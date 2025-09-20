OpenAI wurde von einem Ehepaar aus Kalifornien verklagt, nachdem ihr 16-jähriger Sohn Adam sich das Leben genommen hatte. Zuvor hatte er intensiven Kontakt mit ChatGPT, der seine suizidalen Gedanken offenbar sogar noch bestärkt hat. Wie The Guardian berichtet, will das KI-Unternehmen als Reaktion darauf jetzt ein System zur Altersprüfung einführen, das Nutzer:innen unter 18 Jahren mehr Sicherheit bieten soll.

Die Risiken von Chatbots rücken in den Vordergrund

Wie sicher sind Chatbots wirklich? Diese Frage wird aktuell intensiv diskutiert, da zahlreiche Fälle sogenannter „KI-Psychosen“ öffentlich wurden. Das Problem: KI-Modelle neigen oft dazu, Nutzer:innen zu schmeicheln oder ihnen ungeprüft zuzustimmen. Der dahinterstehende Mechanismus ist in Fachkreisen als „Sycophancy“ bekannt. Laut dem Anthropologen Webb Keane handelt es sich dabei um ein Dark Pattern, also einen manipulativen Design-Trick, der bei den Nutzer:innen Suchtverhalten erzeugen soll. Forscher:innen der Universität Princeton haben einen „Bullshit-Index“ entwickelt, der erfasst, wie gleichgültig KI-Modelle mit korrekten Aussagen umgehen. Dabei fanden sie heraus, dass die Zufriedenheit steigt, je gefälliger die Antworten ausfallen – völlig unabhängig davon, ob sie wahr sind oder nicht.

Bei psychisch labilen Menschen kann das fatale Folgen haben. So wurde beispielsweise einer Frau, die an Schizophrenie leidet, vom Chatbot geraten, ihre Medikamente abzusetzen. Außerdem bestätigte die KI ihr, dass sie gar nicht krank sei. Auch der Tod des 16-jährigen Adam zeigt, wie schädlich der Kontakt zu ChatGPT für Menschen mit psychischen Vorerkrankungen sein kann. Wie aus der Anklage hervorgeht, soll der KI-Bot ihm Methoden zur Selbsttötung empfohlen und angeboten haben, einen Abschiedsbrief zu verfassen. Neben Schadensersatz fordern seine Eltern von OpenAI, dass Maßnahmen eingeleitet werden, damit sich der Fall ihres Sohnes nicht wiederholt.

OpenAI verspricht, konkrete Schritte zu unternehmen

Infolge der Klage habe OpenAI den Schutz von Kindern und Jugendlichen priorisiert, erklärte CEO Sam Altman in einem Blog-Beitrag. Das Unternehmen plane jetzt, ein Altersüberprüfungssystem zur Identifizierung von Nutzer:innen unter 18 Jahren einzuführen. Das Alter werde basierend auf dem Nutzungsverhalten geschätzt. Bei Zweifeln werde das System standardmäßig die Einstellungen für Nutzer:innen unter 18 Jahren verwenden. Laut Altman könnte es außerdem vorkommen, dass einige Nutzer:innen in bestimmten Fällen oder Ländern dazu aufgefordert werden, einen Ausweis vorzulegen, um ihr Alter zu bestätigen. Grafische sexuelle Inhalte werden für Nutzer:innen, die als minderjährig eingestuft sind, in Zukunft blockiert. Das System soll außerdem darauf trainiert werden, nicht zu flirten und sich nicht auf Diskussionen über Selbstmord oder Selbstverletzung einzulassen.

Altman betont: „Wir wissen, dass dies einen Eingriff in die Privatsphäre von Erwachsenen darstellt, glauben aber, dass es ein lohnender Kompromiss ist.“ Wenn jugendliche Nutzer:innen zukünftig Selbstmordgedanken gegenüber ChatGPT äußern, will das Unternehmen alles daran setzen, die Eltern zu kontaktieren. Wenn das nicht möglich ist, würden im Fall einer unmittelbaren Gefahr die Behörden kontaktiert. Ob OpenAI dieses Versprechen einhält, bleibt abzuwarten.

OpenAI räumt mangelhafte Sicherheit ein

Die Familie des verstorbenen Teenagers ist der Meinung, dass GPT-4o trotz offensichtlicher Sicherheitsprobleme überstürzt auf den Markt gebracht worden sei. Wie aus den Gerichtsunterlagen hevorgeht, habe Adam täglich bis zu 650 Nachrichten mit ChatGPT ausgetauscht. Nach der Klage räumte auch OpenAI selbst ein, dass seine Sicherheitsvorkehrungen bei kurzen Unterhaltungen zuverlässiger funktionieren und ChatGPT nach vielen Nachrichten über einen längeren Zeitraum eine Antwort geben könnte, die nicht den beabsichtigten Sicherheitsvorkehrungen entspreche. Dass noch große Lücken bestehen, ist dem Unternehmen also bewusst. Ob die jetzt versprochenen Maßnahmen die Sicherheit tatsächlich erhöhen, wird sich zeigen.