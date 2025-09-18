Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

OpenAI gewinnt Programmier-WM: GPT-5 übertrifft die besten menschlichen Teams

Ein Wettbewerb, die besten Programmier-Talente der Welt und mittendrin zwei KI-Systeme. Das Ergebnis dieses ungleichen Kampfes könnte die Art, wie wir Software entwickeln, nachhaltig verändern.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
OpenAI gewinnt Programmier-WM: GPT-5 übertrifft die besten menschlichen Teams

OpenAI-Cher Sam Altman. (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rodrigo Reyes Marin)

Es ist ein Ergebnis, das aufhorchen lässt. Ein KI-System des Unternehmens OpenAI aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien hat bei den Weltmeisterschaften 2025 des International Collegiate Programming Contest (ICPC) eine Leistung erbracht, die bisher unerreicht schien. Unter den gleichen Bedingungen wie die menschlichen Teilnehmer:innen löste die KI alle zwölf gestellten Aufgaben fehlerfrei.

Anzeige
Anzeige

Damit hätte das System den Wettbewerb, der von der ICPC Foundation mit Sitz in Waco im US-Bundesstaat Texas, ausgerichtet wird, gewonnen. Das beste menschliche Team kam auf eine beachtliche, aber unterlegene Anzahl von elf gelösten Aufgaben.

GPT-5 als Arbeitspferd

Laut einer Mitteilung von OpenAI bestand das eingesetzte System aus einem Verbund zweier Modelle. Den Hauptteil der Arbeit erledigte dabei GPT-5, das für elf der zwölf Probleme die korrekten Lösungen generierte.

Anzeige
Anzeige

Für die letzte und als besonders schwierig geltende Aufgabe kam ein internes, experimentelles Modell zum Einsatz. Interessant ist hierbei, dass auch die KI nicht auf Anhieb erfolgreich war. Erst nach neun Einreichungsversuchen wurde die Lösung vom offiziellen Juror des Wettbewerbs akzeptiert.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Google Deepmind knapp geschlagen

Die Demonstration von OpenAI ist auch deshalb bemerkenswert, weil sie kurz auf eine Erfolgsmeldung des Konkurrenten Google folgt. Dessen Forschungsabteilung Deepmind aus dem britischen London hatte ein ebenfalls für den Wettbewerb qualifiziertes System namens Gemini 2.5 Deep Think ins Rennen geschickt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Dieses System erreichte mit zehn von zwölf gelösten Aufgaben ebenfalls ein Goldmedaillen-Niveau, wie Silicon Angle berichtet. Es gelang ihm sogar, eine Aufgabe zu lösen, an der jedes menschliche Team scheiterte. Mit der perfekten Punktzahl von OpenAI konnte es am Ende aber nicht mithalten.

Ein Sieg mit kleinen Fragezeichen

So eindrucksvoll die Ergebnisse sind, eine kritische Einordnung ist geboten. Die Informationen stammen primär von den Unternehmen selbst, die naturgemäß ein Interesse daran haben, ihre Erfolge zu kommunizieren. Es ist davon auszugehen, dass wir von weniger erfolgreichen Experimenten dieser Art gar nicht erst erfahren würden.

Anzeige
Anzeige

Zudem deuten Diskussionen in Fachkreisen darauf hin, dass die Wettbewerbsbedingungen nicht vollständig identisch gewesen sein könnten. So soll OpenAI in einer „lokalen Jury-Umgebung“ getestet haben, während Googles Modell in einer „Online-Jury-Umgebung“ antrat. Ob diese Unterschiede einen Einfluss auf das Ergebnis hatten, lässt sich von außen schwer beurteilen, sollte aber bei der Einordnung der Leistung bedacht werden.

Nächstes Ziel: Neues Wissen schaffen

Dennoch markiert die Leistung einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von KI-Systemen, die komplexe, logische Probleme lösen können. Mostafa Rohaninejad, ein an dem Projekt beteiligter Mitarbeiter von OpenAI, bezeichnete die ICPC-Leistung laut dem Magazin The Decoder als passenden Abschluss einer Erfolgsserie, nachdem ähnliche Modelle bereits bei Mathematik- und Informatik-Olympiaden überzeugen konnten.

Die nächste große Herausforderung sei nun eine andere. Das wahre Ziel, so Rohaninejad, seien Systeme, die in der Lage sind, eigenständig komplett neues Wissen zu entdecken.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren