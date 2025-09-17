Anzeige
Online-Werbemarkt trotzt Krise: Warum 2025 ein Rekordjahr werden könnte

Der Online-Vermarkterkreis legt zur Messe Dmexco aktuelle Branchenzahlen vor. Sie zeigen: Der digitale Werbemarkt bleibt robust, verschiebt sich aber zunehmend in Richtung Bewegtbild, Automatisierung und Audio.

Von Tobias Weidemann
Online-Werbemarkt trotzt Krise: Warum 2025 ein Rekordjahr werden könnte

Die Ausgaben für Online-Werbung nehmen auch in der Wirtschaftskrise zu. (Shutterstock/Mehaniq)

Die Digitalwerbung bleibt trotz diverser Krisen und Unsicherheiten weiter auf Wachstumskurs. Der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft hat nun zur Branchenmesse Dmexco die Zahlen der Branche vorgelegt. Weiterhin geht man von einem Umsatzanstieg von 8,5 Prozent aus – und damit von einem Gesamtvolumen von rund 7,5 Milliarden Euro.

Die Werbewirtschaft zeigt sich angesichts der geopolitischen Spannungen und konjunktureller Unsicherheiten erstaunlich robust. So verzeichnet der Bereich Display- und Video-Werbung ein kräftiges Plus – zwischen Januar und Juni gab es mit 3,5 Milliarden Euro einen Zuwachs von knapp neun Prozent. Treiber des Wachstums ist vor allem Online-Video-Werbung. Ihr Anteil am Gesamtmarkt steigt auf 49 Prozent, was einem prognostizierten Umsatz von 3,6 Milliarden Euro entspricht. Besonders gefragt sind Pre-Roll- und In-Stream-Formate, die jeweils rund 230 Millionen Euro zum Halbjahresergebnis beitrugen. Im Bereich Mobile bleibt das Mobile Medium Rectangle mit 119 Millionen Euro Umsatz auf Platz eins.

Werbewirtschaft: OVK erwartet neuen Bestwert für 2025

Auch die Nachfrage nach programmatisch gebuchten Kampagnen wächst weiter. Der OVK erwartet, dass 2025 rund 78 Prozent des Gesamtmarkts über automatisierte Systeme abgewickelt werden – ein Volumen von 5,8 Milliarden Euro. In der Branchenbetrachtung hat sich der Dienstleistungssektor mit 237 Millionen Euro an die Spitze der Werbeausgaben gesetzt und den Handel (215 Millionen Euro) überholt. Besonders dynamisch entwickelten sich die Segmente Haus- und Gartenausstattung (plus 34 Prozent) sowie Medien (plus 30 Prozent).

Auch Audio-Werbung zeigt zweistellige Wachstumsraten, was sowohl dem anhaltenden Boom bei Podcasts als auch den Webradio-Anwendungen zuzuschreiben ist. Mit erwarteten 185 Millionen Euro Umsatz legt das Segment um elf Prozent zu, getrieben vor allem durch Podcasts, die um 15 Prozent wachsen.

ID-Lösungen als Gegengewicht zu Google und Facebook

Für die kommenden Jahre stellt der OVK zentrale Weichen in der Markttransparenz. 2026 will der Verband unter anderem die Rolle von Künstlicher Intelligenz im Werbemarkt beleuchten, ID-Lösungen durch konkrete Use Cases greifbarer machen und Standards für Display-Produkte etablieren. Zudem soll die Messung von Aufmerksamkeit („Attention“) weiterentwickelt werden, um Kampagnen vergleichbarer zu machen.

Die deutsche Online-Werbewirtschaft bemüht sich seit Jahren darum, ein Gegengewicht zu den großen US-Werbenetzwerken wie Google oder Facebook zu etablieren, hat aber angesichts der Nutzer:innendaten schlechtere Karten als die US-Login-Allianzen. Dennoch gibt sich Rasmus Giese (United Internet Media), Vorsitzender des OVK, zuversichtlich: „Die aktuellen Zahlen und Prognosen unterstreichen die Relevanz von Mobile, Video und Programmatic. Zudem sorgen der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie die Digitalisierung weiterer Lebensbereiche für nachhaltige Wachstumsimpulse.“

