Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Warmherzig und weniger formal: Darum macht OpenAI GPT-5 freundlicher

OpenAI arbeitet weiter am Feintuning von GPT-5. Die neueste Version des KI-Chatbots soll warmherziger werden. Damit reagiert OpenAI auf kontroverse Diskussionen unter seinen Nutzer:innen.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Warmherzig und weniger formal: Darum macht OpenAI GPT-5 freundlicher

Der KI-Chatbot von OpenAI soll freundlicher werden. (Foto: Mehaniq / Shutterstock.com)

Ist GPT-5 zu distanziert und formal? Die Kritik von Nutzer:innen des KI-Chatbots in diese Richtung wurde lauter – und hat dazu geführt, dass OpenAI reagiert. Mitte August wurde begonnen, eine warmherzigere Persönlichkeit für die neueste ChatGPT-Version zu implementieren.

Anzeige
Anzeige

Neue, freundlichere GPT-5-Persönlichkeit kommt

In einem Post auf X bestätigte OpenAI, dass die neue, freundlichere GPT-5-Persönlichkeit sowohl in der Web-Version als auch in den mobilen Apps probiert werden könne. Die neue Persönlichkeit soll laut Winfuture nicht so warmherzig ausfallen wie jene von GPT-4o, die weiterhin unter den Legacy-Modellen verfügbar ist.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Und sie ist nur für die Standard-Variante von GPT-5 konzipiert. Nutzer:innen des „Thinking“-Modells, das für komplexere Aufgaben entwickelt wurde, müssen darauf verzichten.

Anzeige
Anzeige

Individualisierung des KI-Chatbots schreitet voran

Laut Mashable soll die neue Persönlichkeit freundlicher, aber nicht so nervig ausfallen, wie zahlreiche Nutzer:innen die GPT-4o-Version wahrnehmen. OpenAI möchte damit den individuellen Bedürfnissen seiner Nutzer:innen entgegenkommen. Eine Erkenntnis der vergangen Tage sei, „dass wir einfach eine Welt mit mehr benutzerspezifischer Anpassung der Modellpersönlichkeit erreichen müssen“, sagte OpenAI-CEO Sam Altman.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Auf Reddit diskutieren die ChatGPT-Nutzer:innen die Anpassungen weiterhin kontrovers. Während einige die freundlichere Version begrüßen, da sie die Interaktion mit der KI verschönere, kritisieren andere sie. Der KI-Chatbot wirke dadurch weniger authentisch, schreiben sie.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

15 lustige von KI generierte Bilder

Eine Drachenfrucht im Schnee trägt einen Karategürtel – Dieses Bild hat Google Imagen daraus gemacht.
14 Bilder ansehen
15 lustige von KI generierte Bilder Quelle: Google

Vier neue voreingestellte Persönlichkeiten kommen

Im Zuge der Individualisierung des KI-Chatbots bietet OpenAI zunächst für Text-Chats auch vier neue voreingestellte Persönlichkeiten an. Sie werden „Zyniker, Roboter, Zuhörer und Nerd“ genannt und sollen festlegen, wie der Chatbot mit den Nutzer:innen kommuniziert: eher professionell, nachdenklich oder auch sarkastisch.

Dass es nicht einfach ist, die richtige Balance für ChatGPT zu finden, wurde erst im Mai deutlich. Damals hatte OpenAI das Problem, dass der KI-Chatbot zu nett sei und zu enthusiastisch antwortete. Mit der Begründung, das KI-Tool sei zu unangenehm und verstörend für die Nutzer:innen, zog OpenAI die „zu nette“ Version zurück, berichtete das Schweizer Fernsehen SRF.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Chatbot Open AI
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren