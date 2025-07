OpenAI soll mit ChatGPT eine Milliarde Dollar Umsatz pro Monat machen – und schwimmt trotzdem nicht im Geld

Einem Bericht des US-Magazins The Information zufolge soll das KI-Unternehmen OpenAI eine neue beeindruckende Wegmarke erreicht haben. So sei der auf das Jahr hochgerechnete Umsatz auf 12 Milliarden US-Dollar gestiegen. OpenAI selbst lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Laut der Quelle bedeutet diese Zahl eine Verdopplung des Werts seit Beginn des Jahres und impliziert einen monatlichen Umsatz von rund einer Milliarde Dollar. Parallel dazu sei die Zahl der wöchentlich aktiven Nutzer:innen für die ChatGPT-Produkte auf etwa 700 Millionen angewachsen.

Wachstum mit hohen Kosten

Diese Erfolgsmeldungen zeigen jedoch nur eine Seite der Bilanz. Wie das Magazin unter Berufung auf eine unternehmensnahe Quelle weiter ausführt, steigen mit dem Umsatz auch die Ausgaben des von CEO Sam Altman geführten Unternehmens drastisch an.

Die Prognose für den sogenannten „Cash-Burn“, also den Betrag, den OpenAI mehr ausgibt, als es einnimmt, sei für das laufende Jahr auf rund acht Milliarden Dollar erhöht worden. Dieses enorme finanzielle Engagement sei vor allem auf die immensen Kosten für Rechenleistung und die kontinuierliche Forschung und Entwicklung neuer KI-Modelle zurückzuführen.

Enterprise-Geschäft als entscheidender Treiber

Ein wesentlicher Motor für die positive Umsatzentwicklung sei die zunehmende Akzeptanz im Unternehmensumfeld. Mit Produkten wie ChatGPT Enterprise gelinge es OpenAI immer besser, zahlungskräftige Geschäftskund:innen zu gewinnen, die auf der Suche nach Effizienzsteigerungen und neuen Anwendungsmöglichkeiten durch KI sind.

Die Strategie, neben dem Endkundengeschäft stark auf den B2B-Sektor zu setzen, scheint sich damit auszuzahlen. Diese Einschätzung wird auch von Analysten geteilt, die den Fokus auf Unternehmenskunden als maßgeblich für das Wachstum ansehen.

Milliardenschwere Finanzierungsrunde sichert den Kurs

Um diesen kostspieligen Kurs zu finanzieren, befindet sich OpenAI laut dem Bericht in einer weiteren großen Finanzierungsrunde. Wie Reuters unter Berufung auf die ursprüngliche Quelle schreibt, stehen Investoren kurz davor, Zusagen in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar zu finalisieren.

An dieser Runde seien auch die bekannten Anteilseigner Sequoia Capital und Tiger Global Management mit Investitionen in Höhe von hunderten Millionen Dollar beteiligt. Eine Schlüsselrolle spielt dabei offenbar die japanische Softbank. Deren gesamtes vereinbartes Investment in OpenAI sei seit dem ersten Einstieg im Herbst 2024 auf eine Summe von 32 Milliarden Dollar angewachsen.

Rasantes Wachstum stellt Gleichgewicht des Unternehmens auf die Probe

Die Entwicklung ist Teil eines längerfristigen Trends. Erst vor einigen Wochen hatten wir berichtet, dass OpenAI seinen annualisierten Umsatz auf einen zweistelligen Milliardenbetrag gesteigert hatte. Die neuen Zahlen, untermauert durch eine potenzielle weitere, massive Finanzierungsrunde, zeigen die enorme Geschwindigkeit des Wachstums. Es bleibt abzuwarten, wie OpenAI die Balance zwischen dieser aggressiven Expansion und den damit verbundenen Kosten langfristig halten kann.