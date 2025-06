Ölfilter im Elektroauto? Teslas Model Y sorgt für Verwirrung

In Internetforen und auf Boards wie Reddit steht derzeit ein unwahrscheinlich anmutendes Bauteil im Zentrum diverser Diskussionen: Ein Ölfilter im Tesla Model Y. User:innen fragen sich, ob und wie sie im Tesla Öl nachfüllen müssen, wieso ein Elektromotor überhaupt Öl benötigt und was der fossile Schmierstoff in einem angeblich umweltschonenden E-Fahrzeug zu suchen hat.

Tesla: Kein Motoröl, aber dennoch Ölfilter

Die Erklärung für den Ölfilter ist zunächst relativ simpel: Obwohl der Tesla Model Y keinen klassischen Verbrennungsmotor besitzt, ist er dennoch auf spezielle Schmierstoffe angewiesen. Der sogenannte „Ölfilter“, der für Aufsehen sorgt, ist in Wirklichkeit ein Getriebeölfilter.

Seine Aufgabe besteht darin, das Schmiermittel im elektrischen Antriebsstrang von Abriebpartikeln zu reinigen. Er gewährleistet so die Effizienz und Lebensdauer des Fahrzeugs. Besonders bei Allradvarianten des Model Y sind zwei dieser Filter verbaut – jeweils einer für die vordere und hintere Antriebseinheit.

Filter im E-Auto: Damit der Tesla läuft wie geschmiert

Der Begriff „Ölfilter“ mag in einem Elektrofahrzeug zunächst irritierend wirken. Aber auch elektrische Antriebe benötigen Schmierstoffe, um die mechanischen Komponenten zu schützen.

Im Tesla Model Y handelt es sich dabei um spezielle Getriebeöle, die unter Bezeichnungen wie KAF1 oder Electric Driveline Fluids (EDFs) bekannt sind. Diese Öle sorgen für die Kühlung und Schmierung der Getriebekomponenten. Diese wiederum wandeln die hohen Drehzahlen des Elektromotors in eine für die Räder geeignete Geschwindigkeit um.

Der Getriebeölfilter spielt hierbei eine zentrale Rolle, indem er Verunreinigungen aus dem Öl entfernt und so den Verschleiß minimiert.

Fahren und Umwelt: Geht es nicht ohne Öl?

Obwohl die Funktion des Ölfilters schnell erklärt ist, wirft sein Vorhandensein bei einigen Reddit-User:innen doch interessante Fragen auf. Denn kauft man E-Autos nicht eigentlich in dem Vorhaben, nicht mehr von fossilen Stoffen abhängig zu sein? Egal ob sie als Treib- oder Schmierstoff verwendet werden?

Andere Diskussionsteilnehmer:innen weisen im Zuge dessen darauf hin, dass auch die vielen Plastikteile in E-Autos natürlich aus fossilem Öl hergestellt werden. Auch kommt der unglaublich umweltschädliche Abbau von Lithium zur Sprache. Lithium wird derzeit in großen Mengen für die Akkus von E-Autos benötigt.

All das mündet in der viel zu wenig diskutierten Frage, wie nachhaltig es überhaupt sein kann, das vorherrschende Konzept des Individualverkehrs beizubehalten, in dem jede:r im eigenen Auto sitzt. Kann das reine Ersetzen des Verbrennermotors durch E-Antriebe wirklich jemals eine positive Emissionsbilanz aufweisen und wäre es nicht viel wichtiger, gerade in Städten und dicht besiedelten Räumen auf innovativen öffentlichen Nahverkehr zu setzen?

Wie die Zukunft diesbezüglich aussieht, ist immer noch ungewiss. Sehr wahrscheinlich ist mit Blick auf die Situation des Unternehmens aber zumindest, dass Tesla dabei keine Rolle mehr spielen wird.

Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist

