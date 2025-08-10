Anzeige
News
Lizenz: Nvidia darf KI-Chips wieder nach China exportieren – aber dort regt sich Widerstand

Nach monatelanger Lobbyarbeit hat wohl ein Gespräch zwischen Nvidia-CEO Huang und US-Präsident Trump den Durchbruch gebracht. Nvidia darf seine abgespeckten H2O-Chips wieder nach China exportieren. Aber will man die dort überhaupt noch?

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Nvidia KI-Chips China
Export von KI-Chips nach China: Lage für Nvidia trotz Lizenz angespannt. (Bild: Algi Febri Sugita/Shutterstock)

Schon unter US-Präsident Joe Biden hatten die USA die Exporte von modernen Hochleistungschips nach China beschränkt. Grund: Sorge davor, dass China damit militärisch einsetzbare KI-Tools entwickelt. Die Administration von Bidens Nachfolger Donald Trump hatte im April 2025 dann die Zügel noch einmal angezogen.

Nvidia: Milliardenspiel Exportlizenz

Seitdem durfte Nvidia auch die eigens als Reaktion auf die Exportbeschränkungen entwickelten abgespeckten H2O-Chips nicht mehr nach China verkaufen. Das Verbot soll den Chipkonzern allein im abgelaufenen zweiten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang von acht Milliarden US-Dollar beschert haben.

Kein Wunder also, dass Nvidia-CEO Jensen Huang seit Monaten versucht, auf Trump und dessen Behörden einzuwirken. Jetzt scheinen die Bemühungen von Erfolg gekrönt worden zu sein. Wie Reuters berichtet, erteilte das US-Handelsministerium Nvidia die Lizenz zum Export seiner H2O-Chips nach China. Zuvor soll sich Huang persönlich mit Trump getroffen haben, wie es aus dem Weißen Haus hieß.

Ausfuhr auf abgespeckte H2O-Chips begrenzt

Wie viele H2O-Chips Nvidia exportieren darf und welchen finanziellen Umfang die erteilte Lizenz hat, ist nicht bekannt. Klar ist nur, dass die zuvor schon mit einem Ausfuhrverbot belegten leistungsfähigeren KI-Chips von Nvidia weiterhin nicht nach China exportiert werden dürfen.

Derweil ist unklar, ob die H2O-Chips in China überhaupt willkommen sind. Denn dort befürchtet man offenbar, dass der US-Konzern Hintertüren (Backdoors) in die Chips eingebaut haben könnte. Diese könnten von US-Geheimdiensten zu Spionagezwecken missbraucht werden.

Nivida weist Spionagevorwürfe zurück

Ende Juli 2025 soll die chinesische Regierung deshalb eine:n Vertreter:in des US-Unternehmens einbestellt haben, um sich zu den Anschuldigungen zu äußern. Nividia hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

Anlass für die Spionage-Befürchtungen soll ein Gesetzesvorschlag der US-Regierung vom Mai 2025 sein. Darin wird von US-Chipherstellern verlangt, ihre Produkte mit Standort-Tracking zu versehen, wie Golem schreibt.

Ziel ist es demnach, die Handelswege der Chips nachverfolgen und mögliche Modifizierungen verhindern zu können. In China fürchtet man dagegen auch, dass die Chips sich von außen abschalten ließen.

China macht Stimmung gegen Nvidia-Chips

Als Reaktion auf die Exportlizenz für H2O-Chips sowie die Spionagevorwürfe hieß es in einem Kommentar des chinesischen Staatsfernsehens CCTV, dass die Verbraucher:innen die Wahl hätten, auf die Nvidia-Chips zu verzichten. Schließlich seien diese nicht sonderlich umweltfreundlich und den chinesischen Chips auch nicht überlegen.

4 Bilder ansehen
So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

Letzteres könnte auf eine neue Situation im Rennen um die Technologievorherrschaft zwischen den USA und China hindeuten, vor der Nvidia-Chef Huang schon länger warnt. Das Exportverbot werde China nicht daran hindern, eigene KI-Infrastrukturen zu errichten. Die USA würden sich dadurch nur einen neuen Rivalen für ihre KI-Branche schaffen, so Huang im Mai 2025.

