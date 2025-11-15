Anzeige
Fundstück
Sam Altman feiert: OpenAI treibt ChatGPT verräterisches Satzzeichen aus

Es klingt wie eine Banalität, könnte sich aber für die Verwendung von ChatGPT als Schreibassistent noch als hilfreich erweisen: OpenAI ist es gelungen, dem KI-Chatbot die Nutzung von Gedankenstrichen zu untersagen. CEO Sam Altman feiert das als Erfolg.

Von Jörn Brien
1 Min.
ChatGPT
ChatGPT: KI-Texte bald ohne verräterisches Satzzeichen. (Foto: Shutterstock/Alex Photo Stock)

Erst vor wenigen Tagen, am 13. November 2025, hatte OpenAI mit ChatGPT 5.1 eine neue Version seines KI-Chatbots veröffentlicht. ChatGPT soll damit künftig zuverlässiger auf Prompts reagieren, Anweisungen besser befolgen und freundlicher kommunizieren.

Altman: Kleiner, aber erfreulicher Erfolg

Sam Altman scheint aber noch eine andere Neuerung wichtig gewesen zu sein. Denn nur einen Tag nach dem ChatGPT-5.1-Release schob der OpenAI-Chef via X nach, dass dem KI-Unternehmen noch ein „kleiner, aber erfreulicher Erfolg“ gelungen sei.

Eigentlich geht es nur darum, dass ChatGPT auf entsprechende Anweisung der Nutzer:innen jetzt verlässlich keine Gedankenstriche mehr verwendet. Die Tragweite des Updates wird erst klar, wenn man sich verdeutlicht, dass die auch als Em-Dashes oder Halbgeviertstriche bezeichneten Gedankenstriche als verräterische Satzzeichen gelten.

Potenziell entlarvendes Satzzeichen

Denn in von ChatGPT und anderen KI-Chatbots erstellten Texten erscheinen diese Gedankenstriche übermäßig oft – sind entsprechend ein potenziell entlarvendes Anzeichen für einen KI-generierten Text. Bisher war es aber nicht möglich, den Gebrauch dieses Zeichens dauerhaft zu unterbinden, wie Golem schreibt.

Die Erklärung dafür, dass Chatbots die Gedankenstriche so häufig verwenden, könnte in den Trainingsdaten der KI-Modelle liegen, wie es bei Ars Technica heißt. Denn diese stammen häufig noch aus dem 19. Jahrhundert – und da kommen diese Satzzeichen noch deutlich öfter vor als heute.

ChatGPT: Anweisungen vor Trainingsdaten

Um ChatGPT die Vorliebe für Gedankenstriche auszutreiben, musste OpenAI den Anweisungen der Nutzer:innen eine höhere Priorität als den Trainingsdaten einräumen. Ohne diese Neustrukturierung sind große Sprachmodelle nicht in der Lage, Anweisungen als solche zu verstehen und zu befolgen, da sie vorrangig das statistisch wahrscheinlichste Ergebnis suchen.

10 Bilder ansehen
Sora: Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI Quelle: FilipArtLab / Shutterstock

Via Threads ließen die OpenAI-Entwickler:innen ChatGPT eine Entschuldigung dafür verfassen, den Gedankenstrich zu oft verwendet zu haben. Demnach könne dieser jetzt wieder „elegant sein, geschmackvoll, gelegentlich eingesetzt und speziell“.

