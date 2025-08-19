Warmherzig und weniger formal: Darum macht OpenAI GPT-5 freundlicher
Ist GPT-5 zu distanziert und formal? Die Kritik von Nutzer:innen des KI-Chatbots in diese Richtung wurde lauter – und hat dazu geführt, dass OpenAI reagiert. Mitte August wurde begonnen, eine warmherzigere Persönlichkeit für die neueste ChatGPT-Version zu implementieren.
Neue, freundlichere GPT-5-Persönlichkeit kommt
In einem Post auf X bestätigte OpenAI, dass die neue, freundlichere GPT-5-Persönlichkeit sowohl in der Web-Version als auch in den mobilen Apps probiert werden könne. Die neue Persönlichkeit soll laut Winfuture nicht so warmherzig ausfallen wie jene von GPT-4o, die weiterhin unter den Legacy-Modellen verfügbar ist.
Und sie ist nur für die Standard-Variante von GPT-5 konzipiert. Nutzer:innen des „Thinking“-Modells, das für komplexere Aufgaben entwickelt wurde, müssen darauf verzichten.
Individualisierung des KI-Chatbots schreitet voran
Laut Mashable soll die neue Persönlichkeit freundlicher, aber nicht so nervig ausfallen, wie zahlreiche Nutzer:innen die GPT-4o-Version wahrnehmen. OpenAI möchte damit den individuellen Bedürfnissen seiner Nutzer:innen entgegenkommen. Eine Erkenntnis der vergangen Tage sei, „dass wir einfach eine Welt mit mehr benutzerspezifischer Anpassung der Modellpersönlichkeit erreichen müssen“, sagte OpenAI-CEO Sam Altman.
Auf Reddit diskutieren die ChatGPT-Nutzer:innen die Anpassungen weiterhin kontrovers. Während einige die freundlichere Version begrüßen, da sie die Interaktion mit der KI verschönere, kritisieren andere sie. Der KI-Chatbot wirke dadurch weniger authentisch, schreiben sie.
Vier neue voreingestellte Persönlichkeiten kommen
Im Zuge der Individualisierung des KI-Chatbots bietet OpenAI zunächst für Text-Chats auch vier neue voreingestellte Persönlichkeiten an. Sie werden „Zyniker, Roboter, Zuhörer und Nerd“ genannt und sollen festlegen, wie der Chatbot mit den Nutzer:innen kommuniziert: eher professionell, nachdenklich oder auch sarkastisch.
Dass es nicht einfach ist, die richtige Balance für ChatGPT zu finden, wurde erst im Mai deutlich. Damals hatte OpenAI das Problem, dass der KI-Chatbot zu nett sei und zu enthusiastisch antwortete. Mit der Begründung, das KI-Tool sei zu unangenehm und verstörend für die Nutzer:innen, zog OpenAI die „zu nette“ Version zurück, berichtete das Schweizer Fernsehen SRF.