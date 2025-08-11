OpenAI reagiert auf Kritik: Warum Sam Altman GPT-4o zurückbringt

Der KI-Entwickler OpenAI hat nach massiver Kritik seiner zahlenden Kund:innen eine überraschende Kursänderung vollzogen. Nur 72 Stunden nach der Einführung von GPT-5 brachte das Unternehmen den Zugriff auf ältere Modelle wie GPT-4o zurück.

Anzeige Anzeige

Kritik an GPT-5

Wie Gizmodo schreibt, begann die Kontroverse am 7. August 2025 mit dem Start von GPT-5. Die KI soll Anfragen automatisch an das „beste“ Modell weiterleiten. Die bisherige Modellauswahl entfällt damit.

Viele Nutzer:innen hatten ihre Arbeitsabläufe auf die Stärken einzelner Modelle abgestimmt. Dazu gehörte etwa GPT-4o für kreative Aufgaben sowie andere Modelle für reine Logik- und Recherchearbeiten.

Anzeige Anzeige

Mit GPT-5 entfiel die Möglichkeit, gezielt zwischen den Modellen zu wählen. Damit ging auch die Option verloren, Antworten verschiedener Systeme direkt zu vergleichen.

In Foren, sozialen Netzwerken und durch Kündigungen des ChatGPT-Plus-Abos machten Kund:innen ihrem Ärger Luft. Die Plus-Version kostet rund 20 US-Dollar im Monat und bot zuvor mehr Flexibilität.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Öffentliche Reaktion von Sam Altman

Am 10. August 2025 reagierte CEO Sam Altman öffentlich auf X, ehemals Twitter. Auf die Frage nach GPT-4o antwortete er: „Es ist zurück! Geht in die Einstellungen und wählt ‚Legacy-Modelle anzeigen‘.“

Nutzer:innen können nun wieder ältere Modelle aktivieren, GPT-5 bleibt aber voreingestellt. Auf die scherzhafte Nachfrage, ob man für die Nutzung dieser Modelle „als merkwürdig“ gelte, entgegnete Altman: „In keinem Fall als merkwürdig markiert!“.

Anzeige Anzeige

Erhöhte Nutzungsgrenzen

Zusätzlich kündigte Altman eine deutliche Anhebung der Limits an. Für ChatGPT-Plus-Nutzer:innen liegt die Obergrenze für komplexe „Reasoning“-Anfragen nun bei 3.000 pro Woche. Neben der Rückkehr von GPT-4o ist dies für viele ein spürbarer Vorteil, denn damit stehen Plus-Abonnent:innen mehr Kapazitäten für die aufwendigsten GPT-5-Funktionen zur Verfügung als je zuvor.

Laut Business Insider ist dies ein klarer Anreiz, verärgerte Kund:innen zu halten. Die Maßnahme wurde als Friedensangebot gewertet.

Emotion statt Technik

Die Reaktionen auf GPT-5 waren nicht nur technischer Natur. Mehrere Medien, darunter The Verge, berichteten, dass viele GPT-4o wegen seiner empathischeren Ausdrucksweise vermissten.

Anzeige Anzeige

GPT-5 wirkte in der Wahrnehmung vieler distanzierter und weniger persönlich. Besonders Communitys, die KI-Modelle als Gesprächspartner nutzen, empfanden den Unterschied als gravierend.

Altman kündigte an, dass künftig in der Benutzeroberfläche klar angezeigt werde, welches Modell gerade antworte. Zudem soll ein Blogbeitrag zur internen Ressourcenplanung folgen.

Damit reagierte OpenAI auf Kritik an intransparenten Änderungen. Bisher erfolgten Modellwechsel oft ohne Vorankündigung.

Anzeige Anzeige

GPT-4o nicht mehr gratis

Wie Windows Central hervorhebt, ist GPT-4o nun Teil des kostenpflichtigen Angebots. Zuvor war es zeitweise kostenlos nutzbar. Nutzer:innen, die bisher keinen Plus-Zugang brauchten, müssen nun zahlen. Das könnte die Debatte erneut befeuern.

Der Vorgang zeigt, dass technische Neuerungen allein nicht reichen. Die emotionale Bindung zwischen Nutzer:innen und einzelnen Modellen spielt eine größere Rolle als erwartet. Altman deutete allerdings an, dass die „Legacy“-Modelle nicht dauerhaft verfügbar sein müssen.

Mehr zu diesem Thema