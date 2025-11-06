Vernehmung offenbart: Darum sollte Sam Altman vor 2 Jahren entlassen werden

In einem von Elon Musk angestrengten Prozess gegen OpenAI kommen interessante Informationen zu Sam Altman, dem CEO von OpenAI, zutage. Musk hat OpenAI, das er 2015 mitgegründet und 2018 im Streit verlassen hatte, wegen Vertragsbruch verklagt, sein Vorwurf lautet: die gemeinnützige Gründungsmission sei verraten worden.

52-seitiges Dossier über Sam Altman

Im Zuge dieser Klage wurde am 1. Oktober Ilya Sutskever, einer der Mitgründer und ehemaliger Chefwissenschaftler von Open AI, vernommen. Er schilderte unter Eid, dass er im Herbst 2023 ein 52-seitiges Dossier über Altman verfasst hatte.

„Sam zeigt ein konsequentes Muster von Lügen, er untergräbt seine Führungskräfte und spielt sie gegeneinander aus“, schrieb Sutskever darin – und antwortete auf die Fragen der Musk-Anwälte, welche Maßnahme er für angemessen hielt mit nur einem Wort: „Beendigung.“ Sutskever fürchtete damals sogar, dass Altman einen Weg finden würde, „die Dokumente verschwinden zu lassen“.

„Chaos und Lügen“

Sutskevers Forderung, Altman zu feuern, wurde vor zwei Jahren anfangs auch umgesetzt. Am 17. November 2023 veröffentlichte der OpenAI-Vorstand eine Mitteilung, wonach Altman nicht länger der Geschäftsführer des Unternehmens sei, da er „nicht durchgängig aufrichtig“ in seiner Kommunikation gewesen sei.

„Chaos und Lügen“ hätten zu der Trennung geführt, titelte The Verge. Nur drei Tage später gab Microsoft die Einstellung von Sam Altman bekannt, er sollte dort ein neues KI-Labor leiten.

Altman kehrte nach wenigen Tagen zurück, Sutskever trat zurück

Doch dann kam alles anders. Mehr als 700 der rund 770 Mitarbeiter:innen von Open AI forderten in einem offenen Brief die Wiedereinsetzung von Sam Altman und den Rücktritt des OpenAI-Vorstands – mit Erfolg: Altman kehrte zurück und der alte Vorstand wurde durch einen neuen ersetzt. Die drei Direktoren, die Sam Altman entlassen hatten, darunter Ilya Sutskever, traten zurück.

Heute, zwei Jahre später, ist Altman fest im Sattel und gehört zu den einflussreichsten Menschen im Silicon Valley. Altman treibe die Branche vor sich her „mit neuen Ideen, neuen Geschäftsmodellen, neuen Visionen. Manche nennen es Genialität, andere Rastlosigkeit“, schreibt die FAZ. OpenAI hat mittlerweile eine Bewertung von rund 500 Milliarden Dollar erreicht.