Klimawandel vergessen lassen? Trump-Regierung will Nasa-Satelliten verglühen lassen

Trump ist bekannt dafür, den Klimawandel und seine Folgen abzustreiten. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit leitete er zum Beispiel den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen ein. Gleichzeitig verschwinden Bestrebungen zum Klimaschutz auch auf nationaler Ebene zunehmend. Jetzt fordert die Trump-Regierung das Ende der zwei Nasa-Missionen namens Orbiting Carbon Observatories (OCO) – und das bedeutet, dass die voll funktionsfähigen Satelliten in der Atmosphäre verglühen sollen.

Satelliten zur CO₂-Messung



Diese beiden OCO-Missionen messen die Kohlendioxid-Konzentration aus dem All in der Atmosphäre. Der erste OCO-Satellit wurde 2009 mit einer Taurus-Rakete gestartet, erreichte allerdings nie die Umlaufbahn. Verursacht durch einen Startfehler, ging der über 200 Millionen US-Dollar teure Satellit samt Rakete im Indischen Ozean verloren. OCO-2 wurde 2014 als Ersatz für die zuvor gescheiterte Mission ins All geschickt. Der Satellit entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Erdbeobachtungssatelliten der Nasa. 2019 folgte die an der Internationalen Raumstation ISS installierte Mission OCO-3.

Als überraschenden Nebeneffekt stellten die beteiligten Wissenschaftler:innen nach dem Start der Missionen fest, dass die Satelliten auch das Pflanzenwachstum auf der Erde analysieren können. Dafür erfassen sie die Lichtwellenlängen, die sogenannte Solar-Induced Fluorescence (SIF), die die Pflanzen während der Photosynthese abgeben. Die Messung dieser Lichtwellenlängen ist mitunter nützlich für die Landwirtschaft, die Überwachung von Dürreperioden und die Kartierung von Wäldern.

Außerdem liefern die Satellitendaten wertvolle Informationen über Klimaveränderungen. Die Missionen hätten Wissenschaftler:innen zum Beispiel schon dabei geholfen herauszufinden, dass der Amazonas-Regenwald mehr Kohlendioxid ausstößt, als er absorbiert. Sowohl das US-Landwirtschaftsministerium als auch zahlreiche Agrarberatungsfirmen greifen auf die Satellitendaten zurück, um unter anderem Ernteerträge vorherzusagen und Trockenphasen zu analysieren.

Warum die Satellitenmissionen nicht beendet werden sollten

Das geplante Ende des Projekts ist für Expert:innen nicht nachvollziehbar: Wie die NPR berichtet, mache die Aufrechterhaltung der OCO-Missionen nur einen Bruchteil der Summe aus, die bereits für die Entwicklung und den Start der Missionen aufgewendet wurden. Nach Angaben der NPR, hätte die Planung, der Bau und der Start der Missionen etwa 750 Millionen Dollar gekostet – die Aufrechterhaltung beider Missionen koste im Jahr 15 Millionen Dollar. „Allein aus wirtschaftlicher Sicht macht es keinen Sinn, Nasa-Missionen einzustellen, die unglaublich wertvolle Daten liefern“, so David Crisp. Bis zu seinem Ruhestand 2022 war Crisp bei der Nasa und dort verantwortlich für die Entwicklung der Instrumente und das Management der OCO-Missionen.



US-amerikanischen Medienberichten zufolge habe die Nasa als Reaktion auf das Vorhaben der US-Regierung Universitäten und Unternehmen dazu aufgefordert, künftig die Kosten für die Wartung der OCO-Missionen zu übernehmen. Das deutet darauf hin, dass die Weltraumbehörde die Privatisierung der Missionen in Betracht zieht, um die Missionen zu retten. Gleichzeitig räumt Anna Michalak, Klimaforscherin der Stanford University, gegenüber NPR ein, dass ohne die zugrunde liegenden Investitionen aus öffentlichen Mitteln keine Bemühungen aus dem privaten Sektor möglich wären.

Was will die US-Regierung erreichen?

Aus Sicht von Materialressourcen und Wirtschaftlichkeit ist es wenig sinnvoll, die Missionen einzustellen: Zum einen würde das die vollständige Zerstörung der OCO-Satelliten bedeuten. Zum anderen wurden bereits mehrere hundert Millionen Dollar in die Missionen gesteckt. Außerdem liefern die Beobachtungsdaten und die Analyse der OCO-Missionen relevante Informationen über die Auswirkungen des Klimawandels. Eine relevante Datenquelle für Politik und Wissenschaft würde demnach verloren gehen. Warum die US-Administration die Einstellung der Missionen fordert, ist bisherigen Erkenntnissen zufolge unklar.

Expert:innen vermuten dahinter ein weiteres Mittel der US-Administration, um den Klimawandel aus den Köpfen der US-Bürger:innen verschwinden zu lassen. „Das Prinzip scheint zu sein, dass der Klimawandel aus dem amerikanischen Bewusstsein verschwindet, wenn wir aufhören, ihn zu messen“, sagte der Klimaforscher Michael Mann der University of Pennsylvania gegenüber dem Marin Independent Journal.

Folgenreiche Tweets des US-Präsidenten

