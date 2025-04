Wieso OpenAI womöglich Google Chrome kaufen könnte

Am Montag dieser Woche ist in den USA ein Kartellverfahren gegen Google gestartet, in dem es um die Marktmacht des US-Konzerns geht. „Es ist an der Zeit, Google und allen anderen Monopolisten, die zuhören – und sie hören zu – zu sagen, dass es Konsequenzen hat, wenn man gegen die Kartellgesetze verstößt“, sagte der Anwalt des Justizministeriums, David Dahlquist, in seinem Eröffnungsplädoyer.

Eine wichtige Rolle in dem Verfahren spielt KI. Eine Forderung von Dahlquist lautet: Es müsse verhindert werden, dass Google seine Dominanz bei der Online-Suche mithilfe von KI weiter ausbaue.

Möglicher Verkauf von Chrome wird zum Thema

Das US-Justizministerium strebt eine Vielzahl von Strafen an, aber wohl keine so streng wie den Verkauf von Chrome, berichtet der Technologie-Blog Arstechnica. Und trotzdem ist der Verkauf ein Thema, denn ein OpenAI-Manager sagte, sein Arbeitgeber wäre an Chrome interessiert.

OpenAI unterhält zwar eine enge Zusammenarbeit mit Microsoft, aber die Suchdaten von Bing reichten nicht aus, meinte Nick Turley, Produktleiter für ChatGPT bei OpenAI, der als Zeuge des Justizministeriums am zweiten Prozesstag aussagte. Microsoft nannte er dabei namentlich nicht.

OpenAI bekam bereits eine Absage von Google

„Wir glauben, dass uns die Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, insbesondere mit Googles API, ermöglichen würde, unseren Nutzern ein besseres Produkt anzubieten“, schrieb OpenAI in einer E-Mail an Google, die im Prozess veröffentlicht wurde. Google lehnte jedoch ab, da der Deal seiner führenden Position im Suchmaschinenbereich schaden würde. Die beiden Konzerne pflegen derzeit keine Partnerschaft, doch Turley wies darauf hin, dass die Verpflichtung von Google zur Lizenzierung seiner Suchdaten den Wettbewerb wiederherstellen würde.

Auf den Vorschlag des Justizministeriums, Chrome zu veräußern, reagierte Turley unmissverständlich. OpenAI würde seinen Hut in den Ring werfen, wenn Google verkaufen müsste. Auf die Frage, ob OpenAI Chrome haben möchte, antwortete Turley: „Ja, das würden wir, wie viele andere auch.“

Berichte: OpenAI will wohl eigenen Browser entwickeln

OpenAI erwägt Berichten zufolge, einen eigenen Browser zu entwickeln, um mit Chrome zu konkurrieren. Dazu passt, dass der Konzern vor einigen Monaten die ehemaligen Google-Entwickler Ben Goodger und Darin Fisher eingestellt hat, die beide an der Markteinführung von Chrome mitgearbeitet hatten.

Würde OpenAI Chrome übernehmen, wäre ChatGPT laut Arstechnica „garantiert“ in das gesamte Erlebnis integriert. Turley habe dies bereits vorausgesagt und prognostizierte ein „KI-orientiertes“ Erlebnis.