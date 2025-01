Nvidia zeigt KI-NPCs in Aktion: Warum Gamer darauf noch keinen Bock haben

2024 hat Nvidia eine erste Demo zu Ace gezeigt. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von KI-Tools, die Spieleentwickler für ihre Games nutzen können. Diese KI-Tools zielen aber alle auf dasselbe Ziel ab: realistische Nichtspielercharaktere (NPCs). Der erste Clip zeigte einen Koch in einem Ramen-Shop, der auf die Spracheingaben von Spieler:innen dynamisch reagierte. Allerdings war das Ganze ziemlich steif und emotionslos.

Anzeige Anzeige

Nvidia Ace: Wann bricht die Zukunft des Gamings an?

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ein Jahr später hat sich daran nicht viel getan, wie Nvidia in weiteren Clips zu Ace zeigt. Im oberen Video seht ihr eine Tech-Demo aus dem in Entwicklung befindlichen Spiel ZooPunk. Das Setting ist eine Mischung aus Steampunk-Welt mit humanoiden Tieren. Spieler:innen schlüpfen im Spiel wohl in die Rolle eines Hasen, der mit eigenem Raumschiff zu Abenteuern aufbricht.

In dem Clip gibt es einen Affen-NPC, der über Nvidia Ace auf die Spracheingaben der Spieler:innen reagiert. Der Affe namens Buck wirkt dabei aber noch unmotivierter und starrer als der Ramen-Koch in der ersten Demo zu Nvidia Ace. Die Texte werden monoton vorgetragen und lassen keinen Zweifel darüber, dass hier die KI die Vertonung vornimmt und keine professionellen Synchronschauspieler:innen. Auch in den Kommentaren sprechen Spieler:innen von einer „seelenlosen Vertonung“.

Anzeige Anzeige

Immerhin ist die KI aber in der Lage, die Optik des Schiffs anhand der Spracheingaben der Spieler:innen zu ändern. Dabei werden offenbar Skins und Logos per generativer KI erstellt und auf das Schiff angewandt. Das funktioniert in der Tech-Demo schon gut, wirft aber die Frage auf, ob die Entwickler:innen dadurch auf händisch erstellte Skins verzichten werden.

Wenn die KI für euch zockt

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ein weiteres Video zeigt Nvidia Ace in Verbindung mit dem beliebten Battle-Royale-Shooter PUBG. Darin könnt ihr wohl künftig den „PUBG Ally“ nutzen. Dabei handelt es sich um einen komplett von Nvidia Ace gesteuerten Verbündeten, der mit euch Online-Matches bestreiten soll. In der Demo zeigt Nvidia, wie der KI-Mitspieler für euch nach Gegenständen und Fahrzeugen sucht oder euch im Feuergefecht Deckung gibt.

Anzeige Anzeige

Unter dem Video sammeln sich fast durchweg negative Kommentare zu dem PUBG Ally. Viele scherzen, dass die PUBG-KI-Bots eines Tages nur noch gegen sich selbst spielen werden. Andere halten die KI-Verbündeten für einen Online-Shooter unangebracht. Gerade in Games wie PUBG geht es darum, sich am Ende gegen die letzten Spieler:innen durchzusetzen. Wenn KI eingreift, könnte das schnell für Frust sorgen.

Spieler:innen in den Kommentaren hoffen, dass Nvidia die Technik nicht bei PUBG, sondern bei Singleplayer-Spielen einsetzen wird. Gerade in Rollenspielen wäre es ihrer Meinung nach ungemein hilfreich, einen etwas smarteren Begleiter an der Seite zu haben, der auch Aufgaben für Spieler:innen erledigen kann.

So verändert KI Videospiele schon heute

9 Bilder ansehen 9 Beispiele, wie KI jetzt schon Videospiele verändert Quelle: trafficinggame.com

Mehr zu diesem Thema