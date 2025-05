OMR 2025: Diese Keynotes, Talks und Masterclasses solltest du nicht verpassen

Packt bequeme Schuhe ein, nehmt eine leichte Tasche mit und eine Powerbank für euer Smartphone: Die OMR öffnet am 6. Mai um 9 Uhr die Tore zu den Messehallen. Auf dem Hamburger Messegelände dreht sich zwei Tage lang alles um das Thema Onlinemarketing.

Anzeige Anzeige

Traditionell werden bei der etablierten Branchenveranstaltung berühmte Gäste aus den USA erwartet. Diesjähriger Boulevard-Stargast ist US-Schauspieler Ryan Reynolds. Zum Vergleich: 2024 sorgte Influencerin Kim Kardashian für volle Hallen. Neben solchen Publikumsmagneten besteht die Messe aus Keynotes, Panels und den sogenannten Masterclasses.

Dem umfangreichen Programm in sechs Hallen gerecht zu werden, ist eine Herausforderung. t3n liefert dir vorab eine Übersicht. Auf Masterclasses kannst du dich als Nachrücker:in auch aktuell noch bewerben oder du gehst vor Ort auf gut Glück vorbei.

Anzeige Anzeige

3 Programmpunkte für Content Creator:innen

Masterclass: Die besten KI-Tools für Top Videos: Storytelling der Zukunft – Dienstag, 6. Mai, 16.45 bis 17.45 Uhr

Keynote: Vom Blubb zur Brand: Wie man selbst zur Marke wird mit Verona Pooth, Moderatorin – Mittwoch, 7. Mai, 10.05 Uhr bis 10.25 Uhr

Masterclass: Create like a Pro: Foto und Video Workflows mit Lisa-Marie Schiffner – Mittwoch, 7. Mai, 14.30 Uhr bis 16 Uhr

Praktische Tipps zur Verbesserung deines Contents und Inspiration für mögliches Wachstum deiner Personal Brand findest du bei der OMR an vielen Stellen. Interessierst du dich im Anschluss für einen Austausch und weitere Tipps, sprich die Speaker:innen ruhig an. Häufig gibt es außerdem schon in der Masterclass gen Ende Raum für Fragen.

Was Philipp Westermeyer für diese OMR und darüber hinaus plant, hörst du hier:

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

3 Programmpunkte für Marketer:innen, mit Social Media Schwerpunkt

Masterclass: Social Brands on the rise: Taktiken für Wachstum und langfristigen Erfolg auf Social Media – Dienstag, 6. Mai, 14.30 bis 15.30 Uhr

Keynote: Keep the E.l.f. up: A prime example in brand evolution and cultural impact mit Kory Marchisotto, E.l.f.-CMO – Dienstag, 6. Mai, 15.30 bis 15.50 Uhr

Masterclass: Von statisch zu dynamisch: Mehr Performance mit Reels – Mittwoch, 7. Mai, 12.15 bis 13.15 Uhr

Neben den Masterclasses teilen Unternehmen ihre Social-Media-Erfahrungen auch auf verschiedenen Bühnen. Diese Einblicke bleiben, allein ihres zeitlichen Umfangs geschuldet, teilweise oberflächlich. Achte daher stets genau auf die Beschreibung und schau vielleicht eher in einer Masterclass vorbei.

3 Programmpunkte für Marketer:innen

Masterclass: Dein ROI-Booster: Die unverzichtbare Google Measurement-Routine – Dienstag, 6. Mai, 12.15 bis 13.15 Uhr

Keynote: KI-powered Brand Building – Von der Idee zur Kampagne mit Jens Polomski, KI-Marketing-Spezialist – Dienstag, 6. Mai, 17.25 Uhr bis 17.45 Uhr, Yellow Stage

Masterclass: Zukunftssichere Martech-Strategie: KI, CDPs & First-Party-Daten – Mittwoch, 7. Mai, 10.30 bis 12 Uhr

Auf der OMR gibt es gerade in Masterclasses verschiedene Möglichkeiten, um dein Wissen im Bereich Marketing Technology, kurz MarTech, zu verbessern. Gerade bei Masterclasses von Software-Anbietern ist jedoch, erfahrungsgemäß, Vorsicht geboten. Teilweise präsentieren sie die Ergebnisse so nah an ihrer Lösung, dass sie schwer zu adaptieren sind. Oder die Speaker bleiben in ihrem Vortrag oberflächlich.

Anzeige Anzeige

Rückblick zur OMR 2024 mit Kim Kardashian:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Instagram, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Instagram, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Instagram, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

3 Programmpunkte für Unternehmer:innen

Masterclass: KI-Trends 2025 im Realitätscheck – Dienstag, 6. Mai, 10.45 bis 11.45 Uhr

Masterclass: Vom Hype zur Praxis – KI & Chatbot selbst gemacht für Deinen Geschäftsalltag – Dienstag, 12.30 bis 14 Uhr

Keynote: „AI eats the world“ – Warum Künstliche Intelligenz alles verändert, aber anders als gedacht mit Benedict Evans, Tech-Analyst – Mittwoch, 7. Mai, 11.45 Uhr bis 12.05 Uhr, Red Stage

Die OMR bietet dir neben Fachvorträgen auch Möglichkeiten zur Inspiration. Auf verschiedenen Bühnen und in Masterclasses werden auch Best Practices vorgestellt. Allerdings ist der Weg zur Verkaufsveranstaltung stets nicht weit: Erwarte also kein Insider-Wissen.

3 Programmpunkte für jeden auf der Conference Stage

Generell findest du auf der Conference Stage in der Regel die bekanntesten Gäste der OMR. Gerade bei Stars wie Ryan Reynolds wird die Bühne möglicherweise kurz vor Beginn des Auftritts gesperrt, sofern sie ausgelastet ist. Für Vorträge, die du unbedingt sehen solltest, musst du daher rechtzeitig vor Ort sein. Zum Vergleich: Bei Kim Kardashian bildeten sich Schlangen zum Einlass zur Stage bereits über eine Stunde im Vorfeld.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Social Media