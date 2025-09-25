Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Onlineshop-Aus im September: Warum Aldi im E-Commerce scheitert – und welche Angebote es noch gibt

Schlechte Neuigkeiten für die Kund:innen des Discounters Aldi: Das Unternehmen zieht schon in wenigen Tagen den Stecker bei seinem Onlineshop. Bis wann du dort noch einkaufen kannst und was dabei zu beachten ist.

Von Tobias Weidemann
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Onlineshop-Aus im September: Warum Aldi im E-Commerce scheitert – und welche Angebote es noch gibt

Aldi zieht bei seinem Onlineshop den Stecker. (Foto: Wolfilser / Shutterstock)

Es war eines der wenigen Projekte, bei denen die deutsche Discounterwelt nicht in Aldi Nord und Süd geteilt war: der Webshop des Discounters Aldi. Der Onlineshop, den es seit 2021 gab, bot hauptsächlich Non-Food-Artikel wie Haushaltsgeräte, Elektronik und Einrichtungsgegenstände an, aber auch einige lang haltbare Waren aus dem Lebensmittelumfeld. Hierfür hatte Aldi seinerzeit die Aldi E-Commerce GmbH gegründet – ein gemeinschaftliches Unternehmen, an dem die beiden Unternehmen Nord und Süd jeweils zur Hälfte beteiligt waren.

Anzeige
Anzeige

Allerdings müssen sich Kund:innen, die noch das eine oder andere Schnäppchen machen wollen, beeilen. Denn Aldi wird den Webshop nur noch bis zum 30. September weiterführen und danach schließen. Zu kaufen gibt es dort noch ein paar ausgewählte – sagen wir eher übriggebliebene – Dinge, die aber durchaus zu vernünftigen Preisen erhältlich sind. Das Angebot reicht vom Hartschalenkoffer über das Balkonkraftwerk mit Speicher bis hin zum Gasgrill.

Wie immer in solchen Fällen gilt: Was weg ist, kommt nicht wieder. Dennoch solltest du vergleichen, ob das jeweilige Produkt wirklich günstiger ist als vergleichbare Produkte anderer Marken und Anbieter.

Anzeige
Anzeige

Fokussierung aufs Kerngeschäft in den Filialen

Man wolle sich, so heißt es, wieder mehr aufs Kerngeschäft im stationären Handel konzentrieren. Aldi hat es mit dem Webshop nicht aus der Verlustzone geschafft. Der Umsatz 2023 lag bei 33,9 Millionen Euro, wobei hier nur provisionierte Umsätze gezählt wurden. Dennoch blieb ein Verlust von 4,8 Millionen Euro nach neun Millionen Euro Verlust im Jahr davor.

Empfehlungen der Redaktion

Insgesamt ist es schon erstaunlich, dass ein Unternehmen mit einer so starken Marke es nicht schafft, hier in die Gewinnzone zu kommen. Es ist demnach schwer zu sagen, ob es mangelnder unternehmerischer Geduld oder falschen Entscheidungen zuzuschreiben ist, wenn kein besseres Ergebnis erzielt werden konnte. Laut Branchenexpert:innen hätte Aldi hier zusätzlich investieren müssen – Investitionen, die das Unternehmen nun offenbar scheut.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

In vielen Fällen war der Aldi-Onlineshop gerade bei knappen, schweren und sperrigen Produkten aus der wöchentlichen Aktionsware eine gute Anlaufstelle, um sich nicht anstellen zu müssen. Aldi konnte somit zusätzlichen Umsatz generieren – auch weil das Nadelöhr der oftmals zu kleinen Lagerräume in den Filialen umgangen werden konnte. Dennoch ist es Aldi offenbar nicht gelungen, mit dem Onlinezweig Gewinn zu machen.

Kein Problem mit Garantiefällen

Kund:innen, die im Aldi-Onlineshop etwas erworben haben, müssen allerdings keine Sorge haben, dass sie im Garantie- oder Gewährleistungsfall im Regen stehen gelassen werden. Sowohl Aldi als Handelsunternehmen und Verkäufer bleibt bestehen als auch die Hersteller, über die oder deren Dienstleister Schadensfälle meist abgewickelt werden. Selbst Retouren lassen sich in der gewohnten Form bis 30 Tage nach Erhalt durchführen. Wer später ein Garantie- oder Gewährleistungsthema hat, kann auf das Garantieportal von Aldi Süd zurückgreifen, das ja auch für die im Handel erworbenen Produkte bestehen bleibt.

Anzeige
Anzeige

Insofern können Kund:innen bis zur Schließung des Shops auch weiterhin noch dort einkaufen, wenn sie beispielsweise den sperrigen Gasgrill oder die Gartenmöbel erwerben wollen, die sie ansonsten nicht ins Auto bekommen würden. Allerdings hatten Kund:innen in der letzten Zeit bei vielen Waren schon über Lieferverzögerungen berichtet – wobei sich die Frage stellt, wie viel davon der Lieferkette und dem Fulfillment zuzurechnen ist und inwieweit Aldi hier seine Prozesse nicht im Griff hatte.

Immerhin bleiben die weiteren Onlinepräsenzen von Aldi Talk über Aldi Foto bis hin zu Aldi Reisen erhalten, ebenso die Apps von Aldi Nord und Süd, die dem Vernehmen nach im Laufe des Jahres sogar weiter ausgebaut werden sollen.

Unterm Strich stellt das Ende des Onlineshops jedoch einmal mehr die Frage nach der Digitalkompetenz. Anders formuliert: Wenn schon die vergleichsweise einfach zu behandelnden Non-Food-Produkte sowie unempfindliche, langfristig zu lagernde Lebensmittel nicht rentabel in eine Onlinestrategie umzusetzen sind, ist die umfassende Lebensmittelzustellung erst recht problematisch. Was angesichts dessen aus den Testläufen von „Mein Aldi“ in einigen Testmärkten von Aldi Süd wird, bleibt abzuwarten.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren