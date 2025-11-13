OpenAI veröffentlicht GPT-5.1: Wie das neue KI-Modell einen großen Kritikpunkt des Vorgängers angeht

Erst im August 2025 hat OpenAI das große Update GPT-5 für seine KI-Modelle vorgestellt. Damals versprach das Unternehmen, dass die KI in vielen Fachbereichen Wissen besitzen würde, das dem eines Menschen mit Doktorgrad entspricht. Bei der Verbesserung der KI-Intelligenz hat OpenAI aber wohl vergessen, dass ein intelligenteres Modell nicht immer gleich eine bessere Chat-Erfahrung für User:innen bedeutet.

GPT-5.1: Was hat OpenAI bei den KI-Modellen verbessert?

Das soll sich jetzt mit GPT-5.1 ändern. Das Unternehmen schreibt in der Ankündigung: „Wir haben von Usern klar gehört, dass KI nicht nur clever, sondern auch ein angenehmer Gesprächspartner sein sollte. Also verbessert GPT-5.1 nicht nur die Intelligenz, sondern auch den Kommunikationsstil bedeutend“. Die neue KI-Version besteht dabei wie bei den Vorgängern aus zwei Varianten: GPT-5.1 Instant und GPT-5.1 Thinking.

Die Instant-Variante von GPT-5.1 ist das Standardmodell für ChatGPT. Es übernimmt sämtliche Anfragen, die keine größeren Denkprozesse erfordern. Dafür ist GPT-5.1 Thinking, das Reasoning-Modell von OpenAI, verantwortlich. Je nachdem, welchen Prompt User:innen in ChatGPT eintippen, sollen die beiden Modelle sich automatisch zuschalten, um die Aufgaben möglichst effektiv zu lösen.

Grundsätzlich hat GPT-5.1 Instant einen freundlicheren und persönlicheren Ton in Konversationen bekommen. OpenAI zeigt das am Beispiel-Prompt „Ich fühle mich gestresst und könnte Tipps zum Entspannen gebrauchen“. Während GPT-5 die Tipps mit „Hier sind ein paar einfache, aber effektive Wege, um Stress zu reduzieren“ einleitet, spricht GPT-5.1 User:innen persönlich mit Namen an und ergänzt: „Das ist verständlich, vor allem, weil du in letzter Zeit so viel zu tun hattest.“ Ferner soll GPT-5.1 Instant aber auch besser Anweisungen folgen als sein Vorgängermodell. Haben User:innen etwa vorgegeben, dass alle Antworten maximal sechs Wörter lang sein sollten, überging GPT-5 die Anweisung gelegentlich. Die neue Instant-Version soll sich durchweg an solche Regeln halten.

GPT-5.1 Thinking soll ebenfalls durch das Update zugänglicher werden. Statt etwa komplizierte technische Konzepte mit demselben Level an Komplexität zu erklären, versucht GPT-5.1 mehr Kontext zu liefern und einfachere Definitionen einzufügen. Die Antworten fallen dabei aber weiterhin gewohnt umfangreich und detailliert aus. Durch die Änderung werden aber User:innen mit unterschiedlichen Wissensständen mit derselben ChatGPT-Antwort zufriedengestellt.

Wer GPT-5.1 jetzt schon nutzen darf

Wenn euch die Art und Weise, wie ChatGPT antwortet, nicht passt, könnt ihr weitere Änderungen vornehmen. OpenAI bietet verbesserte und neue Persönlichkeiten für die KI. Darunter fallen etwa „Freundlich“, „Effizient“, sowie „Professionell“, „Offen“ und „Schrullig“. Sobald ihr eine Persönlichkeit ausgewählt habt, wird diese auf alle Modelle angewendet. Ihr könnt aber auch jederzeit wieder zum Standardton zurückkehren.

GPT-5.1 steht zunächst allen User:innen mit Pro-, Plus-, Go- und Business-Abo zur Verfügung. In Kürze sollen dann auch alle User:innen mit und ohne ChatGPT-Account versorgt werden, die nicht für den KI-Dienst zahlen. GPT-5 Instant und Thinking, die Vorgängermodelle, sollen noch im Dropdown-Menü für die nächsten drei Monate für zahlende User:innen verbleiben. Danach verschwinden die KI-Versionen vollständig aus ChatGPT.

