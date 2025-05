Office-Dateien mit Android-Smartphones teilen: So geht es jetzt auch ohne Microsoft-Account

Microsofts nützliche Office-Apps sind nicht nur auf Laptops und PCs zu Hause. Unterwegs könnt ihr Dateien ebenfalls auf iPhones oder Android-Smartphones ansehen und bearbeiten. iOS-Geräte hatten dabei bisher immer einen kleinen Vorteil. Denn über iPhones könnt ihr selbst dann geteilte Office-Dateien öffnen, wenn ihr keinen Microsoft-Account habt. Jetzt zieht Microsoft auch bei Android mit diesem Feature nach, wie es in einer Ankündigung heißt.

Ab sofort könnt ihr also eine Word-, Excel- oder Powerpoint-Datei erstellen und diese dann über das Teilen-Feature an Android-Geräte versenden. Klickt dafür auf „Teilen“ und dann „Link-Einstellungen“. Stellt dort sicher, dass alle, die den Link erhalten, die Office-Datei einsehen und Änderungen daran vornehmen dürfen. Den generierten Link könnt ihr dann direkt per Mail verschicken oder kopieren und etwa über einen Messenger an das Android-Gerät senden.

Sobald ein:e Android-User:in den Link empfangen hat und öffnet, erscheint wie gewohnt ein Login-Hinweis. Dieser war zuvor Pflicht, um überhaupt auf die Datei zugreifen zu können. Jetzt kann der Hinweis einfach geschlossen werden. Die Office-Datei bleibt dennoch geöffnet. Eine Einschränkung bleibt aber weiterhin bestehen. Sollten Android-User:innen keinen Microsoft-Account nutzen, können sie die Datei nur einsehen. Das Bearbeiten oder Hinterlassen von Kommentaren ist weiterhin nur mit aktivem Login möglich.

Das gilt natürlich nur, wenn ihr das Bearbeiten in den Link-Optionen zuvor erlaubt habt. Wenn ihr das Bearbeiten grundsätzlich deaktiviert habt, ändert der Microsoft-Login nichts daran. So werden ungewollte Veränderungen an eurer Office-Datei verhindert. Um die Neuerung zu nutzen, müssen Android-User:innen zudem ihre Office-Apps aktualisieren. Das Feature steht erst ab Version 16.0.18827.20066 bereit.

