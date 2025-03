OpenAI soll an KI-Agenten auf Doktoren-Niveau arbeiten – und könnte dafür richtig viel Geld verlangen

Aktuell setzen viele KI-Unternehmen auf Reasoning-Modelle, die besonders komplexe Aufgaben lösen und dabei ihre Gedankengänge festhalten. Der Zugang zu solchen Reasoning-Modellen ist nicht bei allen Unternehmen kostenlos oder günstig. So bietet OpenAI den vollen Zugang zu seinem Deep-Research-Feature nur denjenigen, die 200 US-Dollar im Monat zahlen. Künftig könnte dieser Preis aber durch die Veröffentlichung von neuen KI-Modellen in den Hintergrund rücken.

OpenAI plant neue KI-Agenten auf Doktor:innen-Niveau

Wie aus einem Bericht von The Information hervorgeht, soll OpenAI schon hinter verschlossenen Türen an neuen KI-Agenten arbeiten. Diese sollen sich speziellen Aufgabengebieten widmen und dem Wissensstand sowie Expertisen von echten Menschen entsprechen. So soll OpenAI etwa an einem KI-Modell arbeiten, das einem „Wissensarbeiter mit einem hohen Einkommen“ entspricht. Dieser könnte für KI-Nutzer:innen etwa Sales-Daten sortieren und in ein größeres Gesamtbild einordnen.

Die Kosten für ein solches Modell sollen sich laut ersten Plänen auf 2.000 Dollar im Monat belaufen. Ein anderer KI-Agent, ein Software-Developer, soll hingegen 10.000 Dollar im Monat kosten. Laut ersten Informationen soll dieser KI-Agent dann Software-Engineering-Aufgaben übernehmen können. Die genauen Details und Funktionen sind zu diesem Zeitpunkt aber bisher nicht bekannt.

Zu guter Letzt soll OpenAI an einem KI-Agenten arbeiten, der das Niveau von Doktor:innen mit sich bringt. Die künstliche Intelligenz soll wohl vorrangig für Forschungsarbeiten gedacht sein und Wissenschaftler:innen bei ihrer Arbeit unterstützen. Um Zugriff auf diesen KI-Agenten zu bekommen, sollen OpenAI-Nutzer:innen wohl 20.000 Dollar im Monat bezahlen.

Wie weit OpenAI bei der Entwicklung dieser neuen KI-Agenten ist, ist nicht bekannt. Dementsprechend kann nicht gesagt werden, wann eine Veröffentlichung stattfinden könnte. Bis es so weit ist, könnte OpenAI auch noch Änderungen an den geleakten Preisen für die neuen KI-Agenten und an den Modellen selbst vornehmen.

