OpenAI bringt GPT-4 zurück: Was die GPT-5-Kritik über uns verrät
In einer Szene in der Comedyserie Community gibt ein Charakter einem Bleistift erst einen Namen, dann zerbricht er ihn. Die anderen Figuren reagieren mit – natürlich komödiantisch überhöhtem – Schock und Trauer. Verbildlicht wird in der Szene, wie leicht wir Menschen Zuneigung zu eigentlich leblosen Dingen empfinden können.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Kim Rixecker betreut bei t3n das Ressort Software & Infrastruktur. Darüber hinaus kümmert er sich einmal wöchentlich als Chef vom Dienst um die Planung und Koordinierung der Online-Inhalte auf t3n.