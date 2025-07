Bildung mit KI: OpenAI verpasst ChatGPT einen Lernmodus

Lernmodus in ChatGPT: OpenAI will Lernende unterstützen. (Foto: Proxima Studio/Shutterstock)

Schon jetzt arbeiten viele Schüler:innen und Student:innen mit KI-Chatbots wie ChatGPT, um Hausarbeiten zu erledigen oder sich auf Prüfungen vorzubereiten. Jetzt will OpenAI diese Praxis mit einem eigenen Lernmodus (Study Mode) unterstützen.

Anzeige Anzeige

Schritt für Schritt statt schnelle Antwort

Es gehe darum, Nutzer:innen „Schritt für Schritt bei Problemen“ begleiten, statt ihnen „einfach nur eine Antwort zu geben“, wie es in einer entsprechenden Ankündigung heißt. Ziel sei es demnach, echtes Verstehen zu fördern und nicht nur Lösungen zu liefern.

Die für den Lernmodus notwendigen Systemanweisungen hat OpenAI eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit Lehrkräften, Wissenschaftler:innen und Pädagog:innen entwickelt. Auf diese Weise sollten bestimmte Kernverhaltensweisen reflektiert werden, die tieferes Lernen unterstützen.

Anzeige Anzeige

Zu diesen auf langjähriger Forschung basierenden Verhaltensweisen gehören etwa: das ​Motivieren zu aktiver Teilnahme, der Umgang mit der kognitiven Last, die proaktive Entwicklung von Metakognition und Selbstreflexion, die Förderung von Neugier und die Bereitstellung von umsetzbarem und unterstützendem Feedback.

Effektiver Einsatz von KI beim Lernen

„Statt die Arbeit für die Lernenden zu übernehmen, regt der Lernmodus sie dazu an, kritisch über ihr Lernen nachzudenken. Solche Funktionen sind ein wichtiger Schritt hin zu einem effektiven Einsatz von KI beim Lernen“, erklärt Robbie Torney, Senior Director of AI Programs bei Common Sense Media.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Im Lernmodus können Nutzer:innen sich etwa Quizze zu bestimmten Themen oder ganze Lerneinheiten erstellen lassen. Außerdem wird bei Fragen mit Hinweisen oder Anregungen zur Selbstreflexion gearbeitet, statt direkt zu Antworten. Dank der Erinnerungsfunktion von ChatGPT sollen bei der Erstellung von Lerneinheiten oder Quizzen die Fähigkeiten der Nutzer:innen beachtet werden.

ChatGPT: Lernmodus für angemeldete Nutzer

Den Lernmodus aktivieren Interessierte, indem sie unter Tools die Option „Studieren und Lernen“ anklicken. Zugriff haben alle angemeldeten Nutzer:innen (Free, Plus, Pro und Team). Die Einführung der Funktion bei ChatGPT Edu soll „in den kommenden Wochen“ erfolgen.

Anzeige Anzeige

Während ChatGPT beim Lernmodus aktuell noch auf nutzerspezifische Systemanweisungen zurückgreift, will OpenAI seine KI-Modelle künftig direkt mit diesem Verhalten versehen. Zunächst soll aber durch Iteration und das Feedback der Nutzer:innen herausgefunden werden, was am besten funktioniert.

OpenAI plant schon weitere Funktionen

Darüber hinaus plant OpenAI schon jetzt die Entwicklung zusätzlicher Funktionen für den Lernmodus. Die könnten etwa in klareren Visualisierungen für komplexe oder textlastige Konzepte sowie einer Zielsetzung und Fortschrittsverfolgung aus allen Gesprächen bestehen.

6 Bilder ansehen Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Außerdem ist eine noch stärkere Personalisierung angedacht – „zugeschnitten auf das Leistungsniveau und die Ziele jedes Studierenden“. Bildungseinrichtungen müssen derweil weiter abklären, wie sie mit dem Phänomen KI-Bildung umgehen wollen.

Mehr zu diesem Thema