Ohne KI keine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Warum viele Entwickler die Tools als Teil ihrer Kernkompetenz sehen

Künstliche Intelligenz soll uns im Arbeitsalltag produktiver machen. Nicht zuletzt Entwickler:innen können repetitive Arbeiten an Chatbots abgeben. Auch wenn es in jüngster Vergangenheit Studien gab, die zeigten, dass erfahrene Entwickler:innen durch KI auch verlangsamt werden können: Die Tools sind für viele Entwickler:innen nicht mehr wegzudenken, wie eine Umfrage von Jetbrains zeigt.

So viele Entwickler:innen nutzen KI im Arbeitsalltag

Für die Umfrage wurden 24.523 Entwickler:innen aus 194 Ländern befragt. 85 Prozent der Befragten nutzen schon jetzt regelmäßig KI-Tools im Zuge ihrer Arbeit. 62 Prozent sagen sogar, dass sie sich auf die Coding-Assistenten und KI-Agenten verlassen, um ihren Job zu erledigen. Nur 15 Prozent der Befragten gaben an, dass sie noch keine KI-Werkzeuge nutzen. Die Umfrage ließ dabei aber offen, welcher Grund hinter der Nichtnutzung von KI steckt.

Diejenigen, die KI schon beim Coden nutzen, berichten von deutlichen Verbesserungen bei ihrer Effizienz. Neun von zehn Befragten gaben an, dass sie mindestens eine Stunde Arbeitszeit pro Woche durch die Tools einsparen würden. Bei 20 Prozent der Befragten sind es sogar mehr als acht Stunden in der Woche. Am häufigsten lassen die Entwickler:innen die KI dabei repetitiven Code schreiben, Informationen im Netz suchen oder Codezeilen in andere Programmiersprachen übersetzen. Auch die Dokumentation und eine Übersicht der kürzlichen Änderungen übernehmen die Tools.

Aufgrund der enormen Effizienz, erwarten viele auch, dass Arbeitgeber:innen KI-Nutzung künftig als Kernkompetenz für den Job ansehen. 68 Prozent gehen davon aus, dass sie ohne das Wissen künftig auf dem Arbeitsmarkt schlechte Karten haben könnten. Gerade deswegen und trotz der vielen Vorteile sehen einige Entwickler:innen auch pessimistisch in die Zukunft mit KI. 18 Prozent gaben an, dass sie sich wegen des Stellenwerts von KI in der Gesellschaft der Zukunft unsicher sind, 17 Prozent sind besorgt und sechs Prozent haben sogar Angst davor.

Zu den größten Sorgen der Entwickler:innen für ihren eigenen Arbeitsalltag gehört zunächst die schwankende Qualität von KI-generiertem Code. Zudem beklagen sie, dass aktuelle Tools oftmals nur wenig Kontext verstehen und gerade bei komplexen Aufgaben scheitern. Neben diesen Problemen gibt es aber auch Sicherheitsbedenken sowie die Sorge, dass sich die KI-Nutzung negativ auf ihre eigenen Coding-Skills auswirken könnte.

