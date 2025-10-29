Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Ohne KI keine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Warum viele Entwickler die Tools als Teil ihrer Kernkompetenz sehen

KI ist zu einem festen Arbeitsbestandteil vieler Entwickler:innen geworden. Das geht aus einer großen Umfrage hervor. Auch wenn viele Coder:innen täglich mit den Tools arbeiten, haben sie Bedenken, welche Auswirkungen die KI-Nutzung mit sich bringen könnte.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Ohne KI keine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Warum viele Entwickler die Tools als Teil ihrer Kernkompetenz sehen

Immer mehr Entwickler:innen verlassen sich auf KI-Helfer. (Bild: Shutterstock/Tirachard Kumtanom)

Künstliche Intelligenz soll uns im Arbeitsalltag produktiver machen. Nicht zuletzt Entwickler:innen können repetitive Arbeiten an Chatbots abgeben. Auch wenn es in jüngster Vergangenheit Studien gab, die zeigten, dass erfahrene Entwickler:innen durch KI auch verlangsamt werden können: Die Tools sind für viele Entwickler:innen nicht mehr wegzudenken, wie eine Umfrage von Jetbrains zeigt.

Anzeige
Anzeige

So viele Entwickler:innen nutzen KI im Arbeitsalltag

Für die Umfrage wurden 24.523 Entwickler:innen aus 194 Ländern befragt. 85 Prozent der Befragten nutzen schon jetzt regelmäßig KI-Tools im Zuge ihrer Arbeit. 62 Prozent sagen sogar, dass sie sich auf die Coding-Assistenten und KI-Agenten verlassen, um ihren Job zu erledigen. Nur 15 Prozent der Befragten gaben an, dass sie noch keine KI-Werkzeuge nutzen. Die Umfrage ließ dabei aber offen, welcher Grund hinter der Nichtnutzung von KI steckt.

Diejenigen, die KI schon beim Coden nutzen, berichten von deutlichen Verbesserungen bei ihrer Effizienz. Neun von zehn Befragten gaben an, dass sie mindestens eine Stunde Arbeitszeit pro Woche durch die Tools einsparen würden. Bei 20 Prozent der Befragten sind es sogar mehr als acht Stunden in der Woche. Am häufigsten lassen die Entwickler:innen die KI dabei repetitiven Code schreiben, Informationen im Netz suchen oder Codezeilen in andere Programmiersprachen übersetzen. Auch die Dokumentation und eine Übersicht der kürzlichen Änderungen übernehmen die Tools.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Aufgrund der enormen Effizienz, erwarten viele auch, dass Arbeitgeber:innen KI-Nutzung künftig als Kernkompetenz für den Job ansehen. 68 Prozent gehen davon aus, dass sie ohne das Wissen künftig auf dem Arbeitsmarkt schlechte Karten haben könnten. Gerade deswegen und trotz der vielen Vorteile sehen einige Entwickler:innen auch pessimistisch in die Zukunft mit KI. 18 Prozent gaben an, dass sie sich wegen des Stellenwerts von KI in der Gesellschaft der Zukunft unsicher sind, 17 Prozent sind besorgt und sechs Prozent haben sogar Angst davor.

Zu den größten Sorgen der Entwickler:innen für ihren eigenen Arbeitsalltag gehört zunächst die schwankende Qualität von KI-generiertem Code. Zudem beklagen sie, dass aktuelle Tools oftmals nur wenig Kontext verstehen und gerade bei komplexen Aufgaben scheitern. Neben diesen Problemen gibt es aber auch Sicherheitsbedenken sowie die Sorge, dass sich die KI-Nutzung negativ auf ihre eigenen Coding-Skills auswirken könnte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Diese Berufe der Zukunft solltet ihr im Blick behalten

5 Bilder ansehen
Dein neuer Job? Diese 5 Berufe der Zukunft solltest du im Auge behalten Quelle:
Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren