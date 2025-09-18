OpenAI gewinnt Programmier-WM: GPT-5 übertrifft die besten menschlichen Teams

Es ist ein Ergebnis, das aufhorchen lässt. Ein KI-System des Unternehmens OpenAI aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien hat bei den Weltmeisterschaften 2025 des International Collegiate Programming Contest (ICPC) eine Leistung erbracht, die bisher unerreicht schien. Unter den gleichen Bedingungen wie die menschlichen Teilnehmer:innen löste die KI alle zwölf gestellten Aufgaben fehlerfrei.

Anzeige Anzeige

Damit hätte das System den Wettbewerb, der von der ICPC Foundation mit Sitz in Waco im US-Bundesstaat Texas, ausgerichtet wird, gewonnen. Das beste menschliche Team kam auf eine beachtliche, aber unterlegene Anzahl von elf gelösten Aufgaben.

GPT-5 als Arbeitspferd

Laut einer Mitteilung von OpenAI bestand das eingesetzte System aus einem Verbund zweier Modelle. Den Hauptteil der Arbeit erledigte dabei GPT-5, das für elf der zwölf Probleme die korrekten Lösungen generierte.

Anzeige Anzeige

Für die letzte und als besonders schwierig geltende Aufgabe kam ein internes, experimentelles Modell zum Einsatz. Interessant ist hierbei, dass auch die KI nicht auf Anhieb erfolgreich war. Erst nach neun Einreichungsversuchen wurde die Lösung vom offiziellen Juror des Wettbewerbs akzeptiert.

Google Deepmind knapp geschlagen

Die Demonstration von OpenAI ist auch deshalb bemerkenswert, weil sie kurz auf eine Erfolgsmeldung des Konkurrenten Google folgt. Dessen Forschungsabteilung Deepmind aus dem britischen London hatte ein ebenfalls für den Wettbewerb qualifiziertes System namens Gemini 2.5 Deep Think ins Rennen geschickt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dieses System erreichte mit zehn von zwölf gelösten Aufgaben ebenfalls ein Goldmedaillen-Niveau, wie Silicon Angle berichtet. Es gelang ihm sogar, eine Aufgabe zu lösen, an der jedes menschliche Team scheiterte. Mit der perfekten Punktzahl von OpenAI konnte es am Ende aber nicht mithalten.

Ein Sieg mit kleinen Fragezeichen

So eindrucksvoll die Ergebnisse sind, eine kritische Einordnung ist geboten. Die Informationen stammen primär von den Unternehmen selbst, die naturgemäß ein Interesse daran haben, ihre Erfolge zu kommunizieren. Es ist davon auszugehen, dass wir von weniger erfolgreichen Experimenten dieser Art gar nicht erst erfahren würden.

Anzeige Anzeige

Zudem deuten Diskussionen in Fachkreisen darauf hin, dass die Wettbewerbsbedingungen nicht vollständig identisch gewesen sein könnten. So soll OpenAI in einer „lokalen Jury-Umgebung“ getestet haben, während Googles Modell in einer „Online-Jury-Umgebung“ antrat. Ob diese Unterschiede einen Einfluss auf das Ergebnis hatten, lässt sich von außen schwer beurteilen, sollte aber bei der Einordnung der Leistung bedacht werden.

Nächstes Ziel: Neues Wissen schaffen

Dennoch markiert die Leistung einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von KI-Systemen, die komplexe, logische Probleme lösen können. Mostafa Rohaninejad, ein an dem Projekt beteiligter Mitarbeiter von OpenAI, bezeichnete die ICPC-Leistung laut dem Magazin The Decoder als passenden Abschluss einer Erfolgsserie, nachdem ähnliche Modelle bereits bei Mathematik- und Informatik-Olympiaden überzeugen konnten.

Die nächste große Herausforderung sei nun eine andere. Das wahre Ziel, so Rohaninejad, seien Systeme, die in der Lage sind, eigenständig komplett neues Wissen zu entdecken.

Mehr zu diesem Thema