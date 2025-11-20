Anzeige
News
Nvidia: Warum ein Kurswechsel bei KI-Serverchips dein nächstes Smartphone teurer machen könnte

Schon jetzt sorgt der KI-Hype für Engpässe und explodierende Preise bei Speicherchips. Ein Kurswechsel von Nvidia dürfte die angespannte Lage noch verschärfen – mit entsprechenden Auswirkungen auf Geräte wie Smartphones und Laptops.

Von Jörn Brien
2 Min.
Nvidia

Preise explodieren: Nvidia-Kurswechsel könnte Chipkrise noch verschärfen. (Bild: Shutterstock/Hepha1st0s)

In den vergangenen Wochen sind die Nachfrage und die Preise für Speicherchips massiv gestiegen. Dahinter steckt vor allem der anhaltende KI-Hype. Für den Ausbau der KI-Infrastruktur werden enorm viele Speicherchips benötigt.

Nvidia: Kurswechsel bei KI-Serverchips

Die Engpässe und daraus resultierenden explodierenden Preise auf dem Speicherchip-Markt werden sich – das ist schon jetzt abzusehen – spätestens 2026 auch auf Consumer-Produkte wie Smartphones und Laptops auswirken. Ein Kurswechsel von Branchenprimus Nvidia könnte die Lage noch weiter verschärfen, wie Reuters schreibt.

Einer Analyse von Counterpoint Research zufolge hat sich Nvidia entschieden, künftig auf die auch in Smartphones verwendeten LPDDR-Chips zu setzen. Diese arbeiten effizienter als die normalerweise für KI-Server eingesetzten DDR5-Chips. So sollen der Energieverbrauch von KI-Servern und damit die entsprechenden Kosten gesenkt werden.

Branche auf Nachfrageboom nicht vorbereitet

Das Problem: Ein KI-Server benötigt deutlich mehr solcher Chips als ein Smartphone. Die Branche ist den Expert:innen zufolge auf eine plötzliche Nachfrage in einem so hohen Ausmaß nicht vorbereitet. Wird die Produktion umgestellt, fehlen Chips an anderer Stelle.

Counterpoint Research rechnet damit, dass die Preise für in Servern verwendete Speicherchips sich bis Ende 2026 verdoppeln werden. Allgemein wird auf dem Markt für Speicherchips eine Steigerung um 50 Prozent vorhergesagt.

Knappes Angebot nicht ungewollt

Die Preissteigerungen sind allerdings nicht nur auf die enorm gestiegene Nachfrage durch KI-Anbieter zurückzuführen, wie es in einem AFP-Bericht heißt. Die Chiphersteller sollen zudem darauf verzichtet haben, ihre Kapazitäten entsprechend auszubauen.

Das Mantra der Hersteller sei im Grunde, die Kapazität niedrig und die Preise hoch zu halten, meint William Keating, Chef des Technologieberatungsunternehmens Ingenuity. Der Einbruch der Preise für Speicherchips vor einigen Jahren, der die Hersteller Milliarden gekostet hat, solle sich nicht wiederholen.

Empfindliche Preissteigerungen bei Smartphones

Die Gemengelage dürfte jedenfalls dafür sorgen, dass die Preise für Smartphones, Laptops und andere Geräte im Jahr 2026 empfindlich steigen. Während Hersteller wie Nvidia und Samsung profitieren, könnten auch Cloud-Anbieter und KI-Entwicklungsfirmen mit höheren Preisen konfrontiert werden.

