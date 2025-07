OpenAI zieht die Notbremse: Warum bei dem KI-Unternehmen eine Woche lang die Arbeit stillsteht

Der KI-Markt ist hart umkämpft. Mittlerweile müssen die konkurrierenden Unternehmen nicht nur mit ihren Produkten überzeugen. Sie müssen sich auch darum sorgen, dass die Konkurrenz ihre Spitzenmitarbeiter:innen abwirbt. So ergeht es aktuell OpenAI. Vier Wissenschaftler:innen des Unternehmens wurden von Meta abgeworben. Das sorgt jetzt für Tumult im KI-Unternehmen.

Anzeige Anzeige

OpenAI gibt Mitarbeiter:innen frei und bittet sie um Treue

Wie Wired berichtet, hat sich OpenAIs Chief Research Officer, Mark Chen, in einem Memo an die Belegschaft gewandt. Darin heißt es: „Ich fühle mich zerrissen, als wäre jemand in unser Haus eingebrochen und hätte etwas gestohlen. Bitte vertraut darauf, dass wir nicht einfach daneben sitzen und abwarten“. Demnach arbeitet Chen schon mit CEO Sam Altman daran, die restlichen Mitarbeiter:innen im Unternehmen zu halten.

In dem Memo lässt Chen zudem sieben weitere Führungskräfte von OpenAI zu Wort kommen. Der Teamleiter eines Research-Teams schreibt zu den Angeboten von Meta: „Wenn sie euch Druck machen oder euch lächerliche Deadlines setzen, sagt ihnen, sie sollen euch in Ruhe lassen. Es ist nicht nett, Menschen unter Druck zu setzen, die eine potenziell wichtige Entscheidung treffen müssen. Ich würde gern mit euch über die Angebote sprechen und alles darüber wissen“.

Anzeige Anzeige

Ein erster Schritt, um die angespannte Stimmung im Unternehmen abzumildern, ist eine Woche Urlaub. Diese müssen alle Mitarbeitenden verpflichtend einhalten. Nur Führungskräfte sollen weiterhin arbeiten. Laut Insider:innen arbeiten die Mitarbeiter:innen des KI-Unternehmens teilweise 80 Stunden in der Woche. Eine Pause soll wohl die Wogen bei den ausgelaugten Angestellten glätten – und verhindern, dass sie in die Arme von Meta getrieben werden.

Dennoch bleibt Chen in seinem Memo klar auf das langfristige Ziel fokussiert und treibt die Mitarbeiter:innen weiter an: „Wir müssen uns auf den richtigen Preis konzentrieren und Wege finden, um Intelligenz zu berechnen (eine Menge Supercomputer werden noch in diesem Jahr an den Start gehen). Das ist unsere Hauptaufgabe und es wichtig, uns daran zu erinnern, dass die Gefechte mit Meta nur eine Nebenaufgabe sind.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So könnt ihr KI auch lokal betreiben

7 Bilder ansehen Lokale KI: Mit diesen 6 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n

Mehr zu diesem Thema