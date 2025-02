Briefing

Onlinebanking-Betrug boomt: Deutschland auf Platz 2 bei Phishing-Angriffen

Betrug im Bankensektor läuft zum Großteil über digitale Kanäle. Im Jahr 2024 gingen in Deutschland rund 267 Milliarden Euro durch Cyberkriminalität verloren. Bei der Haftung will die EU Banken nun aber stärker in die Pflicht nehmen.