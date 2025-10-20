Anzeige
Obergrenze für Whatsapp-Nachrichten: Wem Meta bald ein Limit setzt

Whatsapp plant, ein Limit für versendete Nachrichten zu setzen. Dabei wird jede Nachricht gezählt, die du einem Kontakt schreibst und der nicht antwortet. Warum diese Änderung wichtig ist und die Begrenzung nicht den normalen Messenger-User:innen gilt.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Obergrenze für Whatsapp-Nachrichten: Wem Meta bald ein Limit setzt
Whatsapp geht weiter gegen Spam vor. (Bild: Shutterstock/Wahyu Budiyanto Toa)

Messenger sind ein lukratives Ziel für Cyberkriminelle. Über die Apps wie Whatsapp können sie Betrugsmaschen abziehen, schädliche Links versenden und User:innen mit Phishing-Angriffen in die Falle locken. Die Messenger-Verantwortlichen bei Meta wollen jetzt einen weiteren Schritt im Kampf gegen Spam-Nachrichten und Scammer:innen unternehmen.

Whatsapp beschränkt die Zahl der maximalen Nachrichten

Wie Techcrunch berichtet, testet Meta bald ein Limit für versendete Nachrichten. Egal, ob nur ein kurzes „Hallo!“ oder ein Text über mehrere Absätze: Jede von dir versendete Nachricht zählt auf das Konto deines monatlichen Nachrichtenmaximums. Solltest du dich dem Limit nähern, zeigt Whatsapp eine Warnung an. Verschickst du im Anschluss weiter Nachrichten, droht eine Sperre. Denn der Zähler für deine verschickten Nachrichten geht immer weiter nach oben, bis entweder der Monat endet oder du eine Antwort auf eure Nachricht erhalten hast.

Und damit dürfte eigentlich klar sein, warum normale Whatsapp-User:innen das Limit nie erreichen dürften. Schließlich schreibst du in der Regel mit Menschen, die dir auch antworten. Auch wenn du einmal mehrere Nachrichten an jemanden verschickst, der nicht antwortet, dürfte das Limit noch lange nicht erreicht sein. Es richtet sich stattdessen an Spammer:innen und Unternehmen, die unbekannten Kontakten immer neue Nachrichten schicken.

Zudem hat Whatsapp das genaue Limit noch nicht festgelegt. In den kommenden Wochen und Monaten soll es Tests mit verschiedenen Obergrenzen in ausgewählten Regionen geben. Dabei dürfte es sicherlich auch Tests geben, wie niedrig das Nachrichtenmaximum sein darf, damit User:innen davon im Alltag nicht gestört werden.

Für Whatsapp-User:innen soll die Änderung schließlich eine Verbesserung sein. Immer dann, wenn du eine Spam-Nachricht bekommst, kannst du auch weiterhin den zugehörigen Kontakt melden und blockieren. Du kannst aber auch ganz einfach nicht antworten, die Konversation stummschalten und damit das Limit der Scammer:innen in die Höhe treiben. So laufen sie letztlich in eine Sperre und werden zumindest temporär von der Plattform ausgeschlossen.

