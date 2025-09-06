Nach Hasselblad-Aus: Oneplus setzt bei Kameras jetzt auf die „Detailmax Engine“

Die Nachricht kommt direkt von der Unternehmensspitze. Pete Lau, der CEO des Herstellers aus dem chinesischen Shenzhen, hat in einem Beitrag im offiziellen Community-Forum das Ende der fünfjährigen Kooperation mit dem schwedischen Kameraspezialisten Hasselblad aus Göteborg verkündet. Die Partnerschaft, die mit der Oneplus-9-Serie begann und maßgeblich zur Verbesserung des Rufs der OnePlus-Kameras beigetragen hat, wird nicht verlängert.

Stattdessen wird das Unternehmen künftig auf eine vollständig eigenentwickelte Technologie setzen. Diese neue Bildverarbeitungs-Engine trägt den Namen „Oneplus Detailmax Engine“ und soll erstmals im kommenden Flaggschiff des Unternehmens zum Einsatz kommen, das voraussichtlich als Oneplus 15 auf den Markt kommen wird.

Von der Meisterklasse zur Eigenentwicklung

In seiner Mitteilung beschreibt Lau die Zusammenarbeit mit Hasselblad als eine „Meisterklasse“. Man habe die „legendäre Farbwissenschaft“ der Schweden mit der eigenen Ingenieurskunst verbunden und so die Fotografie auf ein neues Niveau gehoben. Dieser Lernprozess sei nun abgeschlossen und das Wissen in die eigene „bildgebende DNA“ übergegangen.

Als entscheidenden Grund für die Entwicklung einer eigenen Engine nennt der CEO direktes Feedback von Nutzer:innen. Diese wünschten sich hauptsächlich „klare und reale“ Bilder, ohne künstliche Verbesserungen. „Die meisten interessieren sich nicht für Fachjargon, aber sie wissen, dass das Erste, was sie tun, ist, in ihre Fotos hineinzuzoomen. Das ist der Moment, in dem die Kamera wirklich beurteilt wird“, erklärt Lau im Forenbeitrag. Die Detailmax Engine sei von Grund auf konzipiert worden, um genau diese Anforderung zu erfüllen.

Strategischer Widerspruch: Mutterkonzern Oppo bleibt Hasselblad treu

Die Entscheidung von OnePlus für einen Alleingang wird vor allem durch einen Umstand bemerkenswert: Der Mutterkonzern Oppo aus dem chinesischen Dongguan hat erst im Juli 2025 die eigene strategische Partnerschaft mit Hasselblad verlängert, wie The Verge berichtet. Dieser Schritt wirft Fragen bezüglich der zukünftigen Abgrenzung der beiden Marken auf, die technologisch eng miteinander verbunden sind.

Während Oppo also weiterhin auf die Expertise und den prestigeträchtigen Namen der schwedischen Traditionsmarke setzt, emanzipiert sich Oneplus in diesem Kernbereich. Es könnte ein bewusster Versuch sein, die Produktlinien klarer voneinander zu trennen und Oneplus eine eigenständigere technologische Identität zu verleihen. Eine mögliche Schattenseite dieser Strategie könnte sein, dass Oneplus nun beweisen muss, dass die eigene Engine qualitativ mit der etablierten und weiterhin bei der Schwestermarke verfügbaren Hasselblad-Technologie mithalten kann. Für Kund:innen wird die Unterscheidung zwischen den Top-Modellen beider Hersteller damit künftig noch relevanter.

