Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

300 Milliarden Dollar von OpenAI: Oracle schließt einen der größten Cloud-Deals der Geschichte ab

Einem Medienbericht zufolge soll OpenAI von Oracle Rechenkapazitäten im Wert von 300 Milliarden US-Dollar beziehen. Für die Unternehmen birgt der Deal auch Risiken.

Von Kim Rixecker
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
300 Milliarden Dollar von OpenAI: Oracle schließt einen der größten Cloud-Deals der Geschichte ab

Oracle-Chef Larry Ellison und OpenAI-CEO Sam Altman. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Julia Demaree Nikhinson)

Das Wall Street Journal meldet unter Berufung auf Insider, dass OpenAI ab 2027 Cloud-Rechenkapazitäten von Oracle beziehen wird. Der Deal soll über fünf Jahre laufen und einen Wert von 300 Milliarden Dollar haben.

Anzeige
Anzeige

Anzeichen für den Deal gab es bereits im Juni 2025. Da hatte Oracle gegenüber Investor:innen erklärt, man erwarte ab 2027 zusätzliche jährliche Einnahmen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar. Außerdem hatte OpenAI einen Monat später erklärt, mit Oracle einen Vertrag über die Bereitstellung von Rechenzentrumskapazitäten abgeschlossen zu haben. Genaue Angaben über die Höhe des Vertrags wurden damals jedoch nicht gemacht.

Cloud-Kapazität mit gigantischem Stromverbrauch

Schon aus der ursprünglichen Ankündigung von OpenAI wissen wir, dass der Deal Rechenkapazitäten von 4,5 Gigawatt umfassen soll. Das entspricht einer immensen Menge an Energie. Ein Atomkraftwerk liefert üblicherweise etwa eine Leistung im Bereich von 1 bis 1,6 Gigawatt.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Das zeigt auch, dass OpenAI nicht davon ausgeht, dass das Wettrüsten bei den großen KI-Herstellern in naher Zukunft ein Ende haben wird. Zwar werden immer wieder neue Fortschritte erzielt, um KI-Modelle energieeffizienter zu machen. Gerade die Spitzenmodelle von Anbietern wie OpenAI oder Anthropic dürften aber mit jeder neuen Generation trotzdem eher mehr Ressourcen benötigen.

Deal ist für beide Seiten riskant

Während die Börse euphorisch auf die Meldung des Wall Street Journals reagiert, ist der Deal nicht frei von Risiken. Immerhin macht OpenAI noch immer Verluste. Im Juni hat das Unternehmen offengelegt, dass es derzeit etwa 10 Milliarden Dollar wiederkehrenden Umsatz pro Jahr erwirtschaftet. Das ist weniger als ein Fünftel der jährlichen Kosten des Oracle-Deals von 60 Milliarden Dollar.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Gleichzeitig entfällt für Oracle damit ein großer Teil der zukünftigen Einnahmen auf nur einen Kunden. Zumal das Wall Street Journal davon ausgeht, dass Oracle zusätzliche Schulden aufnehmen muss, um die große Menge an KI-Chips für die geplanten Rechenzentren zu erwerben.

Du möchtest mehr zum Thema lernen?

KI erfolgreich im Unternehmen etablieren – Strategie-Workbook

Guides

KI erfolgreich im Unternehmen etablieren – Strategie-Workbook

Schon für 2026 hat Oracle die Investitionsprognose auf 35 Milliarden Dollar erhöht. Das entspricht einem Anstieg von 65 Prozent. Analysten der Investmentbank Jefferies warnen, dass der anhaltende Ausbau der KI-Infrastruktur die Gewinnmargen von Oracle drücken könnte.

Anzeige
Anzeige

Vorbei an Elon Musk: Oracle-Chef wird vorübergehend zum reichsten Mann der Welt

Trotz aller Risiken bedeutet der Deal für Oracle aber ein enormes zukünftiges Umsatzpotenzial. Die Märkte reagierten entsprechend und die Aktie des Unternehmens erlebte den höchsten Wertzuwachs an einem Tag seit 1992.

Das katapultierte Firmenchef und -gründer Larry Ellison kurzzeitig an die Spitze der reichsten Menschen der Welt. Noch vor Tesla-Chef Elon Musk, der jedoch mittlerweile wieder die vom Wirtschaftsmagazin Forbes fortlaufend aktualisierte Liste anführt.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren