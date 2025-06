KI in der Kriegsführung: OpenAI erhält 200 Millionen Dollar von den US-Streitkräften

Das KI-Unternehmen OpenAI hat einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika abgeschlossen. Der Deal hat einen finanziellen Rahmen von bis zu 200 Millionen US-Dollar über eine Laufzeit von einem Jahr.

Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung von Prototypen sogenannter „Frontier AI“, also modernster KI-Fähigkeiten. Diese sollen, wie CNBC berichtet, sowohl administrative Prozesse als auch militärische Operationen unterstützen.

Vom zivilen Nutzen zur militärischen Anwendung

Laut einer offiziellen Mitteilung von OpenAI ist der Vertrag Teil der neuen Initiative „OpenAI for Government“. Das Unternehmen selbst rückt dabei explizit zivile und administrative Anwendungsfälle in den Vordergrund. Genannt werden die Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Soldat:innen, die Analyse von Beschaffungsdaten und die Stärkung der Cyber-Verteidigung.

Gleichzeitig bestätigt das Verteidigungsministerium jedoch, dass die KI-Fähigkeiten auch zur Bewältigung von Herausforderungen in „Warfighting Domains“, also in kriegerischen Anwendungsbereichen, dienen sollen. Diese Dualität wirft ein Schlaglicht auf die ethische Gratwanderung, die OpenAI mit dem Einstieg ins Rüstungsgeschäft vollzieht, nachdem das Unternehmen seine Nutzungsbedingungen entsprechend angepasst hatte.

Kein Einzelfall im Silicon Valley

Der Schritt von OpenAI erfolgt nicht im luftleeren Raum. Die Kooperation mit dem Pentagon formalisiert eine schon länger andauernde Annäherung an den Verteidigungssektor, die schon durch eine Partnerschaft mit dem Defense-Tech-Unternehmen Anduril aus Costa Mesa, Kalifornien, im Dezember 2024 deutlich wurde.

Auch der Wettbewerb ist in diesem Sektor bereits aktiv. So arbeitet der Konkurrent Anthropic, ebenfalls aus San Francisco, mit dem Datenanalyse-Spezialisten Palantir zusammen, um seine KI-Modelle für US-Verteidigungs- und Geheimdienste bereitzustellen. Der Deal zeigt, dass der Kampf um die Vorherrschaft bei der Künstlichen Intelligenz nun auch auf der Ebene der großen Staats- und Militäraufträge ausgetragen wird.

