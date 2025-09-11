300 Milliarden Dollar von OpenAI: Oracle schließt einen der größten Cloud-Deals der Geschichte ab

Das Wall Street Journal meldet unter Berufung auf Insider, dass OpenAI ab 2027 Cloud-Rechenkapazitäten von Oracle beziehen wird. Der Deal soll über fünf Jahre laufen und einen Wert von 300 Milliarden Dollar haben.

Anzeichen für den Deal gab es bereits im Juni 2025. Da hatte Oracle gegenüber Investor:innen erklärt, man erwarte ab 2027 zusätzliche jährliche Einnahmen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar. Außerdem hatte OpenAI einen Monat später erklärt, mit Oracle einen Vertrag über die Bereitstellung von Rechenzentrumskapazitäten abgeschlossen zu haben. Genaue Angaben über die Höhe des Vertrags wurden damals jedoch nicht gemacht.

Cloud-Kapazität mit gigantischem Stromverbrauch

Schon aus der ursprünglichen Ankündigung von OpenAI wissen wir, dass der Deal Rechenkapazitäten von 4,5 Gigawatt umfassen soll. Das entspricht einer immensen Menge an Energie. Ein Atomkraftwerk liefert üblicherweise etwa eine Leistung im Bereich von 1 bis 1,6 Gigawatt.

Das zeigt auch, dass OpenAI nicht davon ausgeht, dass das Wettrüsten bei den großen KI-Herstellern in naher Zukunft ein Ende haben wird. Zwar werden immer wieder neue Fortschritte erzielt, um KI-Modelle energieeffizienter zu machen. Gerade die Spitzenmodelle von Anbietern wie OpenAI oder Anthropic dürften aber mit jeder neuen Generation trotzdem eher mehr Ressourcen benötigen.

Deal ist für beide Seiten riskant

Während die Börse euphorisch auf die Meldung des Wall Street Journals reagiert, ist der Deal nicht frei von Risiken. Immerhin macht OpenAI noch immer Verluste. Im Juni hat das Unternehmen offengelegt, dass es derzeit etwa 10 Milliarden Dollar wiederkehrenden Umsatz pro Jahr erwirtschaftet. Das ist weniger als ein Fünftel der jährlichen Kosten des Oracle-Deals von 60 Milliarden Dollar.

Gleichzeitig entfällt für Oracle damit ein großer Teil der zukünftigen Einnahmen auf nur einen Kunden. Zumal das Wall Street Journal davon ausgeht, dass Oracle zusätzliche Schulden aufnehmen muss, um die große Menge an KI-Chips für die geplanten Rechenzentren zu erwerben.

Schon für 2026 hat Oracle die Investitionsprognose auf 35 Milliarden Dollar erhöht. Das entspricht einem Anstieg von 65 Prozent. Analysten der Investmentbank Jefferies warnen, dass der anhaltende Ausbau der KI-Infrastruktur die Gewinnmargen von Oracle drücken könnte.

Vorbei an Elon Musk: Oracle-Chef wird vorübergehend zum reichsten Mann der Welt

Trotz aller Risiken bedeutet der Deal für Oracle aber ein enormes zukünftiges Umsatzpotenzial. Die Märkte reagierten entsprechend und die Aktie des Unternehmens erlebte den höchsten Wertzuwachs an einem Tag seit 1992.

Das katapultierte Firmenchef und -gründer Larry Ellison kurzzeitig an die Spitze der reichsten Menschen der Welt. Noch vor Tesla-Chef Elon Musk, der jedoch mittlerweile wieder die vom Wirtschaftsmagazin Forbes fortlaufend aktualisierte Liste anführt.

