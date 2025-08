Ollama statt ChatGPT: So führt ihr KI lokal auf eurem Rechner aus

ChatGPT, Claude oder doch Gemini? Das Angebot an KI-Lösungen ist groß. Sie alle haben aber dasselbe Problem: Eure Eingaben landen zwangsläufig in der Cloud. Dabei gibt es mittlerweile mit Llama aus den USA, Mistral aus Frankreich oder Deepseek aus China eine ganze Reihe von Open-Weights-Modellen, die ihr auch direkt auf eurem Computer ausführen könnt.

Die Spitzenmodelle von OpenAI, Anthropic oder Google sind immer noch ein gutes Stück leistungsfähiger als alles, was ihr auf einem handelsüblichen PC ausführen könnt. Aber tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren einiges im Bereich kleinerer KI-Modelle getan. Und so lassen sich viele Aufgaben durchaus auch ohne die geballte Rechenpower aus der Cloud mit KI lösen.

Neue App erinnert an Desktop-Anwendung von ChatGPT

Das Open-Source-Tool Ollama hat sich zu einem der wichtigsten Werkzeuge entwickelt, um große Sprachmodelle lokal auf dem eigenen Rechner auszuführen. Bis vor Kurzem musstet ihr zwangsweise das Terminal verwenden, um Ollama zu nutzen. Seit Ende Juli 2025 bietet die Software aber zumindest unter Windows und macOS auch eine grafische Benutzeroberfläche an.

Die neue App erinnert an die Desktop-Anwendungen von ChatGPT oder Claude. Nach dem Start öffnet sich ein Chatfenster, in dem ihr direkt eure Fragen stellen könnt. Allerdings müsst ihr dazu zunächst ein KI-Modell auswählen. Sofern noch nicht geschehen, wird das dann zunächst heruntergeladen.

Noch merkt man allerdings sehr schnell, dass Ollama bis vor Kurzem kein grafisches Interface hatte. Nirgendwo in dem Programm war in unserem Versuch ersichtlich, welche KI-Modelle wir bereits installiert hatten. Da geht offenbar nach wie vor nur über das Terminal.

Auch die in der Desktop-App hinterlegte Liste an verfügbaren KI-Modellen ist deutlich kleiner als die vollständige Liste. Je nachdem, welches Modell ihr nutzen wollt, seid ihr also auch hier noch auf die Kommandozeile angewiesen.

Theoretisch macht die Desktop-App die Arbeit mit Ollama zwar für Einsteiger einfacher. Praktisch dürften die aufgrund des begrenzten Funktionsumfangs mit einem Tool wie LM Studio besser beraten sein.

Die eigentliche Stärke von Ollama liegt auch woanders. Das Tool hat sich nahezu zum Standardweg gemausert, um lokale KI-Modelle nicht nur auszuführen, sondern auch, um sie auf die Art weiteren Programmen zur Verfügung zu stellen. Eine Vielzahl von Programmen lassen sich also mithilfe von Ollama auch mit einem lokalen KI-Modell nutzen. Darunter etwa das No-Code-Tool Langflow oder der KI-Browser BrowserOS.

Die wichtigsten Terminal-Befehle für Ollama

Mit diesem Befehl erhaltet ihr eine Übersicht aller installierten KI-Modelle:

ollama list

In dem Fall müsstet ihr zuvor allerdings die Desktop-Anwendung gestartet haben. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Stattdessen könnt ihr das Tool als reine Terminal-Anwendung starten, indem ihr diesen Befehl eingebt:

ollama serve

Ausführen könnt ihr ein Modell, indem ihr diesen Befehl eingebt:

ollama run Modellname

Anschließend könnt ihr direkt im Terminal euren Prompt eingeben. Die Chatsession beendet ihr, indem ihr diesen Befehl eingebt:

/bye

Wollt ihr ein aktives Modell deaktivieren, müsst ihr diesen Befehl verwenden:

ollama stop Modellname

Eine Liste aller aktiv laufenden Modelle erhaltet ihr über:

ollama ps

Löschen könnt ihr Modelle über den Befehl:

ollama rm Modellname

Alternativen zur offiziellen Desktop-App

Wer sich partout nicht im Terminal mit einem KI-Chatbot unterhalten möchte, und auch die offizielle Desktop-Anwendung nicht mag, der hat die Wahl aus einer Reihe von verfügbaren Frontends. Während die meisten davon webbasiert sind, gibt es auch eine Reihe von Desktop-Frontends für Ollama.

Mac-Nutzer:innen, die nach einer simplen Desktop-Oberfläche suchen, können sich beispielsweise Ollamac anschauen. Hier könnt ihr mehrere Chats parallel verwalten und jeweils zum Start einer Konversation festlegen, welches Modell genutzt werden soll. Installieren müsst ihr die Modelle aber nach wie vor über das Terminal.

Wenn ihr die Modelle auch unter einer grafischen Oberfläche verwalten möchtet, lohnt sich ein Blick auf Ollama-SwiftUI. Über das Programm könnt ihr neue Modelle direkt herunterladen, bestehende kopieren und sogar löschen. Der Umweg über den Terminal entfällt damit vollständig. Außerdem könnt ihr hier sogar innerhalb einer Chatkonversation das KI-Modell wechseln.

