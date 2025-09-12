Anzeige
OpenAI: Neues Abkommen mit Microsoft könnte den Weg an die Börse freimachen

Eine neue Vereinbarung mit Microsoft könnte für OpenAI den Weg an die Börse freimachen. Einige wichtige Punkte bleiben aber weiter unklar.

Von Dieter Petereit
2 Min.
OpenAI: Neues Abkommen mit Microsoft könnte den Weg an die Börse freimachen

OpenAI und Microsoft treffen neue Vereinbarung. (Foto: JRdes/Shutterstock)

Die beiden wohl wichtigsten Partner im KI-Sektor, das KI-Startup OpenAI und der Tech-Konzern Microsoft, haben die „nächste Phase“ ihrer Zusammenarbeit eingeläutet. In einer gemeinsamen Erklärung bestätigten die Unternehmen die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung, die die Grundlage für einen neuen, endgültigen Vertrag legen soll.

Kernpunkt der Neuordnung ist der seit Längerem diskutierte Plan, die komplexe Unternehmensstruktur von OpenAI zu verändern. Ziel ist die Umwandlung in eine sogenannte Public Benefit Corporation, eine gemeinwohlorientierte Kapitalgesellschaft, die es dem KI-Unternehmen erlauben würde, wie ein traditionelles Unternehmen Kapital aufzunehmen – ein Börsengang wäre damit in Reichweite.

Vom Non-Profit zum globalen Konzern

Dieser Umbau war bislang vor allem an den finanziellen Verflechtungen mit Microsoft gescheitert. Der Windows-Hersteller hat seit 2019 über 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und sich damit einen Anspruch auf 49 Prozent der zukünftigen Gewinne gesichert, wie etwa die New York Times berichtet. Diese Vereinbarung stand einer flexibleren Kapitalbeschaffung im Weg.

Die neue Absichtserklärung scheint diese Hürde nun aus dem Weg zu räumen. Laut dem Bericht werden die finanziellen Bedingungen sowie die gemeinsame Nutzung von Technologien und die Aufteilung der daraus resultierenden Einnahmen neu geregelt. Es handelt sich also um eine tiefgreifende Neujustierung der kommerziellen Beziehung, deren Details für den Erfolg der weiteren, langjährigen Partnerschaft entscheidend sein werden.

Die modifizierte AGI-Klausel bleibt ein Betriebsgeheimnis

Besonders aufmerksam wird in der Fachwelt eine spezifische Klausel der ursprünglichen Vereinbarung beobachtet. Diese besagte, dass Microsoft der Zugriff auf die fortschrittlichste Technologie von OpenAI verwehrt bliebe, sollte der Vorstand des KI-Forschungsunternehmens formal entscheiden, dass eine menschenähnliche, artifizielle allgemeine Intelligenz (AGI) erreicht wurde.

Diese AGI-Klausel ist weiterhin Bestandteil der Vereinbarung, wurde aber dem Vernehmen nach modifiziert. Welche Änderungen genau vorgenommen wurden, ist nicht bekannt und dürfte für intensive Diskussionen unter Expert:innen sorgen, die befürchten, OpenAI könnte seine ursprüngliche Sicherheitsmission zugunsten kommerzieller Interessen vernachlässigen.

Um dem Vorwurf des Ausverkaufs entgegenzuwirken, wird die ursprüngliche Non-Profit-Organisation, die OpenAI weiterhin kontrolliert, massiv gestärkt. Sie erhält eine Kapitalbeteiligung an dem neu strukturierten Unternehmen im Wert von mindestens 100 Milliarden US-Dollar. Bret Taylor, der Vorstandsvorsitzende von OpenAI, erklärte in einem Blogbeitrag, die Non-Profit würde damit zu „einer der am besten ausgestatteten philanthropischen Organisationen der Welt“.

Die gemeinsame Erklärung der Partner:innen fiel, wie von OpenAI veröffentlicht, betont knapp aus und fokussierte sich auf das „gemeinsame Engagement für Sicherheit“. Dennoch signalisiert dieser Schritt eine neue Ära für OpenAI: den Wandel von einem forschungsgetriebenen Institut mit unkonventioneller Struktur zu einem der potenziell wertvollsten Tech-Konzerne der Welt, der nun die Weichen für eine noch tiefere kommerzielle Verwertung seiner Technologie stellt.

