Update auf One UI 8: Diese Galaxy-Smartphones können Android 16 schon laden

Auf den Foldables Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 ist es bereits vorinstalliert. Besitzer:innen eines Geräts der Galaxy-S25-Reihe dürfen das Update auf One UI 8 und damit auf Android 16 schon herunterladen. Doch was ist mit den restlichen Modellen? Mittlerweile hat Samsung einen Update-Fahrplan veröffentlicht. Dieser verrät, welche Geräte noch im Jahr 2025 aktualisiert werden sollen.

Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir die Liste in die verschiedene Modellreihen von Samsung unterteilt. Über das Inhaltsverzeichnis gelangt ihr schnell zu den Geräten, die euch wirklich interessieren. Sollte Samsung neue Informationen zur Verfügbarkeit von One UI 8 veröffentlichen, aktualisieren wir die Liste entsprechend.

Galaxy S: Diese Samsung-Flaggschiffe bekommen One UI 8

Nachdem Samsung das Update auf One UI 8 für die Galaxy-S25-Serie freigegeben hat, ist jetzt die Vorgängergeneration dran. Wie Heise berichtet, steht die neue Software ersten Nutzer:innen bereits zur Verfügung.

Bei der aktuellen Foldable-Generation ist Android 16 mit One UI 8 bereits installiert, für die Vorgänger aus dem Jahr 2024 läuft die Verteilung. Noch ein wenig gedulden müssen sich Besitzer:innen der Modelle Fold 5 und 4 sowie Flip 4 und 5. Für die Z Fold Special Edition gibt es noch keine Angabe.

Galaxy A: One UI 8 für Mittelklassegeräte

Bei den günstigeren Modellen der A-Serie müssen sich Besitzer:innen offenbar noch etwas länger in Geduld üben. Lediglich das Galaxy A56 soll derzeit mit der neuen Software versorgt werden. Die weiteren Geräte dürften in den kommenden Monaten folgen.

Galaxy A73 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A56 (wird bereits verteilt)

Galaxy A55 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A54 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A53 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A36 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A35 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A34 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A33 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A25 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A15 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A14

Galaxy A07 (für 2025 angekündigt)

Galaxy A06 (für 2025 angekündigt)

Für Samsungs robuste Outdoor-Smartphones gibt es bislang noch keine konkreten Informationen.

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy F und M: Importmodelle, die One UI 8 erhalten

Die F- und M-Reihen von Samsung werden exklusiv im asiatischen Raum vertrieben. Dementsprechend sind die Chancen recht gering, dass ihr eines der Smartphones hierzulande erworben habt. Wer allerdings eines der Einsteigermodelle importiert hat, darf sich bei diesen Geräten noch über One UI 8 freuen.

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Euer Gerät ist gelistet und die Verteilung gestartet, aber ihr könnt den Download nicht anstoßen? Nicht verzagen. Samsung bringt die Software selten für alle Geräte zeitgleich, sondern versorgt zunächst bestimmte Märkte und liefert auch dann in der Regel in Wellen aus. Es kann also noch ein paar Tage dauern, bis das Update auf eurem Bildschirm erscheint.