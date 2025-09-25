Anzeige
Update auf One UI 8: Diese Galaxy-Smartphones können Android 16 schon laden

Samsung hat One UI 8 für die ersten Galaxy-Smartphones veröffentlicht. Weitere werden folgen. Allerdings erhalten nicht alle Geräte das Update. Wir zeigen euch, ob euer Modell noch von den Neuerungen profitieren wird.

Von Marvin Fuhrmann
3 Min.
Welche Galaxy-Smartphones bekommen OneUI 8? (Bild: Shutterstock/Tamer A Soliman)

Auf den Foldables Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 ist es bereits vorinstalliert. Besitzer:innen eines Geräts der Galaxy-S25-Reihe dürfen das Update auf One UI 8 und damit auf Android 16 schon herunterladen. Doch was ist mit den restlichen Modellen? Mittlerweile hat Samsung einen Update-Fahrplan veröffentlicht. Dieser verrät, welche Geräte noch im Jahr 2025 aktualisiert werden sollen.

Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir die Liste in die verschiedene Modellreihen von Samsung unterteilt. Über das Inhaltsverzeichnis gelangt ihr schnell zu den Geräten, die euch wirklich interessieren. Sollte Samsung neue Informationen zur Verfügbarkeit von One UI 8 veröffentlichen, aktualisieren wir die Liste entsprechend.

Galaxy S: Diese Samsung-Flaggschiffe bekommen One UI 8

Nachdem Samsung das Update auf One UI 8 für die Galaxy-S25-Serie freigegeben hat, ist jetzt die Vorgängergeneration dran. Wie Heise berichtet, steht die neue Software ersten Nutzer:innen bereits zur Verfügung.

  • Galaxy S25 Ultra (wird bereits verteilt)
  • Galaxy S25 Plus (wird bereits verteilt)
  • Galaxy S25 (wird bereits verteilt)
  • Galaxy S25 Edge (wird bereits verteilt)
  • Galaxy S24 Ultra (wird bereits verteilt)
  • Galaxy S24 Plus (wird bereits verteilt)
  • Galaxy S24 (wird bereits verteilt)
  • Galaxy S24 FE (wird bereits verteilt)
  • Galaxy S23 Ultra (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy S23 Plus (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy S23 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy S23 FE (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy S22 Ultra (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy S22 Plus (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy S22 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy S21 FE (für 2025 angekündigt)
Galaxy Z: Das Update landet auf diesen Foldables

Bei der aktuellen Foldable-Generation ist Android 16 mit One UI 8 bereits installiert, für die Vorgänger aus dem Jahr 2024 läuft die Verteilung. Noch ein wenig gedulden müssen sich Besitzer:innen der Modelle Fold 5 und 4 sowie Flip 4 und 5. Für die Z Fold Special Edition gibt es noch keine Angabe.

Galaxy A: One UI 8 für Mittelklassegeräte

Bei den günstigeren Modellen der A-Serie müssen sich Besitzer:innen offenbar noch etwas länger in Geduld üben. Lediglich das Galaxy A56 soll derzeit mit der neuen Software versorgt werden. Die weiteren Geräte dürften in den kommenden Monaten folgen.

  • Galaxy A73 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A56 (wird bereits verteilt)
  • Galaxy A55 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A54 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A53 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A36 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A35 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A34 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A33 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A25 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A24
  • Galaxy A23
  • Galaxy A16 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A15 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A14
  • Galaxy A07 (für 2025 angekündigt)
  • Galaxy A06 (für 2025 angekündigt)
Galaxy XCover: One-UI-Update für widerstandsfähige Samsung-Smartphones

Für Samsungs robuste Outdoor-Smartphones gibt es bislang noch keine konkreten Informationen.

  • Galaxy XCover 7
  • Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy F und M: Importmodelle, die One UI 8 erhalten

Die F- und M-Reihen von Samsung werden exklusiv im asiatischen Raum vertrieben. Dementsprechend sind die Chancen recht gering, dass ihr eines der Smartphones hierzulande erworben habt. Wer allerdings eines der Einsteigermodelle importiert hat, darf sich bei diesen Geräten noch über One UI 8 freuen.

  • Galaxy F55
  • Galaxy F54
  • Galaxy F34
  • Galaxy F16
  • Galaxy F15
  • Galaxy F06
  • Galaxy M56
  • Galaxy M55s
  • Galaxy M55
  • Galaxy M54
  • Galaxy M53
  • Galaxy M34
  • Galaxy M33
  • Galaxy M16
  • Galaxy M15
  • Galaxy M06

Mein Gerät ist dabei – wo ist mein Update?

Euer Gerät ist gelistet und die Verteilung gestartet, aber ihr könnt den Download nicht anstoßen? Nicht verzagen. Samsung bringt die Software selten für alle Geräte zeitgleich, sondern versorgt zunächst bestimmte Märkte und liefert auch dann in der Regel in Wellen aus. Es kann also noch ein paar Tage dauern, bis das Update auf eurem Bildschirm erscheint.

