One UI 8: Warum es bei Android 16 für Samsung-Galaxy-Geräte schnell gehen könnte

Das Samsung Galaxy S25 Ultra ist eines der wenigen Smartphones, auf denen schon One UI 7 läuft. One UI 8 könnte nun schnell folgen. (Foto: t3n)

Samsung ist in diesem Jahr mit der Entwicklung und Verteilung von One UI 7 auf Basis von Android 15 spät dran. Nur die Galaxy-S25-Modelle sind mit der neuen OS-Version ab Werk ausgestattet. Besitzer:innen des Galaxy S24 und vieler anderer Modelle warten noch auf die Verteilung des Updates.

Beim schon bald anstehenden Update auf Android 16, das von Google schon im Juni 2025 veröffentlicht wird, scheint es bei Samsung schneller zu gehen.

One UI 8: Android 16 bereits in der Mache

Wie der im Hinblick auf Samsung-Software gut informierte Tarun Vats auf X mitteilt, hat Samsung mit ersten internen Tests für One UI 8 auf Basis von Android 16 begonnen. Diese Tests sind zwar nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, aber sie markieren die ersten Anläufe des Unternehmens, an der nächsten Version von One UI zu arbeiten.

Dass Samsung schon jetzt das Update auf One UI 8 angeht, heißt, dass die Arbeiten daran viel früher als bisher gestartet sind. Im vergangenen Jahr waren die ersten Anzeichen für die Entwicklung von One UI 7 erst im Mai, also zwei Monate später als in diesem Jahr, gesichtet worden.

Android-Entwicklung: Google zieht alle Hersteller mit

Der frühere Start Samsungs am nächsten Update ist unter anderem mit Sicherheit auf Googles neuen Entwicklungszeitplan zurückzuführen. Denn die erste Entwicklervorschau von Android 16 erschien schon im November 2024 und die erste öffentliche Beta im Januar 2025. In den vergangenen Jahren begann Google mit der öffentlichen Entwicklung erst im Februar – also ein Vierteljahr später.

Das heißt, dass sämtliche Entwicklungsarbeiten – auch die anderer Smartphone-Hersteller – vorgezogen wurden. Das dürfte zum einen bedeuten, dass sie möglicherweise gleichzeitig an der Anpassung von Android 15 und Android 16 für ihre eigenen Nutzeroberflächen für ihre Geräte arbeiten müssen. Zum anderen könnten wir uns aber auch auf einen früheren Release von Android 16 bei anderen Herstellern einstellen. Das ist laut Google zumindest der Plan hinter der neuen Android-Roadmap, wie Google verriet: Der neue Veröffentlichungszeitraum stimme „besser mit dem Zeitplan für die Markteinführung“ von Geräten in Googles gesamten Ökosystem überein, hieß es. Auf diese Weise könnten mehr Geräte die Hauptversion von Android früher erhalten.

Während der Zeitpunkt für den Release von Android 16 grob feststeht, ist unklar, wie lange Samsung für die Anpassung des Updates für One UI 8 benötigt. Ist der Hersteller in diesem Jahr schneller als üblich und liefert das Update schon im Herbst aus, oder sind abermals große Anpassungen erforderlich, wie bei One UI 7?

Sicher ist nur, dass die Galaxy-S25-Serie die neue Android-Version mit Sicherheit zuerst erhalten wird, bevor das Galaxy S24, die Foldables sowie die A- und M-Modelle One UI 8 bekommen.

