OpenAI goes Hollywood: „Critterz“ soll Animationsfilme revolutionieren

Animationsfilme sind äußerst aufwendig zu produzieren. Mit KI soll sich das jetzt ändern. (Symbolfoto: Frame Stock Footage/Shutterstock)

Hollywood könnte bald einen echten KI-Stresstest erleben: Wie das Wall Street Journal berichtet, hat OpenAI hat den ersten vollwertigen Spielfilm angekündigt, der zu großen Teilen mit künstlicher Intelligenz entwickelt wird.

Anzeige Anzeige

Critterz heißt das Projekt – ein Animationsfilm, dessen Produktion schneller und vor allem billiger sein soll als bisherige Studioarbeiten. In Kooperation mit Vertigo Films (London) und Native Foreign (Los Angeles) will OpenAI in nur neun Monaten und mit unter 30 Millionen Dollar Budget eine komplette Kinoproduktion stemmen.

Obwohl zu großen Teilen KI-Tools wie GPT-5 und Dall-E zum Einsatz kommen sollen, kann das Projekt trotzdem (noch) nicht ganz auf menschliche Kreativarbeit verzichten.

Anzeige Anzeige

Critterz: KI soll ersten Kinofilm animieren

Animationsfilme sind normalerweise Mammutprojekte: drei bis vier Jahre Arbeit, Budgets jenseits der 100-Millionen-Marke. Critterz will dieses Modell sprengen.

Angefangen hat alles 2023 als kleiner Kurzfilm, für den Dall-E Figuren entwarf. Daraus wurde – dank OpenAI-Finanzierung – ein internationales Spielfilmprojekt, angeführt von Creative Specialist Chad Nelson.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Statt nur als Tech-Demo angelegt zu sein, soll Critterz jetzt eine vollwertige Kinogeschichte liefern. Das Team aus London und L.A. will dabei menschliche Kreativität und KI-Tools bewusst kombinieren.

So leihen weiterhin Schauspieler:innen den Figuren ihre Stimmen, Designer:innen füttern die generative KI mit ihren Skizzen. Besonders die aufwendige Animation soll aber die künstliche Intelligenz übernehmen.

Anzeige Anzeige

Ob das tatsächlich funktionieren wird, ist definitiv eine spannende Frage. Denn sämtliche KI-Tools machen derzeit noch ständig Fehler, die von Menschen korrigiert werden müssen. Wie viel Zeit und Geld man durch die Technologie also tatsächlich spart, das muss Critterz jetzt beweisen.

KI-Kino: Hype mit Schattenseiten

Das Projekt zeigt, was KI im Entertainment möglich machen könnte: ultraschnelle Herstellung, günstige Produktionswege und kreative Experimente, die vielleicht früher unbezahlbar gewesen wären. Geringere Kosten und dadurch niedrigere Hürden für Talente und Projekte abseits des Mainstreams – das klingt erstmal verlockend.

Aber die Technologie bringt auch reichlich Schattenseiten mit sich: Wer besitzt die Rechte an KI-Bildern? Was bedeutet das für Jobs in der Filmindustrie und speziell in der Animationsbranche? Gewerkschaften und Kreativverbände warnen vor dem Abbau menschlicher Arbeitsplätze.

Anzeige Anzeige

Gleichzeitig sehen Befürworter:innen eine Chance für mehr Diversität und Zugang in der Filmproduktion. Critterz wird also nicht nur an seiner Story gemessen, sondern auch daran, ob es als Blaupause für ein neues Kinozeitalter taugt – oder als warnendes Beispiel endet.

KI-Filme: Zukunft des Kinos?

Ob Critterz als Kinorevolution oder Kuriosum in Erinnerung bleibt, entscheidet sich 2026 auf der großen Bühne: dem Filmfestival in Cannes. Dort will OpenAI zeigen, dass KI nicht nur Clips und Kurzfilme kann, sondern ein komplettes Kinoerlebnis.

KI-generierte Filme werden wahrscheinlich nicht aufzuhalten sein. Vielleicht verschwinden sie wie 3D-Filme nach einem kurzen Hype wieder in der Bedeutungslosigkeit, vielleicht lassen sich mit der Technologie tatsächlich fantastische Visionen realisieren, vielleicht spuckt sie aber auch nur am Fließband seelenlose Billigstreifen aus.

Anzeige Anzeige

Dall-E Mini: Diese KI kreiert faszinierende und zugleich gruselige Bilder

10 Bilder ansehen Dall-E Mini Quelle: