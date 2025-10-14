OpenAI und Broadcom bauen eigene KI-Chips: Welches Problem Sam Altman damit lösen will
In den vergangenen Wochen hat OpenAI mehrere Chip-Deals bekannt gegeben. Zunächst gab es eine Abmachung mit Nvidia über KI-Chips mit einer dazugehörigen Investition über 100 Milliarden US-Dollar. Und auch AMD findet künftig in den Rechenzentren von OpenAI Platz. Auf diese Ankündigungen folgt jetzt ein Deal mit Broadcom. Doch im Gegensatz zu den bisherigen Abmachungen kauft das KI-Unternehmen damit keine fremden Prozessoren ein.
OpenAI und Broadcom bauen eigene KI-Chips
Wie es in der Ankündigung von OpenAI heißt, wollen die beiden Tech-Riesen neue Chips entwerfen, die „beinhalten, was durch die Entwicklung von führenden Modellen gelernt wurde und direkt in die Hardware einfließt, um neue Level an Möglichkeiten und Intelligenz freizuschalten“. Neben den KI-Chips plant OpenAI zudem, seine Rechenzentren mit Netzwerklösungen von Broadcom auszustatten.
Der Deal umfasst dabei laut Broadcom-CEO Hock Tan Chips mit einer Leistungsaufnahme von zehn Gigawatt. Wie Reuters berichtet, entspricht das etwa dem Verbrauch von acht Millionen US-Haushalten oder der fünffachen Energiemenge, die der Hoover Dam produziert. Auch mit Nvidia hat OpenAI einen Deal über 10-Gigawatt-KI-Chips abgeschlossen, während der Vertrag mit AMD sechs Gigawatt beinhaltet. Broadcom soll schon in der zweiten Jahreshälfte erste Serverracks mit den neuen Chips in den Rechenzentren von OpenAI installieren.
Im OpenAI-Podcast sagte CEO Sam Altman, dass selbst die Leistung von zehn Gigawatt künftig schnell aufgebraucht sein könnte: „Wenn wir einen so guten Job machen, wie wir es hoffen, sollte hochqualitative Intelligenz, die rasant zu einem niedrigen Preis angeboten wird, diese Kapazität schnell absorbieren – und damit sollten auch neue unglaubliche Anwendungsgebiete gefunden werden“.
Das liegt laut Altman daran, dass immer mehr Menschen KI nutzen wollen, je besser sie wird: „Wenn man eine bessere Performance hat und ein günstigers, intelligenteres Modell anbietet, dann wollen die Menschen es häufiger nutzen. Wir haben immer gedacht, dass wir dann einfach das Ganze um das Zehnfache optimieren und alle unsere Probleme gelöst wären. Aber man optimiert das Zehnfache und die Nachfrage steigt um das Zwanzigfache“.
Auch andere Unternehmen haben schon Pläne in Gang gebracht, um sich unabhängiger von großen KI-Chip-Herstellern wie Nvidia zu machen. So baut Microsoft ebenfalls eigene Chips, um der hohen Nachfrage nach KI-Diensten nachzukommen. Durch den enormen Verbrauch von KI-Rechenzentren können sich aber auch Probleme für unser Stromnetz ergeben.