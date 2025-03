Ohne Training auf echten Straßen: Wie sicher sind die Robo-Lkw aus der Simulation?

Ganz ohne Probefahrten auf echten Straßen: Das kanadische Roboterfahrzeug-Startup Waabi ist überzeugt, dass seine realistische virtuelle Simulation jetzt genau genug ist, um die Sicherheit seiner fahrerlosen großen Lastwagen ohne echte Fahrten auf der Straße zu beweisen. Diese Aussage aus einem Blog-Post basiert auf Leistungsvergleichen zwischen einem sogenannten digitalen Zwilling, der mit Sensordaten eines realen Roboterlastwagens gefüttert wurde, und einem echten Robo-Lkw auf realen Straßen. Laut Waabi stimmen die Leistungen jetzt fast genau überein.

Robo-Lkw: Fahrten in der virtuellen Welt vs. Fahrten auf echten Straßen

Das Unternehmen behauptet, dass sein Ansatz ein besserer Weg ist, um die Sicherheit zu demonstrieren, als nur das Sammeln von Kilometern in der realen Welt, wie es viele seiner Konkurrenten tun. „Das bringt Verantwortlichkeit in die Branche“, sagt Raquel Urtasun, Gründerin und CEO von Waabi. Darüber hinaus hat sie auch an der Universität von Toronto einen Lehrstuhl im Fachbereich Computerwissenschaften inne. „Es gibt keine Ausreden mehr“, sagt die Informatikerin weiter. Nun müssten auch die anderen ihre Ergebnisse vorlegen.

Nachdem sie bei Uber gekündigt hatte, wo sie die Abteilung für fahrerlose Autos leitete, gründete Urtasun 2021 Waabi mit einer neuen Vision dafür, wie autonome Fahrzeuge hergestellt werden sollten. Das Unternehmen, das Partnerschaften mit Uber Freight und Volvo unterhält, lässt seit 2023 echte Lkw auf realen Straßen in Texas fahren, führt aber den Großteil seiner Entwicklung in einer Simulation namens Waabi World durch. Waabi hebt seinen Sim-First-Ansatz nun auf die nächste Stufe und nutzt Waabi World nicht nur, um seine Fahrmodelle zu trainieren und zu testen, sondern auch, um deren Sicherheit in der realen Welt zu beweisen.

„Das sind wirklich riesige Roboter“

Momentan fahren die Lkw von Waabi noch mit einem Menschen in der Kabine. Das Unternehmen plant jedoch, noch in diesem Jahr ohne Menschen zu fahren. Dazu muss es die Sicherheit seines Systems gegenüber den Aufsichtsbehörden nachweisen. Kein Wunder: „Diese Lastwagen wiegen 80.000 Pfund (ca. 36 Tonnen)“, sagt Urtasun. „Das sind wirklich riesige Roboter.“

Urtasun argumentiert, dass es unmöglich ist, die Sicherheit der Waabi-Lastwagen allein durch Fahrten auf echten Straßen zu beweisen. Im Gegensatz zu Robotaxis, die oft auf belebten Straßen eingesetzt werden, fahren viele der Waabi-Lkw Hunderte von Kilometern auf geraden Autobahnen. Das bedeutet, dass sie nicht zufällig mit genügend gefährlichen Situationen konfrontiert werden, um das System vollständig zu testen, sagt sie.

Bevor Waabi World jedoch die Sicherheit seiner realen Lkw unter Beweis stellen kann, muss Waabi zunächst beweisen, dass das Verhalten seiner Lkw in der Simulation mit dem Verhalten in der realen Welt unter genau denselben Bedingungen übereinstimmt.

Was die Simulation für den Lkw abbilden kann

In Waabi World wird dasselbe Fahr-Modell, das die realen Lkw von Waabi steuert, an einen virtuellen Lkw angeschlossen. Waabi World füttert dieses Modell dann mit simulierten Video-Radar- und Lidar-Eingaben, die die Eingaben nachahmen, die echte Lkw erhalten. Die Simulation kann ein breites Spektrum an Wetter- und Lichtverhältnissen nachbilden. „Wir haben Fußgänger, Tiere und all diese Dinge“, sagt Urtasun. „Objekte, die selten vorkommen – wie eine Matratze, die von der Ladefläche eines anderen Lkw wegfliegt. Was auch immer.“

Waabi World simuliert auch die Eigenschaften des Lastwagens selbst, zum Beispiel seinen Schwung und seine Beschleunigung sowie die verschiedenen Gangschaltungen. Dazu simuliert es den Bordcomputer des Lkw, einschließlich der Zeitverzögerungen von Mikrosekunden zwischen dem Empfang und der Verarbeitung von Eingaben von verschiedenen Sensoren unter verschiedenen Bedingungen. „Die Zeit, die benötigt wird, um die Informationen zu verarbeiten und dann ein Ergebnis zu erzielen, hat einen großen Einfluss darauf, wie sicher das System ist“, sagt Urtasun.

Um zu zeigen, dass die Simulation von Waabi World genau genug ist, um das Verhalten eines echten Lkw zu erfassen, lässt Waabi sie als eine Art digitalen Zwilling der realen Welt laufen und misst, wie stark sie voneinander abweichen.

Wann immer die echten Lkw auf einer Autobahn fahren, zeichnet Waabi alles auf – Video, Radar, Lidar, den Zustand des Fahrmodells selbst und vieles mehr. Es kann diese Aufzeichnung bis zu einem bestimmten Moment zurückspulen und das Standbild mit allen verschiedenen Sensordaten klonen. Dann kann es dieses Standbild in Waabi World ablegen und auf Play drücken.

Das dann abgespielte Szenario, in dem der virtuelle Lkw die gleiche Strecke wie der reale Lkw fährt, sollte fast genau der realen Welt entsprechen. Waabi misst dann, wie weit die Simulation von dem abweicht, was in der realen Welt tatsächlich passiert ist.

Kein Simulator ist in der Lage, die komplexen Interaktionen der realen Welt über einen längeren Zeitraum nachzubilden. Deshalb nimmt Waabi etwa alle 20 Sekunden Schnipsel aus seiner Zeitachse. Anschließend werden viele Tausend solcher Ausschnitte durchgespielt, wobei das System vielen verschiedenen Szenarien ausgesetzt wird, zum Beispiel Fahrspurwechsel, Vollbremsungen und Gegenverkehr.

Reicht eine Simulationsgenauigkeit von 99,7 Prozent?

Nach Waabis Angaben ist Waabi World zu 99,7 Prozent genau. Urtasun erklärt, was das bedeutet: „Stellen Sie sich einen Lastwagen vor, der mit 30 Metern pro Sekunde auf der Autobahn fährt“, sagt sie. „Wenn er 30 Meter vorankommt, können wir mit einer Genauigkeit von 10 Zentimetern vorhersagen, wo sich alles befinden wird.“

Waabi plant, seine Simulation zu nutzen, um die Sicherheit seines Systems zu demonstrieren, wenn es in diesem Jahr grünes Licht von den Aufsichtsbehörden für die Abschaffung des menschlichen Fahrers in seinen Lkws erhalten will. „Das ist ein sehr wichtiger Teil der Beweisführung“, sagt Urtasun. „Es ist aber nicht der einzige Beweis. Wir haben auch die traditionellen Vorschriften des Bureau of Motor Vehicles und alle Standards der Branche. Aber wir wollen diese Standards noch viel höher ansetzen.“

„Eine 99,7-prozentige Übereinstimmung in der Fahrlinie ist ein starkes Ergebnis“, sagt Jamie Shotton, leitender Wissenschaftler beim Startup Wayve für fahrerlose Autos. Er merkt jedoch an, dass Waabi über den Blogbeitrag hinaus, in dem die Arbeit angekündigt wurde, keine weiteren Details veröffentlicht hat. „Ohne technische Details ist ihre Bedeutung unklar“, sagt er.

Was ist die richtige Mischung für autonome Lkw?

Shotton sagt, dass Wayve eine Mischung aus Tests in der realen und virtuellen Welt bevorzugt. „Unser Ziel ist es nicht nur, das frühere Fahrverhalten zu reproduzieren, sondern reichhaltigere, anspruchsvollere Test- und Trainingsumgebungen zu schaffen, die die Fähigkeiten für autonome Fahrzeuge weiter vorantreiben“, sagt er. „In diesem Bereich bringt die Erprobung in der realen Welt einen entscheidenden Mehrwert, da sie das fahrerlose Auto spontanen und komplexen Interaktionen aussetzt, die durch Simulationen allein nicht vollständig nachgebildet werden können.“

Urtasun glaubt trotzdem, dass der Ansatz von Waabi von entscheidender Bedeutung sein wird, wenn die fahrerlose Autoindustrie in großem Maßstab erfolgreich sein soll. „Damit wird eine der großen Lücken, die wir heute haben, geschlossen“, sagt sie. „Dies ist eine Aufforderung zum Handeln im Sinne von, nach dem Motto: Zeigen Sie mir Ihre Zahlen. Es ist an der Zeit, dass die gesamte Branche zur Verantwortung gezogen wird.“

Dieser Artikel stammt von Will Douglas Heaven. Er ist Senior Editor bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und ist für den Bereich KI zuständig.

