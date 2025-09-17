Anzeige
Fundstück
Neuer Report zeigt: Die deutsche Wirtschaft läuft auf Open Source, aber nicht reibungslos

Es ist keine Nische mehr, sondern der Motor der Digitalisierung. Eine neue Studie belegt, wie Open Source die deutsche Wirtschaft prägt und wo die eigentlichen Herausforderungen für uns alle liegen.

Von Hannah Klaiber
2 Min.
Neuer Report zeigt: Die deutsche Wirtschaft läuft auf Open Source, aber nicht reibungslos

Unternehmen in Deutschland nutzen Open Source. (Foto: ESB Professional/Shutterstock)


Der flächendeckende Einsatz von Open-Source-Software in deutschen Unternehmen hat einen neuen Höchststand erreicht. Aktuell setzen fast drei Viertel (73 Prozent) der Unternehmen hierzulande entsprechende Lösungen ein. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Wert von 69 Prozent aus dem Jahr 2023.

Diese Zahlen gehen aus dem neuen Open Source Monitor 2025 des Digitalverbands Bitkom aus Berlin hervor, der am 18. September 2025 auf dem Forum Open Source des Digitalverbands in Erfurt vorgestellt und danach zum kostenlosen Download bereitgestellt wird. Für die Studie wurden über 1.100 Unternehmen ab 20 Mitarbeiter:innen befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass Open Source endgültig im Mainstream der Unternehmens-IT angekommen ist.

Vom Kostenfaktor zum strategischen Werkzeug

Lange galt der Einsatz von quelloffener Software vor allem als Mittel zur Kostensenkung. Dieser Aspekt ist mit 26 Prozent der Nennungen zwar immer noch der am häufigsten genannte Vorteil, rückt aber zunehmend in den Hintergrund. Wichtiger wird die strategische Komponente.

So geben 73 Prozent der Befragten an, in Open Source ein geeignetes Mittel zur Stärkung der Digitalen Souveränität zu sehen. „Ohne Open-Source-Lösungen würde unsere Wirtschaft stillstehen, zugleich sind sie ein Innovationstreiber, etwa bei Cloud-Technologien oder Künstlicher Intelligenz“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Der direkte Zugriff auf den Quellcode, den 19 Prozent als entscheidenden Vorteil sehen, ermöglicht nicht nur individuelle Anpassungen, sondern auch eine unabhängige Prüfung auf Sicherheitslücken.

Dieser Wandel spiegelt sich auch in der Herangehensweise der Unternehmen wider. Der Anteil der Firmen mit einer fest verankerten Open-Source-Strategie ist binnen zwei Jahren von 32 auf 37 Prozent gestiegen. Auch wenn das eine positive Entwicklung ist, zeigt es doch, dass eine Mehrheit von 63 Prozent noch ohne klaren Plan agiert.

Fachkräftemangel als größte Bremse

Die wachsende Bedeutung von Open Source bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. Als größtes Hemmnis für den Einsatz nannten die Unternehmen mit 20 Prozent den Mangel an verfügbaren Fachkräften. Die Implementierung, Anpassung und Wartung von Open-Source-Lösungen erfordert spezifisches Know-how, das auf dem Arbeitsmarkt knapp ist.

Auf den weiteren Plätzen der Herausforderungen folgen die unklare Gewährleistungssituation mit 15 Prozent und rechtliche Unsicherheiten bei Lizenzierungsverpflichtungen mit 13 Prozent. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass neben dem technischen Personal auch juristische und organisatorische Kompetenzen im Umgang mit Open Source aufgebaut werden müssen. Wie komplex und wichtig die Zusammenarbeit in Open-Source-Communitys sein kann, haben wir auf t3n bereits an anderer Stelle beleuchtet.

Die ökonomische Relevanz von quelloffener Software ist dabei immens. Eine Studie der Harvard Business School im US-Bundesstaat Massachusetts kam zu dem Schluss, dass Unternehmen ohne Open Source etwa 3,5-mal mehr für Softwareentwicklung ausgeben müssten. Das unterstreicht, dass die Investition in Fachkräfte und klare Strategien eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Digitalisierung Studie Open Source
Kommentare

