OpenAI warnt selbst: Warum ihr den neuen ChatGPT Developer Mode mit Vorsicht nutzen solltet

Per MCP können sich KI-Tools einfach mit anderen Anwendungen verknüpfen. Jetzt unterstützt auch ChatGPT die Schnittstelle vollständig. Was damit möglich wird – und warum vor allem Laien vorsichtig sein sollten.

Von Kim Rixecker
1 Min.
OpenAI warnt selbst: Warum ihr den neuen ChatGPT Developer Mode mit Vorsicht nutzen solltet
ChatGPT bekommt endlich vollen MCP-Support. (Foto: Bangla press / Shutterstock.com)

Mit dem Model Contect Protocol (MCP) hat Anthropic einen Standard etabliert, mit dem sich KI-Tools auf einfache Art und Weise mit jeder erdenklichen Datenquelle oder Anwendung verknüpfen lassen. Auch OpenAI, Anthropics größter Konkurrent, unterstützt MCP seit geraumer Zeit – bislang aber nur eingeschränkt.

OpenAIs ChatGPT konnte zwar Daten über MCP empfangen und dann per KI auswerten, aber nicht selbst Schreibaktionen ausführen. Damit waren die Einsatzmöglichkeiten im Vergleich zur MCP-Integration von Anthropics Claude oder anderen Tools recht begrenzt. Mit der Einführung des sogenannten Developer Mode in ChatGPT ändert sich das.

Voller MCP-Zugriff in ChatGPT

Wer den vollen MCP-Support nutzen will, der muss dazu zunächst den Developer Mode in den Connector-Einstellungen aktivieren. Das sollte, warnt OpenAI, aber nur von Entwickler:innen getan werden, die auch wirklich wissen, was sie tun. Denn MCP öffnet den Chatbot für potenziell gefährliche Angriffe.

In einem Demovideo auf der Social-Media-Plattform X zeigt OpenAI etwa, wie ChatGPT dank MCP vollen Zugriff auf eine Bezahllösung erhält. Im Clip sehen wir etwa, wie ein OpenAI-Entwickler so mit einem einfachen Prompt eine Rechnung stellen kann. Das kann zweifelsohne sehr praktisch sein. Gleichzeitig entsteht hier ein enormes Risiko, wenn es Unbefugten gelänge, einen Prompt an den Chatbot weiterzugeben.

Wer also ChatGPT mit einem externen MCP-Server verbindet, der sollte ganz genau sicherstellen, wer Zugriff auf den Chatbot hat – und natürlich, woher der Server kommt, mit dem kommuniziert wird.

Kein MCP-Support für Gratis-Nutzer:innen

Laut OpenAI ist die Beta-Version des Developer Modes derzeit nur für Plus- und Pro-Abonnent:innen im Web verfügbar. Das bedeutet zum einen, dass ihr die Funktion nicht umsonst nutzen könnt. Zum anderen aber auch, dass ihr nicht einfach lokale MCP-Server damit verbinden könnt, weil das Feature noch nicht in der Desktop-App verfügbar ist.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz ChatGPT
