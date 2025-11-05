Anzeige
Kommentar
Nvidias Industrial AI Cloud ist mehr Wölkchen als KI-Fabrik

Das Industrieland Deutschland hinkt bei Künstlicher Intelligenz hinterher. Nvidia und die Telekom wollen mit der Industrial AI Cloud jetzt den Turbo zünden. Eine tolle Idee – die zu kurz greift. Ein Kommentar.

Von Florian Zandt
2 Min.
Nvidias Industrial AI Cloud ist mehr Wölkchen als KI-Fabrik
Die Telekom und Nvidia kündigen ein gemeinsames KI-Rechenzentrum an, die Industrial AI Cloud. (Foto: Deutsche Telekom)

Habemus KI-Fabrik. Nach Ankündigungen aus anderen europäischen Ländern wie Frankreich, das zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten Reuters zufolge ein riesiges KI-Rechenzentrum vor Paris bauen will, ist endlich auch Deutschland an der Reihe. Gemäß der Historie des Landes soll die Industrial AI Cloud, die die Telekom und Nvidia jetzt enthüllt haben, nicht irgendeinen Sektor fit für die KI-Zukunft machen, sondern die deutsche Industrie.

Das Werkzeug der Wahl sind Nvidia-Chips der Blackwell-Generation. Rund 10.000 KI-Beschleuniger und dazugehörige Hardware sollen für 0,5 Exaflops Rechenkraft sorgen. Ergänzt wird das Paket durch einen Petabyte Arbeits- und 20 Petabyte Hochgeschwindigkeitsspeicher. Buzzword-Bingo? Na, aber bitte.

Die Server werden in einem noch zu renovierenden und mit Glasfaser auszustattenden Rechenzentrum in der Nähe von München auf Hochtouren arbeiten, um der heimischen Fertigung und Industrie den nötigen Push zu geben. Gelingen soll das mit Zugriff auf Perplexity-Sprachmodelle, dem Bauen von digitalen Zwillingen über Nvidia Omniverse und dem Vorantreiben von Forschung und Entwicklung in der Robotik. Ein Gesamtpaket, das zu schön klingt, um wahr zu sein.

Spannende Ideen treffen auf harte Realität

Nur leider will die Idee nicht so richtig mit der Realität zusammenpassen. Denn 10.000 Chips mögen erstmal viel klingen. Aber im Vergleich mit anderen großen Rechenzentren von xAI, Meta oder Amazon, die hunderttausende KI-Chips befeuern, ist das herzlich wenig. Und wir reden hier nicht von zwei Startups, die sich zusammentun.

Die Telekom ist der größte börsennotierte Telekommunikationsanbieter der Welt mit Jahresumsätzen in dreistelliger und Gewinnen in fast zweistelliger Milliardenhöhe. Und Nvidia ist die einzige Firma, die es mal kurzzeitig über die Fünf-Billionen-Hürde bei der Marktbewertung geschafft hat. Dass diese Megakonzerne in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt eine Milliarde Euro investieren, ist amüsant.

Vor allem, wenn man sich einmal anschaut, welches Segment damit gepusht werden soll. Die 200.000 Unternehmen in der deutschen Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe haben laut Destatis im vergangenen Jahr für drei Billionen Euro Umsatz gesorgt. Dass dieser riesige Wirtschaftszweig mit 10.000 KI-Chips gerettet wird oder dadurch neue Arbeitsplätze entstehen, ist zweifelhaft.

Aus Chile berichtet Rest of World beispielsweise, dass allein Microsoft durch den Bau eines Rechenzentrumsclusters 81.000 neue direkte und indirekte Arbeitsplätze verspricht, während in 17 durch Rest of World analysierten Rechenzentren insgesamt nur rund 1.500 Menschen tätig sind. Und da haben wir noch nicht über die Scheinsouveränität gesprochen, die die Beteiligten mal wieder in Abhängigkeit von großen US-Konzernen und KI-Startups treibt.

Prinzipiell kann KI gerade im Bereich der Fertigung sinnvoll eingesetzt werden. Der große Wurf, der einen Vergleich zu anderen, in Planung befindlichen KI-Gigafabriken rechtfertigt, ist die Industrial AI Cloud aber definitiv nicht. Weder, was die Leistung, noch echte Souveränität angeht.

