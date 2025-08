gpt-oss-120B und gpt-oss-20B: OpenAI bringt neue Open-Weight-Modelle für alle

Erstmals seit fünf Jahren (GPT-2) hat OpenAI am 5. August 2025 zwei sogenannte Open-Weight-Modelle vorgestellt. Diese können – anders als geschlossene Modelle wie GPT-4 oder o4-Mini – von Dritten, Privatpersonen oder Firmen, auf eigener Infrastruktur betrieben und weiterentwickelt werden.

Leistungsstark und ressourcensparend

Das Modell gpt-oss-120B soll laut Benchmark-Test so leistungsstark wie OpenAIs Reasoning-Modell o4-mini sein – aber nur auf einer einzigen 80-Gigabyte-GPU laufen. Damit könne es schon auf einem gut ausgerüsteten Mac Studio lokal laufen, wie Caschys Blog schreibt.

Das zweite neue Open-Weight-Modell gpt-oss-20B soll Reasoning-Fähigkeiten schon auf 16-Gigabyte-Edge-Geräten liefern. Beide Modelle wurden unter Apache-2.0-Lizenz veröffentlicht. Sie lassen sich etwa in Hugging Face, vLLM, Ollama und llamaa.cpp integrieren.

Für OpenAI-Chef Sam Altman sollen die neuen teiloffenen Sprachmodelle „KI in die Hände möglichst vieler Menschen“ bringen und „neue Formen von Forschung und ganz neue Produktkategorien“ ermöglichen.

Offener KI-Stack mit demokratischen Werten

Wohl in Anspielung auf zuletzt veröffentlichte chinesische Open-Weight-Modelle wies Altman darauf hin, dass „die Welt künftig auf einem offenen KI-Stack aufbauen kann – entwickelt in den USA, geprägt von demokratischen Werten, kostenlos zugänglich und zum breiten Nutzen aller“.

Die eigentlich für Juli geplante Veröffentlichung von gpt-oss-120B und gpt-oss-20B war zunächst aus Sicherheitsgründen verschoben worden. Wie OpenAI im Rahmen des Releases mitteilt, seien die neuen Modelle „mit einem neuen Sicherheitsstandard entwickelt“ worden.

KI-Modelle mit speziellen Sicherheitsmechanismen

In diesem Zusammenhang veröffentlicht OpenAI ein Sicherheitspapier und eine Systemkarte. Darin wird das sogenannte „Worst-Case-Fine-Tuning“-Protokoll vorgestellt. Das soll die böswillige Nutzung in den Bereichen Biologie und Cybersicherheit simulieren – und so wohl verhindern, dass das Modell für den Bau von Bio- oder Chemiewaffen oder für Cyberangriffe missbraucht werden.

Die Methodik sei von externen Expert:innen überprüft worden. Entwickler:innen bekommen von OpenAI zudem einen Evaluierungscode, entsprechende Prompts und Bewertungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Das, so der ChatGPT-Anbieter, werde den „Sicherheitsstandard für Open-Weight-Modelle im gesamten Ökosystem“ anheben.

