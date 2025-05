Mit One UI 8: Samsung will ein enttäuschendes Feature seiner Galaxy-Smartphones nützlicher machen

Die Galaxy-S25-Reihe von Samsung hat mit der „Now Bar“ eine Infoleiste auf dem Sperrbildschirm eingeführt, die eigentlich Features wie der Dynamic Island von Apple Konkurrenz machen sollte. Im Alltag fällt das Feature, das mittlerweile auch auf älteren Galaxy-Smartphones verfügbar ist, aber etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Now Bar zeigt aktuell etwa die Wiedergabe von Medien, einen gestellten Timer oder Sportergebnisse an. Doch laut einem Leak auf X soll die Now Bar schon bald nützlicher werden.

One UI 8: Samsung verpasst der Now Bar neue Funktionen

Mit One UI 8 soll die Now Bar zwei weitere Anzeigen bekommen. Zunächst soll die Infoleiste aktive Anrufe darstellen können. Nutzer:innen eines Galaxy-Smartphones sehen dann, wie lang der Anruf schon läuft. Das Tippen auf die Benachrichtigung soll dann die herkömmliche Telefon-App öffnen, über die ihr etwa den Anruf beenden oder die Lautsprecherfunktion aktivieren könnt.

Neben der neuen Anrufanzeige für die Now Bar will Samsung wohl auch einen dedizierten Nicht-Stören-Modus auf die Infoleiste bringen. Wird der Button gedrückt, kann der Modus aktiviert und anschließend wieder deaktiviert werden. Das ist besonders nützlich, wenn ihr „Nicht stören“ schnell anschalten wollt, ohne euer Samsung-Smartphone zu entsperren.

Laut diesem ersten Leak sind das die einzigen beiden Neuerungen, die Samsung mit One UI 8 für die Now Bar freigeben wird. Denkbar wäre allerdings, dass sich bis zum finalen Release noch weitere Optionen dazu gesellen. Aktuell wird der Release von One UI 8 im Sommer 2025 erwartet. Bis dahin könnte sich noch einiges ändern. Falls es nur bei diesen beiden Neuerungen bleibt, dürfte das Update die Zweifel an der Nützlichkeit der Now Bar bei vielen User:innen nicht ausräumen.

Künftig erwarten Galaxy-Nutzer:innen wohl vorwiegend die Integration von Drittanbieter-Apps sowie weitere KI-Features. Die einzige KI-Anbindung der Now Bar ist aktuell die Funktion Now Brief, über die ihr euch im Laufe des Tages mehrere kurze Berichte über bevorstehende Termine, das Wetter und Vorschläge für Playlists zur aktuellen Situation abholen könnt.

