpunkt leistungsfähigsten Nvidia-Beschleuniger A100 und H100. Ein Jahr später folgen die extra für das China-Geschäft entwickelten A800- und H800-Chips. Wieder lenkt Nvidia ein und bringt den H20-Chip heraus, der bis dato schnellste KI-Chip, auf den China Zugriff hat.

Seit April steht das H20-Geschäft allerdings nahezu komplett still. Obwohl die US-Regierung dem Chip-Produzenten wie schon erwähnt eine entsprechende Lizenz gegen Auflagen erteilt, ist diese noch nicht in Kraft getreten. Wie Nvidia-CFO Colette Kress in einem Kommentar zum letzten Quartalsergebnis angibt, wurden H20-Chips im Wert von 650 Millionen Dollar an einen Kunden, der keinen Exportbeschränkungen unterliegt, ausgeliefert. In China sind diese wenn nur über Umwege gelandet, ähnlich wie im Quartal davor. Und in Zukunft? „Wir haben für das dritte Quartal keine H20-Lieferungen nach China in unsere Prognose aufgenommen“, so Kress.

Nvidias China-Geschäft bleibt wichtiger finanzieller Baustein

Dass Nvidia jetzt auf jeder Menge unbrauchbarem H20-Inventar sitzt, drückt maximal den Aktienkurs. Denn das US-Geschäft wächst. Nicht zuletzt dank Infrastrukturprojekten wie Stargate. Damit wollen OpenAI, Oracle und Softbank in den nächsten Jahren zwischen vier und fünf Gigawatt Rechenleistung ans Netz bringen. Bislang stockt das Projekt, zum Beispiel aufgrund ausstehender Genehmigungen und laufender Finanzierungsverhandlungen mit Kapitalgebern seitens Softbank. Wenn es allerdings Fahrt aufnimmt, braucht es massenweise Chips, die primär Nvidia bereitstellen soll.

Auf Dauer könnte sich die Unsicherheit für Nvidia auf die Finanzen des Konzerns auswirken. Laut Geschäftsführer Jensen Huang würden die Exportkontrollen den chinesischen Markt mit einem Volumen von 50 Milliarden Dollar „effektiv verschließen“, wie CNBC im vergangenen Mai berichtet.

Wie wichtig das Geschäft mit der Volksrepublik ist, zeigt ein Blick auf die geografisch gegliederten Umsätze Nvidias. Offiziellen Dokumenten zufolge macht der Chiphersteller zwischen 2019 und 2021 nach Taiwan, wo der Auftragsfertiger TSMC die Produkte Nvidias herstellt, die meisten Einnahmen mit chinesischen Kunden. Zwischen Februar 2022 und Januar 2023 wird der Großteil des Umsatzes in den USA generiert.

2024 fällt China auf den vierten Platz, was mit den verschärften Exportkontrollen zusammenhängt. Interessant dabei: Bestellungen aus Singapur sind im entsprechenden Zeitraum für knapp ein Fünftel des weltweiten Umsatzes mit Nvidia-Chips verantwortlich. Nach Singapur gelieferte Ware entspricht allerdings nur zwei Prozent aller Einnahmen. Schmuggelunternehmungen könnten ein Grund für diese Lücke sein. Besser belegbar ist der Fall, dass in Singapur registrierte Unternehmen die Chips einkaufen, diese aber an andere Standorte gehen.

Dass Nvidias Umsatz in China im laufenden Jahr weiter abstürzt, ist wahrscheinlich. Der Exportstopp habe die Firma im ersten Quartal zwischen vier und fünf Milliarden Dollar gekostet. Insgesamt sollen chinesische Firmen wie Alibaba und Tencent knapp eine Woche vor dem Verbot der Ausfuhr von H20-Chips Aufträge im Wert von 16 Milliarden Dollar bei Nvidia abgeschlossen haben, wie Reuters unter Berufung auf das Fachmagazin The Information berichtet.

Droht Nvidia in China abgehängt zu werden?

Nvidias H20-Beschleuniger entsprechen längst nicht mehr dem Status quo der KI-Chip-Effizienz. Dieser Titel gebührt momentan der aktuellen Blackwell-Generation. Trotzdem können chinesische Firmen aus den älteren Chips auch heute noch Kapital schlagen. Auch, weil eigene Sprachmodelle wie Deepseek oder Qwen zeigen, dass es bei entsprechender Vorarbeit nicht immer die leistungsfähigste Hardware braucht, um mindestens konkurrenzfähige Produkte herauszubringen.

Der Schluckauf in Nvidias China-Geschäft gibt der Konkurrenz jetzt allerdings die Möglichkeit, aufzuholen. Chinesische Firmen mögen derzeit keine „Blackwell-Killer“ hervorbringen. Aber laut eines Berichts der Halbleiter-Analyst:innen von Trendforce unter Berufung auf chinesische Quellen reichen ausgewählte Chips von Alibaba oder Huawei schon an das H20-Niveau heran.

Diese Chips werden schon in Prestigeprojekten eingesetzt. Reuters zufolge baut der staatliche Telekommunikationsanbieter China Unicom zum Beispiel derzeit ein Rechenzentrum, das 400 Millionen Dollar kosten soll und schon über 20.000 heimische KI-Chips in Betrieb hat. Ob diese Durchdringung in schon bestehenden Rechenzentren ähnlich aussieht, ist fraglich.

Wird China zum neuen Chip-Exporteur?

Dass China seine Bemühungen im KI-Sektor auch ohne Unterstützung von außen weiter intensivieren wird, ist allerdings offensichtlich. Huawei könnte mit seinem frisch vorgestellten Drei-Jahres-Plan ein Problem für Nvidia darstellen, was die US-Firma in einem Statement sogar selbst zugibt. „Die Konkurrenz ist zweifellos angekommen und gewinnt an Momentum“, so ein Unternehmenssprecher gegenüber CNBC.

Dieses Momentum könnte chinesischen Herstellern auch dabei helfen, anderswo stärker Fuß zu fassen. Denn die Frage, in welche Länder unter welchen Bedingungen KI-Chips exportiert werden können, wird in den politischen USA gerade hitzig diskutiert. Zwar hat die Trump-Regierung die vom scheidenden Präsidenten Biden geplante Einteilung in drei Ländergruppen, die vollen, eingeschränkten und keinen Zugriff auf US-Chips haben sollen, zurückgenommen.

Dafür findet sich jetzt der sogenannte Gain AI Act in dem jährlich zu verabschiedenden Gesetz zur nationalen Verteidigungspolitik. Wie Forbes berichtet, ging dieses Gesetz seit 1961 jedes Jahr ohne Probleme durch die Abstimmung. Der Gain AI Act sieht zum Beispiel ein Vorkaufsrecht für US-Firmen auf KI-Chips und einen Lizenzierungsprozess für importwillige Länder vor. Sollte das dazugehörige Gesetz also verabschiedet werden, wäre das ein weiterer Stolperstein für Nvidia.

UN-Comtrade-Daten zeigen, dass China im vergangenen Jahr Chips im Wert von rund 160 Milliarden Dollar exportiert hat, laut Trendforce 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Großteil ist auf ältere Chip-Klassen zurückzuführen. Aber wenn chinesische Firmen ihre Lieferkette optimieren und die Produktion weiter hochfahren können, könnten in Zukunft auch vermehrt KI-Chips das Land verlassen. Den US-Claim hält Nvidia weiter sicher. Wie es in anderen Ländern in Zukunft aussieht, bleibt abzuwarten.