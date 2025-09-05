Anzeige
Vorbild Google und Co: OpenAI geht mit eigenen Chips gegen Nvidia-Dominanz vor

Der Hunger nach Rechenleistung für KI-Modelle wie GPT-5 ist unersättlich. Nun soll der ChatGPT-Macher OpenAI eine weitreichende strategische Maßnahme planen, um ihn zu stillen.

Von Dieter Petereit
2 Min.
OpenAI soll kurz vor der Produktion eigener KI‑Chips stehen. (Bild: Midjourney/t3n)

Wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, steht OpenAI aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien kurz davor, die Massenproduktion eigener KI-Chips zu starten. Partner für dieses Vorhaben soll der ebenfalls in Kalifornien, genauer in San Jose, ansässige Halbleiterkonzern Broadcom sein.

Die ersten maßgeschneiderten Chips sollen demnach bereits im kommenden Jahr ausgeliefert werden. OpenAI plant, die Hardware ausschließlich für den internen Gebrauch zu nutzen, um das Training und den Betrieb seiner KI-Modelle zu beschleunigen und effizienter zu gestalten.

Strategischer Schritt gegen die Nvidia-Dominanz

Dieser Schritt zielt primär darauf ab, die enorme Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. Der Chip-Hersteller aus Santa Clara in Kalifornien dominiert mit seinen Grafikprozessoren (GPUs) derzeit unangefochten den Markt für KI-Hardware, was zu hohen Kosten und Lieferengpässen führt.

Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat in der Vergangenheit mehrfach den dringenden Bedarf an mehr Rechenleistung betont, um die Entwicklung zukünftiger, noch leistungsfähigerer Modelle voranzutreiben. Die Entwicklung eigener Chips ist eine direkte Antwort auf diese Herausforderung und sichert dem Unternehmen mehr Kontrolle über seine wichtigste Ressource.

Google und Meta als Vorbilder

OpenAI folgt damit einer Strategie, die andere große Tech-Konzerne bereits seit Längerem verfolgen. Google aus Mountain View in Kalifornien entwickelt beispielsweise schon seit Jahren seine eigenen „Tensor Processing Units“ (TPUs), und auch Amazon sowie Meta haben längst eigene Chip-Designs für ihre KI-Anwendungen im Einsatz.

Für diese Unternehmen ist die Entwicklung sogenannter XPUs – ein Oberbegriff für maßgeschneiderte Prozessoren im Gegensatz zu den universelleren GPUs – ein logischer Schritt. Er ermöglicht eine perfekte Abstimmung der Hardware auf die eigene Software und kann langfristig die Betriebskosten erheblich senken.

Ein 10-Milliarden-Dollar-Kunde

Die Berichte erhielten zusätzliche Substanz durch Aussagen von Hock Tan, dem CEO von Broadcom. Dieser sprach kürzlich auf einer Analystenkonferenz von einem vierten Großkunden für das Geschäft mit Custom-Chips, der Aufträge im Wert von 10 Milliarden US-Dollar zugesagt habe.

Obwohl Tan den Namen des Kunden nicht nannte, bestätigen die Quellen der Financial Times, dass es sich dabei um OpenAI handele. An der Fertigung der Chips soll zudem der taiwanische Auftragsfertiger TSMC aus Hsinchu beteiligt sein, der dem Bericht zufolge seine fortschrittliche 3-Nanometer-Technologie nutzen wird.

Potenzielle Risiken und die Macht des Marktes

Der Schritt in die eigene Chip-Entwicklung ist für OpenAI allerdings nicht frei von Risiken. Die Entwicklungskosten sind immens und der Erfolg ist nicht garantiert. Eine eigene Hardware-Plattform aufzubauen, erfordert nicht nur Kapital, sondern auch jahrelange Expertise.

Zudem hat Nvidia mit seiner CUDA-Softwareplattform ein über Jahre gewachsenes und extrem starkes Ökosystem geschaffen, das Entwickler:innen an seine Produkte bindet. Auch wenn OpenAI seine Chips nur intern nutzt, bleibt abzuwarten, ob die Eigenentwicklung tatsächlich effizienter sein wird als die hochoptimierten und am Markt etablierten Systeme des Marktführers. Der Versuch, unabhängiger zu werden, könnte sich somit als kostspieliger und komplexer erweisen als erhofft.

